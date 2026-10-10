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0 - 0
15'
Liga 2026/2027 8e journée
Real Madrid
0 - 0
15'
Villarreal
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 3 Real Madrid 16 9 Villarreal 9
Possession 58% Villarreal Real Madrid
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 1 Villarreal 0
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Villarreal 5-3-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 VIL
411 participants Terminé
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Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Federico Valverde Federico Valverde Blessure à la cheville Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse Dean Huijsen Dean Huijsen Carton rouge
Tajon Buchanan Tajon Buchanan Inconnu

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Match Real Madrid - Villarreal en direct commenté

8e journée de Liga - samedi 10 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Villarreal (Liga, 8e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8e journée de Liga entre Real Madrid et Villarreal. Ce match aura lieu le samedi 10 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Villarreal.

On en parle

Arbitres

Isidro Díaz de Mera Escuderos arbitre principal
Rubén Campo Hernández arbitre assistant
Diego Santaursula Aguado arbitre assistant
Francisco García Riesgo quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Alejandro Muñíz Ruiz arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61790
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 10 octobre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 8
Diffusion DAZN, Disney+
Code RMA-VIL
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Villarreal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Villarreal en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Real Madrid Villarreal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Villarreal ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, A. Rüdiger, I. Konaté, T. Alexander-Arnold, A. Tchouameni, F. Valverde, Y. Diomandé, J. Bellingham, A. Güler, K. Mbappé.

Villarreal : de son côté, l'équipe dirigée par Iñigo Pérez évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : P. Gulácsi, Renato Veiga, J. Foyth, Pau Navarro, Sergi Cardona, A. Freeman, Alberto Moleiro, P. Gueye, Santi Comesaña, I. Akhomach, Ayoze Pérez.

Qui arbitre le match Real Madrid Villarreal ?

Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Villarreal ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Villarreal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

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