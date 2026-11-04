Match Rennes - Olympiakos en direct commenté

4e journée de UEFA Europa League - mercredi 4 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Olympiakos (UEFA Europa League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Europa League entre Rennes et Olympiakos. Ce match aura lieu le mercredi 4 novembre 2026 à 16:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Olympiakos.