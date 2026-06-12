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1 - 1
terminé
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Canada
1 - 1
MT : 0-1
terminé
Bosnie
Temps forts
79'
1 - 1
C. Larin (PD P. David)
mi-temps
0 - 1
21'
0 - 1
(PD S. Kolašinac) J. Lukić

Notes des joueurs

#1 Flag Bosnie-Herzégovine T. Muharemović 7.5 #2 Flag Bosnie-Herzégovine N. Katić 7.3 #3 Flag Bosnie-Herzégovine J. Lukić 7.2 Voir le classement complet
#1 Flag Bosnie-Herzégovine T. Muharemović 7.5 #2 Flag Bosnie-Herzégovine N. Katić 7.3 #3 Flag Bosnie-Herzégovine J. Lukić 7.2 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 1 Canada 1 2 Bosnie 1
Possession 60% Canada Bosnie
Tirs 12 8 5 4 3 8
Grosses occasions créées 50% Canada 1 Bosnie 1
Compositions Canada 4-4-2 Bosnie 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
1 CAN N NUL 2 B&H
1221 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Canada Stephen Eustáquio 1 #2 Flag Bosnie-Herzégovine Sead Kolašinac 1
Tirs (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Jovo Lukić 2/3 67% #2 Flag Canada Tani Oluwaseyi 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Canada Liam Millar 2 #2 Flag Canada Richie Laryea 2
Fautes subies
#1 Flag Canada Luc De Fougerolles 4 #2 Flag Canada Stephen Eustáquio 3 #3 Flag Canada Tani Oluwaseyi 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Canada Ismaël Koné 3 #2 Flag Canada Promise David 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Canada Richie Laryea 9/11 82% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemović 8/10 80% #3 Flag Bosnie-Herzégovine Jovo Lukić 10/13 77%
Interceptions
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Nikola Katić 3 #2 Flag Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemović 2 #3 Flag Bosnie-Herzégovine Ivan Bašić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Jovo Lukić 9/9 100% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Dedić 3/3 100% #3 Flag Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemović 6/7 86%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Esmir Bajraktarević 0/10 0% #2 Flag Canada Promise David 0/7 0% #3 Flag Canada Tajon Buchanan 0/7 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Samed Baždar 0/4 0% #2 Flag Canada Richie Laryea 0/2 0% #3 Flag Canada Promise David 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Canada Stephen Eustáquio 40/45 89%
Corners et centres réussis
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Ivan Bašić 5 #2 Flag Canada Stephen Eustáquio 5
Passes (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Nikola Vasilj 12/30 40%

Classement buteurs

#1 Flag Canada Cyle Larin 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
N
N
V
N
N
V
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 1 Nul 0% 0 Victoire

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Guilhermino Morais 20:58 C’est marrant comme sur certaines choses, on arrive à tous parfaitement s’entendre… ^^ 3 Répondre
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Match Canada - Bosnie en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - vendredi 12 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Canada et Bosnie (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Canada et Bosnie. Ce match aura lieu le vendredi 12 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Canada et Bosnie.

On en parle

Arbitres

Facundo Raúl Tello Figueroa arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Gabriel Chade arbitre assistant
Juan Pablo Belatti arbitre assistant
Khalid Saleh Al Turais quatrième arbitre
Antonio García arbitre VAR
Hernán Mastrángelo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Toronto Stadium Toronto, Ontario
Toronto Stadium
  • Année de construction : 2007
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 45000
  • Affluence moyenne : 18456
  • Affluence maximum : 44828
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 12 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe B - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code CAN-B&H
Zone International
Équipe à domicile Canada
Équipe à l'extérieur Bosnie-Herzégovine
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Canada et Bosnie ?

La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Canada et Bosnie en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Canada Bosnie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions probables du match entre Canada et Bosnie ?

Canada : le coach J. Marsch a choisi une formation en 4-4-2 : M. Crépeau, R. Laryea, D. Cornelius, L. De Fougerolles, A. Johnston, L. Millar, S. Eustaquio, I. Koné, T. Buchanan, T. Oluwaseyi, J. David.

Bosnie-Herzégovine : de son côté, l'équipe dirigée par S. Barbarez évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : N. Vasilj, S. Kolašinac, T. Muharemović, N. Katić, A. Dedić, A. Memić, B. Tahirović, I. Bašić, E. Bajraktarević, J. Lukić, E. Demirović.

Qui arbitre le match Canada Bosnie ?

Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Canada Bosnie ?

Toronto, Ontario accueille le match au Toronto Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Canada Bosnie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Bosnie ?

Un seul but a été inscrit pour Bosnie par J. Lukić 21'.

Qui a marqué le but pour Canada ?

Un seul but a été inscrit pour Canada par C. Larin 79'.

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