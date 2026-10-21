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Match Lille - Galatasaray en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Galatasaray (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Lille et Galatasaray. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Galatasaray.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Galatasaray en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lille Galatasaray en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Galatasaray ?
LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, M. Goffi, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, D. Bakwa, S. Diaoune.
Galatasaray : de son côté, l'équipe dirigée par O. Buruk évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, L. Torreira, Gabriel Sara, B. Yılmaz, A. Batrakov, Y. Akgün, V. Osimhen.
- Qui arbitre le match Lille Galatasaray ?
Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Galatasaray ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Galatasaray ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Galatasaray ?
Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par Y. Akgün 2'.
- Qui a marqué des buts pour Lille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : S. Diaoune 7' 39'.