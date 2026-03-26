Match Italie - Irlande du N. en direct commenté

Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Europe - jeudi 26 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Italie et Irlande du N. (Eliminatoires CM - Europe, Barrages - Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages - Demi-finales de Eliminatoires CM - Europe entre Italie et Irlande du N.. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Italie et Irlande du N..