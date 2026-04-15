Match Bayern Munich - Real Madrid en direct commenté

Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 15 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 15 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Real Madrid.