Match Lille - Lyon en direct commenté

16èmes de finale de Coupe de France - dimanche 11 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Coupe de France, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe de France entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 11 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.