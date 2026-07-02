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MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Espagne
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Autriche
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Temps forts
mi-temps
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36'
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Mikel Oyarzabal (PD Marc Cucurella)
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Côtes en live 1 1.07 N 8.00 2 27.0 winamax bonus 100€
Possession 64% Espagne Autriche
Tirs 11 5 2 6 0 2
Compositions Espagne 4-2-3-1 Autriche 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
ESP
NUL
AUT
1 1.29 N 5.4 2 10
786 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 3/4 75% #2 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 3
Fautes subies
#1 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 2
Tirs (%)
#1 Flag Espagne Aymeric Laporte 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Autriche Xaver Schlager 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Aymeric Laporte 5/5 100% #2 Flag Espagne Dani Olmo 4/5 80% #3 Flag Autriche Konrad Laimer 5/9 56%
Interceptions
#1 Flag Autriche Xaver Schlager 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Aymeric Laporte 4/4 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Autriche Michael Gregoritsch 0/5 0% #2 Flag Espagne Lamine Yamal 0/5 0% #3 Flag Autriche Paul Wanner 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Autriche Michael Gregoritsch 0/3 0% #2 Flag Autriche Paul Wanner 0/2 0% #3 Flag Espagne Pau Cubarsí 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Pau Cubarsí 43/46 93% #2 Flag Espagne Rodri 37/40 93% #3 Flag Espagne Pedri 31/34 91%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
60% 32% 8%
Série en cours
V
V
N
V
N
N
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Fermín López Fermín López Fracture du pied Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Nico Williams Nico Williams Blessure à l'aine Yeremi Pino Yeremi Pino Blessure à l'épaule Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Samuel Omorodion Samuel Omorodion Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou
Carney Chukwuemeka Carney Chukwuemeka Maladie Marko Arnautović Marko Arnautović Blessure musculaire Paul Wanner Paul Wanner Blessure au mollet Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner Blessure à la cuisse Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner Blessure au genou Florian Grillitsch Florian Grillitsch Maladie Florian Grillitsch Florian Grillitsch Inconnu

Top commentaires

Park In Son 21:37 Il y a des joueurs je me dis c'est tellement dommage qu'ils apparaissent au Haut niveau qu'à cet âge. Oyarzabal vraiment beau à voir jouer 4 Répondre
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Match Espagne - Autriche en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - jeudi 2 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Autriche (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Espagne et Autriche. Ce match aura lieu le jeudi 2 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Autriche.

On en parle

Arbitres

Glenn Nyberg arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Mahbod Beigi arbitre assistant
Andreas Söderkvist arbitre assistant
Dahane Beida quatrième arbitre
Fedayi San arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Los Angeles Stadium Inglewood, California
Los Angeles Stadium
  • Année de construction : 2020
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70492
  • Affluence moyenne : 63176
  • Affluence maximum : 70108
  • Affluence minimum : 52497
  • % de remplissage : 99

Match en direct

Date 02 juillet 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion Prime Video, M6
Code ESP-AUT
Zone International
Équipe à domicile Espagne
Équipe à l'extérieur Autriche
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Autriche en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 juillet 2026 à 21:00 sur Prime Video ou M6.

Où voir le match Espagne Autriche en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Autriche ?

Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-2-1-2-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Álex Baena, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Autriche : de son côté, l'équipe dirigée par R. Rangnick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Schlager, K. Laimer, D. Alaba, K. Danso, S. Posch, X. Schlager, N. Seiwald, M. Sabitzer, P. Wanner, R. Schmid, M. Gregoritsch.

Qui arbitre le match Espagne Autriche ?

Glenn Nyberg est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Espagne Autriche ?

Inglewood, California accueille le match au Los Angeles Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Espagne Autriche ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Espagne ?

Un seul but a été inscrit pour Espagne par Mikel Oyarzabal 36'.

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