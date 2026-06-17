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Match Portugal - Rép. Dém. Congo en direct commenté
1re journée de Coupe du Monde - mercredi 17 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Rép. Dém. Congo (Coupe du Monde, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Coupe du Monde entre Portugal et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Rép. Dém. Congo.
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FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Portugal et Rép. Dém. Congo en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 juin 2026 à 19:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Portugal Rép. Dém. Congo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Portugal et Rép. Dém. Congo ?
Portugal : le coach Roberto Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Tomás Araújo, João Cancelo, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo.
République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : L. Mpasi, S. Kapuadi, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Masuaku, A. Wan-Bissaka, E. Kayembe, N. Mukau, S. Moutoussamy, Y. Wissa, C. Bakambu.
- Qui arbitre le match Portugal Rép. Dém. Congo ?
Abdulrahman Ibrahim Al Jassim est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Portugal Rép. Dém. Congo ?
Houston, Texas accueille le match au Houston Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Portugal Rép. Dém. Congo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 juin 2026, coup d'envoi 19:00.
- Qui a marqué le but pour Portugal ?
Un seul but a été inscrit pour Portugal par João Neves 6'.