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Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States Barrages - Demi-finales
Italie
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Irlande du N.
Diffusé sur L’Equipe Live Foot
Temps forts
mi-temps
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Pas d'événements majeurs
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Possession 71% Italie Irlande du N.
Tirs 9 8 2 1 1 3
Compositions Italie 3-5-2 Irlande du N. 3-5-1-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ITA N NUL 2 NIR
627 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Italie Mateo Retegui 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Irlande du Nord Jamie Donley 2 #2 Flag Italie Alessandro Bastoni 2
Tirs (%)
#1 Flag Italie Sandro Tonali 0/3 0% #2 Flag Italie Moise Kean 0/2 0% #3 Flag Italie Alessandro Bastoni 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Italie Riccardo Calafiori 4/5 80% #2 Flag Italie Alessandro Bastoni 5/7 71% #3 Flag Italie Mateo Retegui 4/8 50%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Italie Riccardo Calafiori 3/4 75% #2 Flag Irlande du Nord Terry Devlin 3/4 75% #3 Flag Italie Alessandro Bastoni 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Irlande du Nord Jamie Donley 0/4 0% #2 Flag Italie Nicolò Barella 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Irlande du Nord Justin Devenny 0/2 0% #2 Flag Italie Gianluca Mancini 0/2 0% #3 Flag Irlande du Nord Paddy McNair 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Italie Gianluca Mancini 43/45 96% #2 Flag Italie Alessandro Bastoni 52/55 95% #3 Flag Italie Manuel Locatelli 42/48 88%
Corners et centres réussis
#1 Flag Italie Federico Dimarco 4

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Nicolò Rovella Nicolò Rovella Clavicule cassée Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni Blessure à la jambe Matteo Gabbia Matteo Gabbia Blessure à la cuisse Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Sandro Tonali Sandro Tonali Blessure à l'aine
Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Daniel Ballard Daniel Ballard Ischio-jambiers

Match Italie - Irlande du N. en direct commenté

Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Europe - jeudi 26 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Italie et Irlande du N. (Eliminatoires CM - Europe, Barrages - Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Europe entre Italie et Irlande du N.. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Italie et Irlande du N..

On en parle

Arbitres

Danny Desmond Makkelie arbitre principal
0
2.6
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Jan de Vries arbitre assistant
Hessel Steegstra arbitre assistant
Jesús Gil Manzano quatrième arbitre
Jeroen Manschot arbitre VAR
Pol van Boekel arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New Balance Arena Bergamo
New Balance Arena
  • Année de construction : 1928
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24950
  • Affluence moyenne : 13659
  • Affluence maximum : 23799
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 26 mars 2026 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Barrages - Demi-finales
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code ITA-NIR
Zone Europe
Équipe à domicile Italie
Équipe à l'extérieur Irlande du Nord
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Italie et Irlande du N. en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 mars 2026 à 20:45 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Italie Irlande du N. en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Italie et Irlande du N. ?

Italie : le coach G. Gattuso a choisi une formation en 3-5-2 : G. Donnarumma, R. Calafiori, A. Bastoni, G. Mancini, F. Dimarco, S. Tonali, M. Locatelli, N. Barella, M. Politano, M. Retegui, M. Kean.

Irlande du Nord : de son côté, l'équipe dirigée par M. O'Neill évolue dans un système de jeu en 3-5-1-1 : P. Charles, R. McConville, P. McNair, T. Hume, B. Spencer, J. Devenny, E. Galbraith, S. Charles, T. Devlin, I. Price, J. Donley.

Qui arbitre le match Italie Irlande du N. ?

Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Italie Irlande du N. ?

Bergamo accueille le match au New Balance Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Italie Irlande du N. ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

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