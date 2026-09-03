3e journée de Ligue 1 McDonald's - jeudi 3 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et Lille (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 3 septembre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et Lille.
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 septembre 2026 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
Où voir le match Toulouse Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et Lille ?
Toulouse : le coach J. Askou a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Restes, C. Tapé, R. Nicolaisen, M. McKenzie, R. Messali, C. Cásseres, A. Vossah, I. Azizi, T. Jørgensen, S. Hidalgo, J. Russell-Rowe.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par D. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, O. Sahraoui, H. Haraldsson, E. Mbappé, O. Giroud.
Qui arbitre le match Toulouse Lille ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Toulouse Lille ?
Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.
Quelle est la date et l'heure du match Toulouse Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 septembre 2026, coup d'envoi 20:45.