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16'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Demi-finales
PSG
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Bayern Munich
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Possession 57% Bayern Munich PSG
Compositions PSG 4-3-3 Bayern Munich 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 PSG N NUL 2 BAY
3837 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Bayern Munich Luis Díaz 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Luis Díaz 4/4 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 0/4 0%

Analyse avant-match

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Série en cours
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D
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V
V
Rencontres précédentes
27% 3 Victoires 0% 0 Nul 73% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Guido Della Rovere Guido Della Rovere Ischio-jambiers Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro Ischio-jambiers David Daiber David Daiber Blessure à la cuisse Tom Bischof Tom Bischof Blessure au mollet Jamal Musiala Jamal Musiala Inconnu Lennart Karl Lennart Karl Ischio-jambiers Serge Gnabry Serge Gnabry Blessure à l'aine Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Maycon Douglas Normanha Cardozo Maycon Douglas Normanha Cardozo Blessure à la cuisse Wisdom Mike Wisdom Mike Blessure à la hanche Leon Klanac Leon Klanac Ischio-jambiers Cassiano Kiala Cassiano Kiala Blessure à la cheville

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Match PSG - Bayern Munich en direct commenté

Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mardi 28 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre PSG et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mardi 28 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Bayern Munich.

On en parle

Arbitres

Sandro Schärer arbitre principal
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Jesús Gil Manzano quatrième arbitre
Guillermo Cuadra Fernández arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37028
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 28 avril 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion CANAL+ FOOT
Code PSG-BAY
Zone Europe
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Bayern Munich
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Bayern Munich en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match PSG Bayern Munich en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Bayern Munich ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, W. Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, K. Kvaratskhelia, O. Dembélé, D. Doué.

Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Neuer, A. Davies, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, A. Pavlović, J. Kimmich, L. Díaz, J. Musiala, M. Olise, H. Kane.

Qui arbitre le match PSG Bayern Munich ?

Sandro Schärer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Bayern Munich ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Bayern Munich ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

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