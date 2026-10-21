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2 - 1
39'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 3e journée
Lille
2 - 1
39'
Galatasaray
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
39'
2 - 1
S. Diaoune
7'
1 - 1
S. Diaoune (PD Alexsandro Ribeiro)
2'
0 - 1
Y. Akgün
Voir le live commenté
Côtes en live 1 2.65 N 2.70 2 2.55 winamax 1er pari remboursé
Classement live 31 Lille 1 32 Galatasaray 1
Possession 58% Lille Galatasaray
Tirs 6 3 3 3 1 4
Grosses occasions créées 50% Lille 1 Galatasaray 1
Compositions Lille 4-2-3-1 Galatasaray 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
LOSC
NUL
GS
1 2.4 N 3.35 2 2.65
305 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Galatasaray SK Ismail Jakobs 1 #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Soriba Diaoune 2/2 100% #2 Logo Lille Dilane Bakwa 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Soriba Diaoune 3
Tirs (%)
#1 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Nathan Ngoy 4/4 100% #2 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 4/4 100% #3 Logo Lille Soriba Diaoune 5/10 50%
Interceptions
#1 Logo Lille Maxima Goffi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Barış Alper Yılmaz 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Gabriel Sara 0/4 0% #2 Logo Lille Benjamin André 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Benjamin André 0/2 0% #2 Logo Lille Maxima Goffi 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Galatasaray SK Davinson Sánchez 29/33 88% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 32/37 86%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
32% 40% 29%
Série en cours
N
D
V
D
V
V
D
V
N
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ayase Ueda Ayase Ueda Blessure au talon Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Tiago Santos Tiago Santos Lésion du ligament croisé antérieur du genou Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Berke Özer Berke Özer Inconnu
Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Yunus Akgün Yunus Akgün Inconnu El Chadaille Bitshiabu El Chadaille Bitshiabu Blessure à la cuisse Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Rafael Leão Rafael Leão Blessure à l'aine Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille Gabriel Sara Gabriel Sara Blessure musculaire

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Match Lille - Galatasaray en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 21 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Galatasaray (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Lille et Galatasaray. Ce match aura lieu le mercredi 21 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Galatasaray.

On en parle

Arbitres

Rade Obrenović arbitre principal
0.3
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Matej Žunič arbitre assistant
Jure Praprotnik arbitre assistant
Martin Matoša quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Matej Jug arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 34047
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 21 octobre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code LOSC-GS
Zone Europe
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Galatasaray
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Galatasaray en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lille Galatasaray en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Galatasaray ?

LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, M. Goffi, B. André, N. Bentaleb, N. Mukau, H. Haraldsson, D. Bakwa, S. Diaoune.

Galatasaray : de son côté, l'équipe dirigée par O. Buruk évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, R. Sallai, L. Torreira, Gabriel Sara, B. Yılmaz, A. Batrakov, Y. Akgün, V. Osimhen.

Qui arbitre le match Lille Galatasaray ?

Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Galatasaray ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Galatasaray ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Galatasaray ?

Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par Y. Akgün 2'.

Qui a marqué des buts pour Lille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : S. Diaoune 7' 39'.

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