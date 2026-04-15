Notes des joueurs
Statistiques
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Bayern Munich - Real Madrid en direct commenté
Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 15 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 15 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Real Madrid.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Bayern Munich et Real Madrid ?
Bayern Munich a remporté la rencontre sur le score de 4-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Bayern Munich Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Real Madrid ?
Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, J. Kimmich, A. Pavlović, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : A. Lunin, F. Mendy, A. Rüdiger, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, A. Güler, J. Bellingham, F. Valverde, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Bayern Munich Real Madrid ?
Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bayern Munich Real Madrid ?
München accueille le match au Allianz Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 avril 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 1' 29', K. Mbappé 42'.
- Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : A. Pavlović 6', H. Kane 38', L. Díaz 89', M. Olise 90+4'.