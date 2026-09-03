Menu Rechercher
0 - 0
14'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 3e journée
Toulouse
0 - 0
14'
Lille
Regarder en direct sur DAZN
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 2 Lille 5 13 Toulouse 2
Possession 51% Lille Toulouse
Tirs 2 1 0 1 2 2
Compositions Toulouse 4-2-3-1 Lille 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 TFC N NUL 2 LOSC
320 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
D
D
D
V
N
V
N
V
D
Rencontres précédentes
25% 11 Victoires 27% 12 Nuls 48% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Mark McKenzie Mark McKenzie Inconnu Mark McKenzie Mark McKenzie Blessure au pied Rafik Messali Rafik Messali Blessure à la cheville
Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Top commentaires

Ekitchi 20:42 C est pour favoriser l équipe qui jouera le mardi en LDC. 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)

Match Toulouse - Lille en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - jeudi 3 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et Lille (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 3 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et Lille.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.5
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Faouzi Benchabane quatrième arbitre
Yohann Rouinsard arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadium de Toulouse Toulouse
Stadium de Toulouse
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 33150
  • Affluence moyenne : 20003
  • Affluence maximum : 35012
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 03 septembre 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code TFC-LOSC
Zone France
Équipe à domicile Toulouse
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Toulouse Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et Lille ?

Toulouse : le coach J. Askou a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Restes, C. Tapé, R. Nicolaisen, M. McKenzie, R. Messali, C. Cásseres, A. Vossah, I. Azizi, T. Jørgensen, S. Hidalgo, J. Russell-Rowe.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par D. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, O. Sahraoui, H. Haraldsson, E. Mbappé, O. Giroud.

Qui arbitre le match Toulouse Lille ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Toulouse Lille ?

Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.

Quelle est la date et l'heure du match Toulouse Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires

Ekitchi 20:42 C est pour favoriser l équipe qui jouera le mardi en LDC. 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier