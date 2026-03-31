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Match Bosnie - Italie en direct commenté
Barrages - Finale de Eliminatoires CM - Europe - mardi 31 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bosnie et Italie (Eliminatoires CM - Europe, Barrages - Finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Finale de Eliminatoires CM - Europe entre Bosnie et Italie. Ce match aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bosnie et Italie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bosnie et Italie en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 mars 2026 à 20:45 sur L’Equipe Live Foot.
- Où voir le match Bosnie Italie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Bosnie et Italie ?
Bosnie-Herzégovine : le coach S. Barbarez a choisi une formation en 4-4-2 : N. Vasilj, S. Kolašinac, T. Muharemović, N. Katić, A. Dedić, A. Memić, I. Bašić, I. Šunjić, E. Bajraktarević, E. Demirović, E. Džeko.
Italie : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gattuso évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Mancini, F. Dimarco, S. Tonali, M. Locatelli, N. Barella, M. Politano, M. Retegui, M. Kean.
- Qui arbitre le match Bosnie Italie ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Bosnie Italie ?
Zenica accueille le match au Stadion Bilino Polje.
- Quelle est la date et l'heure du match Bosnie Italie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 mars 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Italie ?
Un seul but a été inscrit pour Italie par M. Kean 15'.
- Qui a marqué le but pour Bosnie ?
Un seul but a été inscrit pour Bosnie par H. Tabaković 79'.