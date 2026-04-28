Match PSG - Bayern Munich en direct commenté

Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mardi 28 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 28 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Bayern Munich.