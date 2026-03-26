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Match Italie - Irlande du N. en direct commenté
Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Europe - jeudi 26 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Italie et Irlande du N. (Eliminatoires CM - Europe, Barrages - Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Europe entre Italie et Irlande du N.. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Italie et Irlande du N..
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Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Italie et Irlande du N. en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 mars 2026 à 20:45 sur L’Equipe Live Foot.
- Où voir le match Italie Irlande du N. en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Italie et Irlande du N. ?
Italie : le coach G. Gattuso a choisi une formation en 3-5-2 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Mancini, F. Dimarco, S. Tonali, M. Locatelli, N. Barella, M. Politano, M. Retegui, M. Kean.
Irlande du Nord : de son côté, l'équipe dirigée par M. O'Neill évolue dans un système de jeu en 3-5-1-1 : P. Charles, R. McConville, P. McNair, T. Hume, B. Spencer, J. Devenny, E. Galbraith, S. Charles, T. Devlin, I. Price, J. Donley.
- Qui arbitre le match Italie Irlande du N. ?
Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Italie Irlande du N. ?
Bergamo accueille le match au New Balance Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Italie Irlande du N. ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mars 2026, coup d'envoi 20:45.