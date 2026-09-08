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2 - 3
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Lille
2 - 3
MT : 2-1
terminé
Betis
Temps forts
56'
E. Mbappé
53'
2 - 3
(PD Rodrigo Riquelme) T. Parrott
49'
2 - 2
(PD Isco) Marc Bartra
mi-temps
2 - 1
36'
2 - 1
Alexsandro Ribeiro (PD G. Perrin)
33'
1 - 1
(PD Pablo Fornals) Marc Bartra
12'
1 - 0
A. Ueda (PD E. Mbappé)

Notes des joueurs

#1 Logo Lille B. André 8.2 #2 Logo Lille A. Ueda 8.1 #3 Logo Lille H. Haraldsson 7.7 Voir le classement complet
#1 Logo Real Bétis Marc Bartra 8.3 #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 7.6 #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 7.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 3 Betis 3 33 Lille 0
Possession 55% Betis Lille
Tirs 6 4 15 2 5 20
Grosses occasions créées 75% Betis 3 Lille 1
Compositions Lille 4-2-3-1 Betis 4-2-3-1

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Logo Real Bétis Isco 2 #2 Logo Lille Ethan Mbappé 1 #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Bétis Marc Bartra 2/2 100% #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Tiago Santos 4 #2 Logo Real Bétis Antony 3 #3 Logo Lille Ethan Mbappé 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 4 #2 Logo Real Bétis Rodrigo Riquelme 3 #3 Logo Real Bétis Isco 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Bétis Isco 0/3 0% #2 Logo Real Bétis Rodrigo Riquelme 0/2 0% #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Marc Bartra 5/6 83% #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 8/10 80% #3 Logo Lille Ethan Mbappé 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Lille Benjamin André 3 #2 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 3 #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Marc Bartra 4/5 80% #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 3/4 75% #3 Logo Real Bétis Junior Firpo 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Bétis Facundo Bernal Cruz 0/9 0% #2 Logo Real Bétis Junior Firpo 0/7 0% #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Ayase Ueda 0/2 0% #2 Logo Lille Nathan Ngoy 0/2 0% #3 Logo Real Bétis Pablo Fornals 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Nathan Ngoy 71/73 97% #2 Logo Lille Nabil Bentaleb 45/47 96% #3 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 70/74 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Bétis Pablo Fornals 21 #2 Logo Real Bétis Antony 20

Classement buteurs

#1 Logo Real Bétis Marc Bartra 2 #6 Logo Lille Ayase Ueda 1 #6 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 1 #6 Logo Real Bétis Troy Parrott 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
V
N
V
V
D
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe
Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Abde Ezzalzouli Abde Ezzalzouli Maladie Iker Losada Iker Losada Coup Junior Firpo Junior Firpo Ischio-jambiers Diego Conde Diego Conde Blessure à l'épaule Gonzalo Ezequiel Petit Abad Gonzalo Ezequiel Petit Abad Blessure à la cuisse

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Match Lille - Betis en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Betis (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Lille et Betis. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Betis.

On en parle

Arbitres

Georgi Kabakov arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Martin Margaritov arbitre assistant
Martin Venev arbitre assistant
Radoslav Gidzhenov quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Bram Van Driessche arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 34048
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 69

Match en direct

Date 08 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+
Code LOSC-BET
Zone Europe
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Real Bétis
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lille et Betis ?

Betis a remporté la rencontre sur le score de 2-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Betis en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Lille Betis en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Betis ?

LOSC Lille : le coach D. Ancelotti a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, H. Haraldsson, G. Perrin, E. Mbappé, A. Ueda.

Real Bétis : de son côté, l'équipe dirigée par M. Pellegrini évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Álvaro Valles, J. Firpo, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín, Pablo Fornals, F. Bernal, Rodrigo Riquelme, Isco, Antony, T. Parrott.

Qui arbitre le match Lille Betis ?

Georgi Kabakov est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Betis ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Betis ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Lille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lille : A. Ueda 12', Alexsandro Ribeiro 36'.

Qui a marqué des buts pour Betis ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Betis : Marc Bartra 33' 49', T. Parrott 53'.

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