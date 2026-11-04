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Match Rennes - Olympiakos en direct commenté
4e journée de UEFA Europa League - mercredi 4 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Olympiakos (UEFA Europa League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Rennes et Olympiakos. Ce match aura lieu le mercredi 4 novembre 2026 à 16:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Olympiakos.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Olympiakos en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2026 à 16:30 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Rennes Olympiakos en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Olympiakos ?
Rennes : le coach F. Haise a choisi une formation en 5-3-2 : B. Samba, Gonçalo Oliveira, C. Cresswell, A. Rouault, A. Nagida, B. Reynolds, M. Camara, A. Thomasson, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, B. Dia.
Olympiakos Pirée : de son côté, l'équipe dirigée par Imanol Alguacil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Ortega, B. Onyemaechi, David Carmo, P. Retsos, M. Saliakas, G. Puerta, S. Hezze, K. Fortounis, Gustavo Sá, L. Bailey, A. González.
- Qui arbitre le match Rennes Olympiakos ?
Igor Pajač est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Olympiakos ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Olympiakos ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2026, coup d'envoi 16:30.