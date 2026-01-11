Menu Rechercher
0 - 1
26'
Coupe de France 2025/2026 16èmes de finale
Lille
0 - 1
26'
Lyon
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
1'
0 - 1
Afonso Moreira
Voir le live commenté
Possession 59% Lille Lyon
Tirs 1 1 2 0 3 5
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Lille 0
Compositions Lille 4-2-3-1 Lyon 4-2-3-1
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Rémy Descamps 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Endrick 2/4 50%
Fautes subies
#1 Logo Lille Félix Correia 2

Voir tout
Série en cours
D
V
V
D
V
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
37% 20 Victoires 30% 16 Nuls 33% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Ethan Mbappé Ethan Mbappé Ischio-jambiers André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure musculaire André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Ugo Raghouber Ugo Raghouber Blessure à la cheville
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Match Lille - Lyon en direct commenté

16èmes de finale de Coupe de France - dimanche 11 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Lyon (Coupe de France, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe de France entre Lille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 11 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Lyon.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Steven Torregrossa arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Karim Abed quatrième arbitre

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33474
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 11 janvier 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code LOSC-OL
Zone France
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lille Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Lyon ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Bodart, R. Perraud, N. Bentaleb, N. Ngoy, T. Meunier, A. Bouaddi, B. André, M. Fernandez-Pardo, H. Haraldsson, Félix Correia, O. Giroud.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : R. Descamps, N. Tagliafico, R. Kluivert, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Morton, T. Tessmann, Afonso Moreira, C. Tolisso, P. Šulc, Endrick.

Qui arbitre le match Lille Lyon ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Lyon ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par Afonso Moreira 1'.

