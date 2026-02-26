Prono
Match Étoile rouge - Lille en direct commenté
Tour éliminatoire de UEFA Europa League - jeudi 26 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Étoile rouge et Lille (UEFA Europa League, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de UEFA Europa League entre Étoile rouge et Lille. Ce match aura lieu le jeudi 26 février 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Étoile rouge et Lille.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Étoile rouge et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 février 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Étoile rouge Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Étoile rouge et Lille ?
Étoile rouge de Belgrade : le coach D. Stanković a choisi une formation en 3-4-2-1 : Matheus, F. Tebo Uchenna, Rodrigão, S. Eraković, N. Tiknizyan, R. Krunić, Tomás Händel, Seol Yung-Woo, Bruno Duarte, V. Kostov, J. Enem.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par B. Génésio évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, C. Mbemba, A. Mandi, Tiago Santos, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson, G. Perrin, O. Giroud.
- Qui arbitre le match Étoile rouge Lille ?
Anthony Taylor est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Étoile rouge Lille ?
Beograd accueille le match au Stadion Rajko Mitić.
- Quelle est la date et l'heure du match Étoile rouge Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 février 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Lille ?
Un seul but a été inscrit pour Lille par O. Giroud 5'.