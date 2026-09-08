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Match Lille - Betis en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Betis (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Lille et Betis. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Betis.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lille et Betis ?
Betis a remporté la rencontre sur le score de 2-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Betis en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Lille Betis en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Betis ?
LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, H. Haraldsson, G. Perrin, E. Mbappé, A. Ueda.
Real Bétis : de son côté, l'équipe dirigée par M. Pellegrini évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Álvaro Valles, J. Firpo, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Pablo Fornals, F. Bernal, Rodrigo Riquelme, Isco, Antony, T. Parrott.
- Qui arbitre le match Lille Betis ?
Georgi Kabakov est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Betis ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Betis ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Lille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : A. Ueda 12', Alexsandro Ribeiro 36'.
- Qui a marqué des buts pour Betis ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Betis : Marc Bartra 33' 49', T. Parrott 53'.