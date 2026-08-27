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Match Monaco - Górnik en direct commenté
Barrages de UEFA Europa Conference League - jeudi 27 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Górnik (UEFA Europa Conference League, Barrages)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de UEFA Europa Conference League entre Monaco et Górnik. Ce match aura lieu le jeudi 27 août 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Górnik.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Górnik en France ?
Le match est à suivre en direct le 27 août 2026 à 18:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Górnik ?
AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Idumbo, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.
KS Górnik Zabrze : de son côté, l'équipe dirigée par M. Gašparík évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : P. Schulze, O. Zmrzlý, P. Bochniewicz, R. Janicki, M. Sáček, K. Urbański, M. Dietz, L. Sadílek, M. Khlan, S. Liseth, P. González.
- Qui arbitre le match Monaco Górnik ?
Vassilios Fotias est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Górnik ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Górnik ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 août 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : P. Brunner 30', M. Coulibaly 43'.