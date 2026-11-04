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0 - 0
6'
UEFA Europa League 2026/2027 4e journée
Rennes
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Olympiakos
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 1 Olympiakos 10 12 Rennes 6
Possession 69% Olympiakos Rennes
Grosses occasions créées 100% Olympiakos 1 Rennes 0
Compositions Rennes 5-3-2 Olympiakos 4-2-3-1
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1 SRFC N NUL 2 OLY
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Leon Bailey Leon Bailey Ischio-jambiers Manolis Saliakas Manolis Saliakas Blessure musculaire

Match Rennes - Olympiakos en direct commenté

4e journée de UEFA Europa League - mercredi 4 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Olympiakos (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Rennes et Olympiakos. Ce match aura lieu le mercredi 4 novembre 2026 à 16:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Olympiakos.

Arbitres

Igor Pajač arbitre principal
0.3
3.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Bojan Zobenica arbitre assistant
Ivan Mihalj arbitre assistant
Dario Bel quatrième arbitre
Piotr Lasyk arbitre VAR
Ivan Bebek arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21377
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 04 novembre 2026 16:30
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ SPORT
Code SRFC-OLY
Zone Europe
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur Olympiakos Pirée
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Olympiakos en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2026 à 16:30 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Rennes Olympiakos en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Olympiakos ?

Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 5-3-2 : B. Samba, Gonçalo Oliveira, C. Cresswell, A. Rouault, A. Nagida, B. Reynolds, M. Camara, A. Thomasson, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, B. Dia.

Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par Imanol Alguacil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Ortega, B. Onyemaechi, David Carmo, P. Retsos, M. Saliakas, G. Puerta, S. Hezze, K. Fortounis, Gustavo Sá, L. Bailey, A. González.

Qui arbitre le match Rennes Olympiakos ?

Igor Pajač est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Olympiakos ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Olympiakos ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2026, coup d'envoi 16:30.

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