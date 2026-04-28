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Match PSG - Bayern Munich en direct commenté
Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mardi 28 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 28 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Bayern Munich.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Bayern Munich en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match PSG Bayern Munich en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Bayern Munich ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.
Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Neuer, A. Davies, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, J. Musiala, M. Olise, H. Kane.
- Qui arbitre le match PSG Bayern Munich ?
Sandro Schärer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Bayern Munich ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Bayern Munich ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 avril 2026, coup d'envoi 21:00.