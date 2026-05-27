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Match Crystal Palace - Vallecano en direct commenté
Finale de UEFA Europa Conference League - mercredi 27 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Crystal Palace et Vallecano (UEFA Europa Conference League, Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de UEFA Europa Conference League entre Crystal Palace et Vallecano. Ce match aura lieu le mercredi 27 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Crystal Palace et Vallecano.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Crystal Palace et Vallecano ?
Crystal Palace a remporté la rencontre sur le score de 1-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Crystal Palace et Vallecano en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 mai 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Crystal Palace Vallecano en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Crystal Palace et Vallecano ?
Crystal Palace : le coach O. Glasner a choisi une formation en 3-4-3 : D. Henderson, J. Canvot, M. Lacroix, C. Riad, T. Mitchell, D. Kamada, A. Wharton, D. Muñoz, Yeremy Pino, J. Mateta, I. Sarr.
Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Iñigo Pérez évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, F. Lejeune, P. Ciss, A. Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, Álvaro García, Isi Palazón, Jorge de Frutos, Alemão.
- Qui arbitre le match Crystal Palace Vallecano ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Crystal Palace Vallecano ?
Leipzig accueille le match au Red Bull Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Crystal Palace Vallecano ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 mai 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Crystal Palace ?
Un seul but a été inscrit pour Crystal Palace par J. Mateta 51'.