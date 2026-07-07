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0 - 1
23'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Argentine
0 - 1
23'
Égypte
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
21'
L. Messi (Penalty sauvé)
15'
0 - 1
(PD Marwan Attia) Yasser Ibrahim
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.98 N 2.90 2 3.75 winamax bonus 100€
Possession 54% Argentine Égypte
Tirs 1 0 0 1 1 1
Grosses occasions créées 100% Égypte 1 Argentine 0
Compositions Argentine 4-4-2 Égypte 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
ARG
NUL
EGY
1 1.32 N 5 2 9.5
864 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Égypte Marwan Ateya 1
Fautes subies
#1 Flag Égypte Emam Ashour Metwally Abdelghany 2

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
60% 32% 8%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
N
V
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D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel Ischio-jambiers Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu
Mohamed Abdelmonem Mohamed Abdelmonem Blessure à la cheville

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oussama temsamani 18:18 Allez l'Égypte 💪 3 Répondre
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Match Argentine - Égypte en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 7 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Égypte (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Argentine et Égypte. Ce match aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Égypte.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Cyril Mugnier arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Espen Eskås quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Atlanta Stadium Atlanta, Georgia
Atlanta Stadium
  • Année de construction : 2017
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68239
  • Affluence moyenne : 49403
  • Affluence maximum : 71635
  • Affluence minimum : 20335
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 07 juillet 2026 18:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ARG-EGY
Zone International
Équipe à domicile Argentine
Équipe à l'extérieur Égypte
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Égypte en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 juillet 2026 à 18:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Argentine Égypte en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Égypte ?

Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-4-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, A. Mac Allister, E. Fernández, L. Paredes, R. De Paul, J. Alvarez, L. Messi.

Égypte : de son côté, l'équipe dirigée par Hossam Hassan évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Mostafa Shobeir, Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Haissem Hassan.

Qui arbitre le match Argentine Égypte ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Argentine Égypte ?

Atlanta, Georgia accueille le match au Atlanta Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Argentine Égypte ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 juillet 2026, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué le but pour Égypte ?

Un seul but a été inscrit pour Égypte par Yasser Ibrahim 15'.

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oussama temsamani 18:18 Allez l'Égypte 💪 3 Répondre
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