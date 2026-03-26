Match Brésil - France en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - jeudi 26 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et France (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Brésil et France. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et France.