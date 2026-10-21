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Match Club Bruges - Lens en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Lens (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Lens. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Lens.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Club Bruges Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Club Bruges et Lens ?
Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Sommer, J. Seys, B. Mechele, J. Spileers, K. Sabbe, H. Vanaken, F. Potts, Jan Virgili, F. Lemaréchal, Carlos Forbs, N. Tresoldi.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par Y. Cahuzac évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Udol, S. Baidoo, R. Aguilar, M. Skóraś, A. Haidara, M. Cuisance, Saud Abdulhamid, J. Kadile, T. Hazard, F. Ivanović.
- Qui arbitre le match Club Bruges Lens ?
Luís Miguel Branco Godinho est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Club Bruges Lens ?
Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Club Bruges ?
Un seul but a été inscrit pour Club Bruges par H. Vanaken 45+3'.