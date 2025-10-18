Menu Rechercher
5 - 1
90+1'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 8e journée
Marseille
5 - 1
MT : 1-1
90+1'
Le Havre
Diffusé sur DAZN, Ligue 1+
Temps forts
88'
5 - 1
R. Vaz (PD P. Aubameyang)
76'
4 - 1
M. Greenwood (PD B. Pavard)
72'
3 - 1
M. Greenwood (PD R. Vaz)
67'
2 - 1
M. Greenwood
mi-temps
1 - 1
36'
1 - 1
M. Greenwood (SP)
34'
G. Lloris
24'
0 - 1
Y. Kechta
Classement live 1 Marseille 18 16 Le Havre 6
Possession 74% Marseille Le Havre
Tirs 17 7 2 10 3 5
Grosses occasions créées 100% Marseille 4 Le Havre 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 Le Havre 5-3-2
Qui va gagner ?
OM
NUL
HAC
530 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Robinio Vaz 1 #2 Logo Marseille Mason Greenwood 1 #3 Logo Marseille Benjamin Pavard 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2/2 100% #2 Logo Marseille Mason Greenwood 4/6 67% #3 Logo Marseille Emerson 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Marseille Igor Paixão 2
Fautes subies
#1 Logo Le Havre Issa Soumaré 4 #2 Logo Le Havre Yassine Kechta 2 #3 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Ballons touchés
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 108 #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 101 #3 Logo Marseille Leonardo Balerdi 101
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 0/4 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Le Havre Issa Soumaré 4 #2 Logo Le Havre Yassine Kechta 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 8/10 80% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 5/7 71% #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 6/10 60%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Loïc Négo 2/2 100% #2 Logo Marseille Nayef Aguerd 4/6 67% #3 Logo Le Havre Issa Soumaré 5/8 63%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Angel Gomes 0/5 0% #2 Logo Le Havre Yassine Kechta 0/4 0% #3 Logo Le Havre Yanis Zouaoui 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Fodé Doucouré 0/2 0% #2 Logo Marseille Angel Gomes 0/2 0% #3 Logo Marseille Igor Paixão 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 94/96 98% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 89/93 96% #3 Logo Marseille Nayef Aguerd 87/91 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 31 #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 30 #3 Logo Marseille Mason Greenwood 21

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
73% 21% 6%
Série en cours
V
V
V
V
D
N
N
N
D
V
Rencontres précédentes
100% 8 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à la tête Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville
Reda Khadra Reda Khadra Blessure au genou Stephan Zagadou Stephan Zagadou Maladie Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Thomas Delaine Thomas Delaine Blessure musculaire

Top commentaires

Julien 21:43 Je suis supporter de l'OM et la c'est quand même très sévère et mal arbitré. alors la main elle est bien là, mais c'est a l'extérieur de la surface , donc le rouge est logique mais le penalty est pas normal 10 Répondre
Match Marseille - Le Havre en direct commenté

8e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 18 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Le Havre.

On en parle

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0.4
2.8
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Julien Haulbert arbitre assistant
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Eddy Rosier quatrième arbitre
Mathieu Grosbost arbitre VAR
Wilfried Bien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40632
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 18 octobre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OM-HAC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Le Havre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

Comparer les stats du match
