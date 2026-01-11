Prono
Match Lille - Lyon en direct commenté
16èmes de finale de Coupe de France - dimanche 11 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Coupe de France, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe de France entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 11 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lille Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lyon ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Bodart, R. Perraud, N. Bentaleb, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson, Félix Correia, O. Giroud.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : R. Descamps, N. Tagliafico, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, Afonso Moreira, C. Tolisso, P. Šulc, Endrick.
- Qui arbitre le match Lille Lyon ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Lyon ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par Afonso Moreira 1'.