93'
UEFA Europa League 2025/2026 Tour éliminatoire
Étoile rouge
0 - 1
Agrégé 1-1
93'
Lille
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Début prolong.
0 - 1
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
5'
0 - 1
(PD B. André) O. Giroud
Voir le live commenté
Possession 56% Étoile rouge Lille
Tirs 10 8 4 2 6 10
Grosses occasions créées 100% Lille 1 Étoile rouge 0
Compositions Étoile rouge 3-4-2-1 Lille 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 ETR N NUL 2 LOSC
383 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 1 #2 Logo Lille Benjamin André 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Gaëtan Perrin 2/2 100% #2 Logo Lille Olivier Giroud 2/2 100% #3 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Vasilije Kostov 3 #2 Logo Lille Hákon Haraldsson 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Tiago Santos 3 #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Yung-Woo Seol 2 #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Rodrigo de Souza Prado 2
Tirs (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Vasilije Kostov 0/4 0% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Bruno Duarte da Silva 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lille Gaëtan Perrin 3 #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Jay Ifeanyi-Junior Enem 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Rade Krunić 8/9 89% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Strahinja Eraković 9/11 82% #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Vasilije Kostov 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Rade Krunić 4 #2 Logo Lille Benjamin André 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Rade Krunić 5/5 100% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Strahinja Eraković 3/3 100% #3 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/9 0% #2 Logo Lille Gaëtan Perrin 0/6 0% #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Jay Ifeanyi-Junior Enem 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Étoile rouge de Belgrade Miloš Veljković 0/3 0% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Timi Max Elšnik 0/2 0% #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Tomás Händel 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Ayyoub Bouaddi 29/31 94% #2 Logo Étoile rouge de Belgrade Strahinja Eraković 37/41 90% #3 Logo Étoile rouge de Belgrade Miloš Veljković 34/38 89%

Série en cours
V
N
V
D
V
V
D
N
N
D
Rencontres précédentes
100% 2 Victoires 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Nathaniel Adjei Nathaniel Adjei Blessure à la cheville Marko Arnautović Marko Arnautović Blessure musculaire
Ethan Mbappé Ethan Mbappé Blessure à la cuisse André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Lésion du ligament croisé antérieur du genou Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Lésion du bassin Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

Gaut ier 19:10 Tiens si ça gagne ils auront l'air bien intelligent les supporters Lillois qui ont sifflé Giroud 😅 5 Répondre
Match Étoile rouge - Lille en direct commenté

Tour éliminatoire de UEFA Europa League - jeudi 26 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Étoile rouge et Lille (UEFA Europa League, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de UEFA Europa League entre Étoile rouge et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 26 février 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Étoile rouge et Lille.

Arbitres

Anthony Taylor arbitre principal
0
1
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Gary Beswick arbitre assistant
Adam Nunn arbitre assistant
Samuel Barrott quatrième arbitre
Matt Donohue arbitre VAR
Michael Salisbury arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Rajko Mitić Beograd
Stadion Rajko Mitić
  • Année de construction : 1963
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 51862
  • Affluence moyenne : 18552
  • Affluence maximum : 51364
  • % de remplissage : 41

Date 26 février 2026 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ETR-LOSC
Zone Europe
Équipe à domicile Étoile rouge de Belgrade
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Étoile rouge et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 février 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Étoile rouge Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Étoile rouge et Lille ?

Étoile rouge de Belgrade : le coach D. Stanković a choisi une formation en 3-4-2-1 : Matheus, F. Tebo Uchenna, Rodrigão, S. Eraković, N. Tiknizyan, R. Krunić, Tomás Händel, Seol Yung-Woo, Bruno Duarte, V. Kostov, J. Enem.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, C. Mbemba, A. Mandi, Tiago Santos, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson, G. Perrin, O. Giroud.

Qui arbitre le match Étoile rouge Lille ?

Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Étoile rouge Lille ?

Beograd accueille le match au Stadion Rajko Mitić.

Quelle est la date et l'heure du match Étoile rouge Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 février 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Lille ?

Un seul but a été inscrit pour Lille par O. Giroud 5'.

Gaut ier 19:10 Tiens si ça gagne ils auront l'air bien intelligent les supporters Lillois qui ont sifflé Giroud 😅 5 Répondre
Comparer les stats du match
