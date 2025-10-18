Prono
Match Marseille - Le Havre en direct commenté
8e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 18 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Le Havre (Ligue 1 McDonald's, 8e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Le Havre. Ce match aura lieu le samedi 18 octobre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Le Havre.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Le Havre en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 octobre 2025 à 21:05 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Marseille Le Havre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Le Havre ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, L. Balerdi, N. Aguerd, B. Pavard, P. Højbjerg, M. O'Riley, Igor Paixão, A. Gomes, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Le Havre : de son côté, l'équipe dirigée par D. Digard évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : M. Diaw, G. Lloris, A. Sangante, F. Doucouré, Y. Zouaoui, L. Nego, R. Ndiaye, A. Seko, Y. Kechta, I. Soumaré, M. Samatta.
- Qui arbitre le match Marseille Le Havre ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Le Havre ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Le Havre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 octobre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Le Havre ?
Un seul but a été inscrit pour Le Havre par Y. Kechta 24'.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : M. Greenwood 36' (sp.) 67' 72' 76', R. Vaz 88'.