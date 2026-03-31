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1 - 1
100'
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States Barrages - Finale
Bosnie
1 - 1
MT : 0-1
100'
Italie
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Début prolong.
1 - 1
79'
1 - 1
H. Tabaković
mi-temps
0 - 1
42'
A. Bastoni
15'
0 - 1
(PD N. Barella) M. Kean
Voir le live commenté
Possession 61% Bosnie Italie
Tirs 25 15 4 10 2 6
Compositions Bosnie 4-4-2 Italie 3-5-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 B&H N NUL 2 ITA
906 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Nikola Katić 2/3 67% #2 Flag Italie Moise Kean 1/2 50% #3 Flag Bosnie-Herzégovine Ivan Bašić 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Esmir Bajraktarević 4 #2 Flag Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemović 2 #3 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Memić 2
Fautes subies
#1 Flag Italie Gianluca Mancini 3 #2 Flag Italie Riccardo Calafiori 3 #3 Flag Italie Sandro Tonali 2
Ballons touchés
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Nikola Katić 102
Tirs (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Dedić 0/4 0% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Memić 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Italie Francesco Pio Esposito 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Memić 7/8 88% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemović 6/7 86% #3 Flag Italie Federico Dimarco 6/8 75%
Interceptions
#1 Flag Italie Manuel Locatelli 5 #2 Flag Italie Riccardo Calafiori 3 #3 Flag Italie Moise Kean 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Italie Federico Dimarco 3/3 100% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Ivan Šunjić 2/2 100% #3 Flag Italie Manuel Locatelli 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Italie Bryan Cristante 0/4 0% #2 Flag Italie Matteo Politano 0/4 0% #3 Flag Bosnie-Herzégovine Kerim Alajbegović 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Italie Gianluca Mancini 0/4 0% #2 Flag Italie Bryan Cristante 0/3 0% #3 Flag Italie Nicolò Barella 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Benjamin Tahirović 45/47 96% #2 Flag Italie Alessandro Bastoni 29/31 94% #3 Flag Italie Nicolò Barella 40/43 93%
Corners et centres réussis
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Esmir Bajraktarević 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Nikola Katić 24 #2 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Dedić 23
Passes (%)
#1 Flag Italie Gianluigi Donnarumma 19/41 46%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
V
N
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 20% 1 Nul 80% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Nicolò Rovella Nicolò Rovella Clavicule cassée Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Matteo Gabbia Matteo Gabbia Blessure à la cuisse Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire

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Match Bosnie - Italie en direct commenté

Barrages - Finale de Eliminatoires CM - Europe - mardi 31 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Bosnie et Italie (Eliminatoires CM - Europe, Barrages - Finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Finale de Eliminatoires CM - Europe entre Bosnie et Italie. Ce match aura lieu le mardi 31 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Bosnie et Italie.

On en parle

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
José María Sánchez Martínez quatrième arbitre
Willy Delajod arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Bilino Polje Zenica
Stadion Bilino Polje
  • Année de construction : 1972
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15292
  • Affluence moyenne : 4965
  • Affluence maximum : 13047
  • % de remplissage : 32

Match en direct

Date 31 mars 2026 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Barrages - Finale
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code B&H-ITA
Zone Europe
Équipe à domicile Bosnie-Herzégovine
Équipe à l'extérieur Italie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Bosnie et Italie en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 mars 2026 à 20:45 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Bosnie Italie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Bosnie et Italie ?

Bosnie-Herzégovine : le coach S. Barbarez a choisi une formation en 4-4-2 : N. Vasilj, S. Kolašinac, T. Muharemović, N. Katić, A. Dedić, A. Memić, I. Bašić, I. Šunjić, E. Bajraktarević, E. Demirović, E. Džeko.

Italie : de son côté, l'équipe dirigée par G. Gattuso évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Mancini, F. Dimarco, S. Tonali, M. Locatelli, N. Barella, M. Politano, M. Retegui, M. Kean.

Qui arbitre le match Bosnie Italie ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Bosnie Italie ?

Zenica accueille le match au Stadion Bilino Polje.

Quelle est la date et l'heure du match Bosnie Italie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Italie ?

Un seul but a été inscrit pour Italie par M. Kean 15'.

Qui a marqué le but pour Bosnie ?

Un seul but a été inscrit pour Bosnie par H. Tabaković 79'.

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