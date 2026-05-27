Match Crystal Palace - Vallecano en direct commenté

Finale de UEFA Europa Conference League - mercredi 27 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Crystal Palace et Vallecano (UEFA Europa Conference League, Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Finale de UEFA Europa Conference League entre Crystal Palace et Vallecano. Ce match aura lieu le mercredi 27 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Crystal Palace et Vallecano.