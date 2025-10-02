Menu Rechercher
1 - 0
27'
UEFA Europa League 2025/2026 2e journée
Lyon
1 - 0
27'
Salzbourg
Temps forts
11'
1 - 0
M. Satriano (PD A. Karabec)
7'
P. Šulc (Penalty sauvé)
Classement live 5 Lyon 6 34 Salzbourg 0
Possession 68% Lyon Salzbourg
Tirs 5 3 1 2 0 1
Grosses occasions créées 100% Lyon 2 Salzbourg 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 Salzbourg 4-4-2
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Adam Karabec 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Martín Satriano 1/2 50%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 35/36 97% #2 Logo Lyon Clinton Mata 32/33 97%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lyon Adam Karabec 3

Série en cours
V
V
V
D
V
V
D
D
D
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Rémy Descamps Rémy Descamps Blessure à la main Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Abner Abner Blessure à l'aine
Karim Onisiwo Karim Onisiwo Doigt cassé

Pierre Paul Jacques 21:08 Il faut arrêter un moment avec les courses chelou avant de tirer un peno , tire le point barre 5 Répondre
Match Lyon - Salzbourg en direct commenté

2e journée de UEFA Europa League - jeudi 2 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Salzbourg (UEFA Europa League, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de UEFA Europa League entre Lyon et Salzbourg. Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Salzbourg.

Arbitres

Andris Treimanis arbitre principal
0.5
4.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Aleksejs Spasjoņņikovs arbitre assistant
Haralds Gudermanis arbitre assistant
Aleksandrs Golubevs quatrième arbitre
Michael Salisbury arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 31627
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 53

Date 02 octobre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+
Code OL-RBS
Zone Europe
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Salzbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Salzbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Lyon Salzbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Salzbourg ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, T. Tessmann, M. de Carvalho, P. Šulc, C. Tolisso, A. Karabec, M. Satriano.

Salzbourg : de son côté, l'équipe dirigée par T. Letsch évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : A. Schlager, A. Terzić, J. Rasmussen, J. Gadou, S. Lainer, M. Kjærgaard, S. Diabaté, M. Diambou, M. Yeo, Y. Vertessen, P. Ratkov.

Qui arbitre le match Lyon Salzbourg ?

Andris Treimanis est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Salzbourg ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Salzbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par M. Satriano 11'.

