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Match Argentine - Égypte en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 7 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Égypte (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Argentine et Égypte. Ce match aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Égypte.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Égypte en France ?
Le match est à suivre en direct le 07 juillet 2026 à 18:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Argentine Égypte en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Égypte ?
Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-4-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, A. Mac Allister, E. Fernández, L. Paredes, R. De Paul, J. Alvarez, L. Messi.
Égypte : de son côté, l'équipe dirigée par Hossam Hassan évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Mostafa Shobeir, Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Haissem Hassan.
- Qui arbitre le match Argentine Égypte ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Argentine Égypte ?
Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Argentine Égypte ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juillet 2026, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué le but pour Égypte ?
Un seul but a été inscrit pour Égypte par Yasser Ibrahim 15'.