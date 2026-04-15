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4 - 3
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Quarts de finale
Bayern Munich
4 - 3
Agrégé 6-4
terminé
Real Madrid
Temps forts
90+4'
4 - 3
M. Olise (PD H. Kane)
89'
3 - 3
L. Díaz (PD J. Musiala)
87'
E. Camavinga
mi-temps
2 - 3
42'
2 - 3
(PD Vinícius Júnior) K. Mbappé
38'
2 - 2
H. Kane (PD D. Upamecano)
29'
1 - 2
A. Güler
6'
1 - 1
A. Pavlović (PD J. Kimmich)
1'
0 - 1
A. Güler

Notes des joueurs

#1 Logo Real Madrid CF A. Güler 7.7 #2 Logo Real Madrid CF F. Mendy 6.5 #3 Logo Real Madrid CF K. Mbappé 6.2 Voir le classement complet
#1 Logo Bayern Munich A. Pavlović 8.2 #2 Logo Bayern Munich J. Kimmich 8.2 #3 Logo Real Madrid CF A. Güler 8.0 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Côtes du match 1 1.47 N 5.50 2 4.70 winamax 100€ remboursés
Possession 69% Bayern Munich Real Madrid
Tirs 21 12 7 9 5 12
Grosses occasions créées 60% Real Madrid 3 Bayern Munich 2
Compositions Bayern Munich 4-2-3-1 Real Madrid 4-4-2

Prono

Qui va gagner ?
BAY
NUL
RMA
1 1.47 N 5.5 2 4.7
1417 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 1 #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 1 #3 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Arda Güler 2/2 100% #2 Logo Bayern Munich Harry Kane 2/3 67% #3 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4 #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 3 #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 2
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 3 #2 Logo Bayern Munich Jamal Musiala 3 #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 2
Ballons touchés
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 136 #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 108
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/3 0% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 6 #2 Logo Bayern Munich Luis Díaz 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 5/6 83% #2 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 7/9 78% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 12/17 71%
Interceptions
#1 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 3 #2 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 2 #3 Logo Real Madrid CF Éder Militão 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Éder Militão 4/4 100% #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 2/2 100% #3 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/10 0% #2 Logo Bayern Munich Harry Kane 0/6 0% #3 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Trent Alexander-Arnold 0/3 0% #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 0/3 0% #3 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 41/41 100% #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 93/98 95% #3 Logo Bayern Munich Alphonso Davies 30/32 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 4 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 3
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 36 #2 Logo Bayern Munich Aleksandar Pavlović 32 #3 Logo Bayern Munich Michael Olise 27
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Andriy Lunin 17/33 52%

Classement buteurs

#1 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 15 #2 Logo Bayern Munich Harry Kane 12 #8 Logo Bayern Munich Luis Díaz 6 #16 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 #25 Logo Bayern Munich Michael Olise 4 #25 Logo Bayern Munich Lennart Karl 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
40% 47% 13%
Série en cours
V
V
V
V
V
N
D
D
V
V
Rencontres précédentes
30% 3 Victoires 20% 2 Nuls 50% 5 Victoires

Blessures & suspensions

Guido Della Rovere Guido Della Rovere Inconnu Sven Ulreich Sven Ulreich Blessure à l'aine David Daiber David Daiber Blessure à la cuisse Lennart Karl Lennart Karl Ischio-jambiers Serge Gnabry Serge Gnabry Blessure au genou Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Maycon Douglas Normanha Cardozo Maycon Douglas Normanha Cardozo Blessure à la cuisse Wisdom Mike Wisdom Mike Blessure à la hanche Leon Klanac Leon Klanac Blessure à la cuisse Cassiano Kiala Cassiano Kiala Blessure à la cheville
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thibaut Courtois Thibaut Courtois Blessure à la cuisse Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

Top commentaires

Doudou 22:17 Je n'ai pas vu la 1ère mi-temps. Heureusement je n'ai pas loupé grand chose 😅 8 Répondre
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Match Bayern Munich - Real Madrid en direct commenté

Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 15 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bayern Munich et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Ligue des Champions UEFA entre Bayern Munich et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 15 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bayern Munich et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Slavko Vinčić arbitre principal
0.2
1.9
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Tomaž Klančnik arbitre assistant
Andraž Kovačič arbitre assistant
David Šmajc quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Arena München
Allianz Arena
  • Année de construction : 2005
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75024
  • Affluence moyenne : 57096
  • Affluence maximum : 75000
  • % de remplissage : 77

Match en direct

Date 15 avril 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Quarts de finale
Diffusion CANAL+
Code BAY-RMA
Zone Europe
Équipe à domicile Bayern Munich
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Bayern Munich et Real Madrid ?

Bayern Munich a remporté la rencontre sur le score de 4-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bayern Munich et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Bayern Munich Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bayern Munich et Real Madrid ?

Bayern Munich : le coach V. Kompany a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić, J. Kimmich, A. Pavlović, L. Díaz, S. Gnabry, M. Olise, H. Kane.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par Arbeloa évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : A. Lunin, F. Mendy, A. Rüdiger, Éder Militão, T. Alexander-Arnold, A. Güler, J. Bellingham, F. Valverde, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Bayern Munich Real Madrid ?

Slavko Vinčić est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bayern Munich Real Madrid ?

München accueille le match au Allianz Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Bayern Munich Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : A. Güler 1' 29', K. Mbappé 42'.

Qui a marqué des buts pour Bayern Munich ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Bayern Munich : A. Pavlović 6', H. Kane 38', L. Díaz 89', M. Olise 90+4'.

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Doudou 22:17 Je n'ai pas vu la 1ère mi-temps. Heureusement je n'ai pas loupé grand chose 😅 8 Répondre
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