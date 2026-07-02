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Match Portugal - Croatie en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - vendredi 3 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Portugal et Croatie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Portugal et Croatie. Ce match aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 01:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Portugal et Croatie.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Portugal et Croatie en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 juillet 2026 à 01:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Portugal Croatie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Portugal et Croatie ?
Portugal : le coach Roberto Martínez a choisi une formation en 4-2-3-1 : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Croatie : de son côté, l'équipe dirigée par Z. Dalić évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Livaković, I. Perišić, J. Šutalo, M. Pongračić, J. Stanišić, M. Kovačić, L. Modrić, M. Baturina, P. Sučić, N. Vlašić, A. Budimir.
- Qui arbitre le match Portugal Croatie ?
Espen Eskås est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Portugal Croatie ?
Toronto, Ontario accueille le match au Toronto Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Portugal Croatie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juillet 2026, coup d'envoi 01:00.
- Qui a marqué le but pour Croatie ?
Un seul but a été inscrit pour Croatie par I. Perišić 53'.