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2 - 0
MT
UEFA Europa Conference League 2026/2027 Barrages
Monaco
2 - 0
Agrégé 5-2
MT
Górnik
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
2 - 0
43'
2 - 0
M. Coulibaly (PD Flávio Nazinho)
30'
1 - 0
P. Brunner (PD M. Coulibaly)
Voir le live commenté
Possession 66% Monaco Górnik
Tirs 9 6 2 3 1 3
Compositions Monaco 4-2-3-1 Górnik 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 ASM N NUL 2 GOR
260 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 1/2 50% #2 Logo KS Górnik Zabrze Maksym Khlan 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo KS Górnik Zabrze Sondre Liseth 2 #2 Logo KS Górnik Zabrze Peter González 2 #3 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 2
Passes (%)
#1 Logo Monaco Eric Dier 39/41 95% #2 Logo Monaco Sadibou Sané 52/55 95% #3 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 33/38 87%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
D
V
V
D
V
N
V
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Edan Diop Edan Diop Inconnu Eric Dier Eric Dier Blessure à la cheville Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Jordan Teze Jordan Teze Ischio-jambiers Vanderson Vanderson Ischio-jambiers Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Thilo Kehrer Thilo Kehrer Blessure à la cuisse Matthis Abline Matthis Abline Blessure au pied Matthis Abline Matthis Abline Blessure au pied Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à la main Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Stanis Idumbo Stanis Idumbo Blessure à la main
Roberto Massimo Roberto Massimo Blessure musculaire

Match Monaco - Górnik en direct commenté

Barrages de UEFA Europa Conference League - jeudi 27 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Górnik (UEFA Europa Conference League, Barrages)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Barrages de UEFA Europa Conference League entre Monaco et Górnik. Ce match aura lieu le jeudi 27 août 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Górnik.

On en parle

Arbitres

Vassilios Fotias arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Michalis Papadakis arbitre assistant
Andreas Meintanas arbitre assistant
Alexandros Tsakalidis quatrième arbitre
Konstantinos Poulikidis arbitre VAR
Angelos Evangelou arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7902
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 27 août 2026 18:45
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2026/2027
Phase Barrages
Diffusion Ligue 1+
Code ASM-GOR
Zone Europe
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur KS Górnik Zabrze
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Górnik en France ?

Le match est à suivre en direct le 27 août 2026 à 18:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Górnik ?

AS Monaco : le coach Filipe Luís a choisi une formation en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, Flávio Nazinho, E. Dier, S. Sané, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Idumbo, A. Golovin, M. Coulibaly, P. Brunner.

KS Górnik Zabrze : de son côté, l'équipe dirigée par M. Gašparík évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : P. Schulze, O. Zmrzlý, P. Bochniewicz, R. Janicki, M. Sáček, K. Urbański, M. Dietz, L. Sadílek, M. Khlan, S. Liseth, P. González.

Qui arbitre le match Monaco Górnik ?

Vassilios Fotias est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Górnik ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Górnik ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 27 août 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Monaco ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : P. Brunner 30', M. Coulibaly 43'.

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