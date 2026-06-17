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1 - 0
45+3'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 1re journée
Portugal
1 - 0
45+3'
Rép. Dém. Congo
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
6'
1 - 0
João Neves (PD Pedro Neto)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.06 N 8.50 2 30.0 winamax bonus 100€
Classement live 1 Portugal 3 4 Rép. Dém. Congo 0
Possession 80% Portugal Rép. Dém. Congo
Tirs 2 1 3 1 1 4
Compositions Portugal 4-2-3-1 Rép. Dém. Congo 5-3-2
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Prono

Qui va gagner ?
POR
NUL
COD
1 1.28 N 5.75 2 10
1460 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag République Démocrate du Congo Cédric Bakambu 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Portugal Bruno Fernandes 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag République Démocrate du Congo Ngal'ayel Mukau 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Portugal João Cancelo 0/5 0% #2 Flag Portugal Nuno Mendes 0/5 0%
Passes (%)
#1 Flag Portugal João Neves 59/60 98% #2 Flag Portugal Renato Veiga 56/57 98% #3 Flag Portugal Tomás Araújo 54/56 96%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
59% 34% 8%
Série en cours
V
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N
V
D
N
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V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie

Top commentaires

Flood 19:19 Une pensée pour Mr Eric Roy 15 Répondre
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Match Portugal - Rép. Dém. Congo en direct commenté

1re journée de Coupe du Monde - mercredi 17 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Rép. Dém. Congo (Coupe du Monde, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Portugal et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Rép. Dém. Congo.

On en parle

Arbitres

Abdulrahman Ibrahim Al Jassim arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Saoud Ahmed Saoud Abdulla Al Maqaleh arbitre assistant
Taleb Salem Al Marri arbitre assistant
Abongile Tom quatrième arbitre
Juan Soto Arévalo arbitre VAR
Khamis Mohamed Al Marri arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Houston Stadium Houston, Texas
Houston Stadium
  • Année de construction : 2002
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 72000
  • Affluence moyenne : 64184
  • Affluence maximum : 68021
  • Affluence minimum : 60347
  • % de remplissage : 92

Match en direct

Date 17 juin 2026 19:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe K - journée 1
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code POR-COD
Zone International
Équipe à domicile Portugal
Équipe à l'extérieur République Démocrate du Congo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Portugal et Rép. Dém. Congo en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 juin 2026 à 19:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Portugal Rép. Dém. Congo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Portugal et Rép. Dém. Congo ?

Portugal : le coach Roberto Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo.

République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : L. Mpasi, S. Kapuadi, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Masuaku, A. Wan-Bissaka, E. Kayembe, N. Mukau, S. Moutoussamy, Y. Wissa, C. Bakambu.

Qui arbitre le match Portugal Rép. Dém. Congo ?

Abdulrahman Ibrahim Al Jassim est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Portugal Rép. Dém. Congo ?

Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Portugal Rép. Dém. Congo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 juin 2026, coup d'envoi 19:00.

Qui a marqué le but pour Portugal ?

Un seul but a été inscrit pour Portugal par João Neves 6'.

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