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0 - 1
66'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Portugal
0 - 1
MT : 0-0
66'
Croatie
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
53'
0 - 1
(PD J. Stanišić) I. Perišić
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 1.74 N 2.65 2 6.00 winamax bonus 100€
Possession 66% Portugal Croatie
Tirs 11 10 4 1 3 7
Grosses occasions créées 75% Portugal 3 Croatie 1
Compositions Portugal 4-2-3-1 Croatie 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
POR
NUL
CRO
1 1.68 N 3.65 2 5.4
798 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Portugal Nuno Mendes 2 #2 Flag Croatie Igor Matanović 1 #3 Flag Portugal Rafael Leão 1
Tirs (%)
#1 Flag Portugal Bruno Fernandes 1/2 50% #2 Flag Croatie Ante Budimir 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Portugal Nuno Mendes 2
Fautes subies
#1 Flag Portugal Vitinha 3 #2 Flag Portugal Bruno Fernandes 2 #3 Flag Portugal Nuno Mendes 2
Tirs (%)
#1 Flag Portugal Rafael Leão 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Croatie Igor Matanović 5 #2 Flag Croatie Luka Modrić 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Portugal Nuno Mendes 7/9 78% #2 Flag Portugal João Neves 6/8 75% #3 Flag Portugal Vitinha 6/8 75%
Interceptions
#1 Flag Croatie Josip Stanišić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Portugal Rúben Dias 3/3 100% #2 Flag Croatie Ante Budimir 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Croatie Igor Matanović 0/8 0% #2 Flag Portugal Rafael Leão 0/5 0% #3 Flag Croatie Luka Modrić 0/5 0%
Passes (%)
#1 Flag Portugal Renato Veiga 44/45 98% #2 Flag Portugal João Neves 38/40 95% #3 Flag Portugal Rúben Dias 64/68 94%
Corners et centres réussis
#1 Flag Portugal Nuno Mendes 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
50% 34% 16%
Série en cours
N
V
N
V
V
V
V
D
V
D
Rencontres précédentes
57% 4 Victoires 29% 2 Nuls 14% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Tomás Araújo Tomás Araújo Inconnu Rui Silva Rui Silva Inconnu Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers

Top commentaires

DIMA BOUSBIR 02:15 J'aimerais voir un match du Portugal sans CR7, juste un seul match pour voir la différence 3 Répondre
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Match Portugal - Croatie en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - vendredi 3 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Croatie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Portugal et Croatie. Ce match aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 01:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Croatie.

On en parle

Arbitres

Espen Eskås arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Jan Erik Engan arbitre assistant
Isaak Bashevkin arbitre assistant
Abongile Tom quatrième arbitre
Dennis Johan Higler arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Toronto Stadium Toronto, Ontario
Toronto Stadium
  • Année de construction : 2007
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43036
  • Affluence moyenne : 25469
  • Affluence maximum : 44828
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 03 juillet 2026 01:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code POR-CRO
Zone International
Équipe à domicile Portugal
Équipe à l'extérieur Croatie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Portugal et Croatie en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 juillet 2026 à 01:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Portugal Croatie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Portugal et Croatie ?

Portugal : le coach Roberto Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Croatie : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Dalić évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Livaković, I. Perišić, J. Šutalo, M. Pongračić, J. Stanišić, M. Kovačić, L. Modrić, M. Baturina, P. Sučić, N. Vlašić, A. Budimir.

Qui arbitre le match Portugal Croatie ?

Espen Eskås est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Portugal Croatie ?

Toronto, Ontario accueille le match au Toronto Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Portugal Croatie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juillet 2026, coup d'envoi 01:00.

Qui a marqué le but pour Croatie ?

Un seul but a été inscrit pour Croatie par I. Perišić 53'.

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DIMA BOUSBIR 02:15 J'aimerais voir un match du Portugal sans CR7, juste un seul match pour voir la différence 3 Répondre
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