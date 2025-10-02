Prono
Match Lyon - Salzbourg en direct commenté
2e journée de UEFA Europa League - jeudi 2 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Salzbourg (UEFA Europa League, 2e journée)
Ce match aura lieu le jeudi 2 octobre 2025 à 21:00.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Salzbourg.
Arbitres
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Salzbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Lyon Salzbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Salzbourg ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, T. Tessmann, M. de Carvalho, P. Šulc, C. Tolisso, A. Karabec, M. Satriano.
Salzbourg : de son côté, l'équipe dirigée par T. Letsch évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : A. Schlager, A. Terzić, J. Rasmussen, J. Gadou, S. Lainer, M. Kjærgaard, S. Diabaté, M. Diambou, M. Yeo, Y. Vertessen, P. Ratkov.
- Qui arbitre le match Lyon Salzbourg ?
Andris Treimanis est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Salzbourg ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Salzbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par M. Satriano 11'.