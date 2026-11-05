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Match Monaco - Nordsjælland en direct commenté
3e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 5 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Nordsjælland (UEFA Europa Conference League, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de UEFA Europa Conference League entre Monaco et Nordsjælland. Ce match aura lieu le jeudi 5 novembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Nordsjælland.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Nordsjælland en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 novembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Monaco Nordsjælland en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Nordsjælland ?
AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-4-2 : L. Hrádecký, C. Mawissa, E. Dier, J. Teze, I. Touré, M. Detourbet, E. Diop, D. Zakaria, T. Minamino, P. Brunner, F. Balogun.
Nordsjælland : de son côté, l'équipe dirigée par J. Olsen évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : A. Hansen, N. Markmann, T. Salquist, V. Nelsson, J. Lähteenmäki, M. Brink, M. Heyde, M. Walker, V. Berthelsen, M. Sadio, O. Solbakken.
- Qui arbitre le match Monaco Nordsjælland ?
Antoni Bandić est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Nordsjælland ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Nordsjælland ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 novembre 2026, coup d'envoi 21:00.