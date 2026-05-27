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1 - 0
terminé
UEFA Europa Conference League 2025/2026 Finale
Crystal Palace
1 - 0
MT : 0-0
terminé
Vallecano
Temps forts
51'
1 - 0
J. Mateta
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs

Statistiques

Possession 58% Vallecano Crystal Palace
Tirs 11 8 9 3 1 10
Compositions Crystal Palace 3-4-3 Vallecano 4-2-3-1
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Tirs (%)
#1 Logo Crystal Palace Jean-Philippe Mateta 2/3 67%
Fautes subies
#1 Logo Crystal Palace Ismaïla Sarr 3 #2 Logo Crystal Palace Daichi Kamada 3 #3 Logo Rayo Vallecano Óscar Valentín 2
Tirs (%)
#1 Logo Crystal Palace Tyrick Mitchell 0/2 0% #2 Logo Rayo Vallecano Florian Lejeune 0/2 0% #3 Logo Crystal Palace Yeremi Pino 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Pathé Ciss 51/54 94% #2 Logo Crystal Palace Jaydee Canvot 32/36 89% #3 Logo Crystal Palace Daichi Kamada 34/39 87%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Eddie Nketiah Eddie Nketiah Coup Eddie Nketiah Eddie Nketiah Ischio-jambiers Daniel Muñoz Daniel Muñoz Inconnu Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Nathaniel Clyne Nathaniel Clyne Maladie Chris Richards Chris Richards Blessure à la cheville
Luiz Felipe Luiz Felipe Ischio-jambiers Alemão Alemão Inconnu Ilias Akhomach Ilias Akhomach Blessure à la cuisse

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Match Crystal Palace - Vallecano en direct commenté

Finale de UEFA Europa Conference League - mercredi 27 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Crystal Palace et Vallecano (UEFA Europa Conference League, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de UEFA Europa Conference League entre Crystal Palace et Vallecano. Ce match aura lieu le mercredi 27 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Crystal Palace et Vallecano.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0
5
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Daniele Bindoni arbitre assistant
Alberto Tegoni arbitre assistant
Glenn Nyberg quatrième arbitre
Daniele Chiffi arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Red Bull Arena Leipzig
Red Bull Arena
  • Année de construction : 2004
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47800
  • Affluence moyenne : 34041
  • Affluence maximum : 47800
  • % de remplissage : 73

Match en direct

Date 27 mai 2026 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Finale
Diffusion CANAL+ FOOT
Code CRY-RAY
Zone Europe
Équipe à domicile Crystal Palace
Équipe à l'extérieur Rayo Vallecano
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Crystal Palace et Vallecano ?

Crystal Palace a remporté la rencontre sur le score de 1-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Crystal Palace et Vallecano en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Crystal Palace Vallecano en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Crystal Palace et Vallecano ?

Crystal Palace : le coach O. Glasner a choisi une formation en 3-4-3 : D. Henderson, J. Canvot, M. Lacroix, C. Riad, T. Mitchell, D. Kamada, A. Wharton, D. Muñoz, Yeremy Pino, J. Mateta, I. Sarr.

Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Iñigo Pérez évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, F. Lejeune, P. Ciss, A. Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García, Isi Palazón, Jorge de Frutos, Alemão.

Qui arbitre le match Crystal Palace Vallecano ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Crystal Palace Vallecano ?

Leipzig accueille le match au Red Bull Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Crystal Palace Vallecano ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Crystal Palace ?

Un seul but a été inscrit pour Crystal Palace par J. Mateta 51'.

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