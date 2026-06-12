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Match Canada - Bosnie en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - vendredi 12 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Canada et Bosnie (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Canada et Bosnie. Ce match aura lieu le vendredi 12 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Canada et Bosnie.
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FAQ
- Quel est le résultat du match entre Canada et Bosnie ?
La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Canada et Bosnie en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Canada Bosnie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Canada et Bosnie ?
Canada : le coach J. Marsch a choisi une formation en 4-4-2 : M. Crépeau, R. Laryea, D. Cornelius, L. De Fougerolles, A. Johnston, L. Millar, S. Eustaquio, I. Koné, T. Buchanan, T. Oluwaseyi, J. David.
Bosnie-Herzégovine : de son côté, l'équipe dirigée par S. Barbarez évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : N. Vasilj, S. Kolašinac, T. Muharemović, N. Katić, A. Dedić, A. Memić, B. Tahirović, I. Bašić, E. Bajraktarević, J. Lukić, E. Demirović.
- Qui arbitre le match Canada Bosnie ?
Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Canada Bosnie ?
Toronto, Ontario accueille le match au Toronto Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Canada Bosnie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 juin 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Bosnie ?
Un seul but a été inscrit pour Bosnie par J. Lukić 21'.
- Qui a marqué le but pour Canada ?
Un seul but a été inscrit pour Canada par C. Larin 79'.