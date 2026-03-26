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Match Brésil - France en direct commenté
Friendlies 1 de Matchs Amicaux - jeudi 26 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brésil et France (Matchs Amicaux, Friendlies 1)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Brésil et France. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brésil et France.
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brésil et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 mars 2026 à 21:00 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brésil et France ?
Brésil : le coach C. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-4-0 : Ederson, Douglas Santos, Léo Pereira, Bremer, Wesley, Andrey Santos, Casemiro, Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha.
France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-4-0 : M. Maignan, T. Hernández, D. Upamecano, I. Konaté, M. Gusto, A. Rabiot, A. Tchouameni, H. Ekitiké, M. Olise, K. Mbappé, O. Dembélé.
- Qui arbitre le match Brésil France ?
Guido Gonzalez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brésil France ?
Foxborough, Massachusetts accueille le match au Gillette Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Brésil France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mars 2026, coup d'envoi 21:00.