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0 - 0
29'
Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
Brésil
0 - 0
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France
Diffusé sur TF1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Possession 69% France Brésil
Compositions Brésil 4-2-4-0 France 4-2-4-0
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Prono

Qui va gagner ?
1 BRA N NUL 2 FRA
3432 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Flag Brésil Wesley 2
Passes (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 30/31 97%

Analyse avant-match

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Série en cours
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V
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Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Bruno Guimarães Bruno Guimarães Ischio-jambiers Kaio Jorge Kaio Jorge Blessure au pied Kaio Jorge Kaio Jorge Blessure à la cuisse Alex Sandro Alex Sandro Blessure à la cuisse Sávio Sávio Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Bradley Barcola Bradley Barcola Blessure à la cheville William Saliba William Saliba Blessure à la cheville Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Jules Koundé Jules Koundé Ischio-jambiers Manu Koné Manu Koné Ischio-jambiers

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Guilhermino Morais 20:33 Bon match à tous… les Français ^^ 3 Répondre
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Match Brésil - France en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - jeudi 26 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et France (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Brésil et France. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et France.

On en parle

Arbitres

Guido Gonzalez arbitre principal
Cory Richardson arbitre assistant
Luis Nicholas Uranga arbitre assistant
Armando Villarreal quatrième arbitre
Timothy Ford arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Gillette Stadium Foxborough, Massachusetts
Gillette Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 68756
  • Affluence moyenne : 24817
  • Affluence maximum : 65612
  • % de remplissage : 44

Match en direct

Date 26 mars 2026 21:00
Compétition Matchs Amicaux
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Diffusion TF1
Code BRA-FRA
Zone International
Équipe à domicile Brésil
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 mars 2026 à 21:00 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et France ?

Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-4-0 : Ederson, Douglas Santos, Léo Pereira, Bremer, Wesley, Andrey Santos, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha.

France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-4-0 : M. Maignan, T. Hernández, D. Upamecano, I. Konaté, M. Gusto, A. Rabiot, A. Tchouameni, H. Ekitiké, M. Olise, K. Mbappé, O. Dembélé.

Qui arbitre le match Brésil France ?

Guido Gonzalez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brésil France ?

Foxborough, Massachusetts accueille le match au Gillette Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Brésil France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

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Guilhermino Morais 20:33 Bon match à tous… les Français ^^ 3 Répondre
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