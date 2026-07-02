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Match Espagne - Autriche en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - jeudi 2 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Autriche (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Espagne et Autriche. Ce match aura lieu le jeudi 2 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Autriche.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Autriche en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 juillet 2026 à 21:00 sur Prime Video ou M6.
- Où voir le match Espagne Autriche en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Autriche ?
Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-2-1-2-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Álex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
Autriche : de son côté, l'équipe dirigée par R. Rangnick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Schlager, K. Laimer, D. Alaba, K. Danso, S. Posch, X. Schlager, N. Seiwald, M. Sabitzer, P. Wanner, R. Schmid, M. Gregoritsch.
- Qui arbitre le match Espagne Autriche ?
Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Espagne Autriche ?
Inglewood, California accueille le match au Los Angeles Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Espagne Autriche ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Espagne ?
Un seul but a été inscrit pour Espagne par Mikel Oyarzabal 36'.