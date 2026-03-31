Match Bosnie - Italie en direct commenté

Barrages - Finale de Eliminatoires CM - Europe - mardi 31 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bosnie et Italie (Eliminatoires CM - Europe, Barrages - Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Finale de Eliminatoires CM - Europe entre Bosnie et Italie. Ce match aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bosnie et Italie.