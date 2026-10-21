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1 - 0
45+3'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 3e journée
Club Bruges
1 - 0
45+3'
Lens
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
45+3'
1 - 0
H. Vanaken
Voir le live commenté
Côtes en live 1 2.25 N 2.75 2 3.05 winamax 1er pari remboursé
Classement live 17 Club Bruges 4 19 Lens 4
Possession 54% Club Bruges Lens
Tirs 2 2 8 0 3 11
Grosses occasions créées 100% Lens 3 Club Bruges 0
Compositions Club Bruges 4-2-3-1 Lens 3-4-2-1
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Prono

Qui va gagner ?
CLU
NUL
RCL
1 1.72 N 4.3 2 3.6
277 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Thorgan Hazard 1 #2 Logo Lens Franjo Ivanović 1 #3 Logo Lens Michaël Cuisance 1
Tirs (%)
#1 Logo Lens Junior Kadile 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Club Bruges Carlos Forbs 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Franjo Ivanović 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Club Bruges Jan Virgili 4 #2 Logo Lens Thorgan Hazard 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Félix Lemaréchal 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Club Bruges Carlos Forbs 2 #2 Logo Lens Matthieu Udol 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Jan Virgili 0/6 0% #2 Logo Lens Thorgan Hazard 0/5 0% #3 Logo Lens Junior Kadile 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Club Bruges Hans Vanaken 44/46 96% #2 Logo Lens Ruben Aguilar 30/32 94% #3 Logo Club Bruges Jorne Spileers 58/62 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
37% 45% 18%
Série en cours
V
V
V
V
V
V
D
V
D
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Jonathan Gradit Jonathan Gradit Blessure musculaire Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Abdallah Sima Abdallah Sima Blessure à la cuisse Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse

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Match Club Bruges - Lens en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Lens (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Lens. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Lens.

On en parle

Arbitres

Luís Miguel Branco Godinho arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire arbitre assistant
Pedro Nuno de Sá Martins arbitre assistant
Miguel Bertolo Nogueira quatrième arbitre
Tiago Bruno Lopes Martins arbitre VAR
André Filipe Domingues Narciso arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jan Breydelstadion Brugge
Jan Breydelstadion
  • Année de construction : 1975
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29062
  • Affluence moyenne : 15490
  • Affluence maximum : 28593
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 21 octobre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+
Code CLU-RCL
Zone Europe
Équipe à domicile Club Bruges
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Club Bruges Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions probables du match entre Club Bruges et Lens ?

Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Sommer, J. Seys, B. Mechele, J. Spileers, K. Sabbe, H. Vanaken, F. Potts, Jan Virgili, F. Lemaréchal, Carlos Forbs, N. Tresoldi.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par Y. Cahuzac évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Udol, S. Baidoo, R. Aguilar, M. Skóraś, A. Haidara, M. Cuisance, Saud Abdulhamid, J. Kadile, T. Hazard, F. Ivanović.

Qui arbitre le match Club Bruges Lens ?

Luís Miguel Branco Godinho est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Club Bruges Lens ?

Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Club Bruges ?

Un seul but a été inscrit pour Club Bruges par H. Vanaken 45+3'.

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