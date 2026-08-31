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Premier League 2026/2027 2e journée
Aston Villa
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Arsenal
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 5 Arsenal 4 16 Aston Villa 1
Possession 54% Arsenal Aston Villa
Compositions Aston Villa 4-2-3-1 Arsenal 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 AVL N NUL 2 ARS
343 participants Terminé
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Blessures & suspensions

Brian Madjo Brian Madjo Blessure à la cheville Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Leon Bailey Leon Bailey Ischio-jambiers Leon Bailey Leon Bailey Blessure musculaire Alysson Edward Alysson Edward Virus Tammy Abraham Tammy Abraham Coup Johan Manzambi Johan Manzambi Blessure au genou Amadou Onana Amadou Onana Lésion du ligament croisé antérieur du genou João Gomes João Gomes Carton rouge
Bruno Guimarães Bruno Guimarães Blessure à la jambe William Saliba William Saliba Blessure au dos Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure musculaire Jurriën Timber Jurriën Timber Blessure à l'aine Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

Match Aston Villa - Arsenal en direct commenté

2e journée de Premier League - lundi 31 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aston Villa et Arsenal (Premier League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Premier League entre Aston Villa et Arsenal. Ce match aura lieu le lundi 31 août 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aston Villa et Arsenal.

Arbitres

Jarred Gillett arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Neil Davies arbitre assistant
Steve Meredith arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Nicholas Hopton arbitre VAR
James Bell arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Villa Park Birmingham
Villa Park
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43205
  • Affluence moyenne : 32248
  • Affluence maximum : 43157
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 31 août 2026 21:00
Compétition Premier League
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code AVL-ARS
Zone Angleterre
Équipe à domicile Aston Villa
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aston Villa et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 août 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Aston Villa Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Aston Villa et Arsenal ?

Aston Villa : le coach Unai Emery a choisi une formation en 4-2-3-1 : Z. Suzuki, I. Maatsen, Pau Torres, V. Lindelöf, M. Cash, R. Barkley, B. Kamara, G. Hemmings, J. McGinn, E. Buendía, N. Jackson.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, B. White, D. Rice, M. Lewis-Skelly, C. Tzolis, M. Ødegaard, B. Saka, K. Havertz.

Qui arbitre le match Aston Villa Arsenal ?

Jarred Gillett est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Aston Villa Arsenal ?

Birmingham accueille le match au Villa Park.

Quelle est la date et l'heure du match Aston Villa Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2026, coup d'envoi 21:00.

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