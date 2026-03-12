Menu Rechercher
0 - 0
24'
UEFA Europa League 2025/2026 8èmes de finale
Lille
0 - 0
24'
Aston Villa
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 51% Lille Aston Villa
Compositions Lille 4-3-3 Aston Villa 4-4-2
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 LOSC N NUL 2 AVL
427 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Nabil Bentaleb 4/4 100%
Interceptions
#1 Logo Aston Villa Morgan Rogers 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 0/4 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
V
V
D
D
D
N
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Ethan Mbappé Ethan Mbappé Blessure à la cuisse André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Lésion du ligament croisé antérieur du genou Hamza Igamane Hamza Igamane Lésion du ligament croisé antérieur du genou Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Osame Sahraoui Osame Sahraoui Lésion du bassin Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe
Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Boubacar Kamara Boubacar Kamara Lésion du ligament croisé postérieur Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Harvey Elliott Harvey Elliott Coup Youri Tielemans Youri Tielemans Blessure à la cheville Alysson Edward Alysson Edward Virus Matty Cash Matty Cash Blessure au mollet Andrés García Andrés García Ischio-jambiers

Top commentaires

Bad Gone69 18:24 Allez petite victoire de lille avec but de giroud pour l'indice uefa😉 1 Répondre
Voir tous les commentaires (7)

Match Lille - Aston Villa en direct commenté

8èmes de finale de UEFA Europa League - jeudi 12 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Aston Villa (UEFA Europa League, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de UEFA Europa League entre Lille et Aston Villa. Ce match aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Aston Villa.

On en parle

Arbitres

José María Sánchez Martínez arbitre principal
0.5
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Raúl Cabañero Martínez arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
Alejandro Muñíz Ruiz quatrième arbitre
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR
César Soto Grado arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 33463
  • Affluence maximum : 49712
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 12 mars 2026 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ FOOT
Code LOSC-AVL
Zone Europe
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Aston Villa
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Aston Villa en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 mars 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lille Aston Villa en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Aston Villa ?

LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, C. Mbemba, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, N. Mukau, H. Haraldsson, O. Giroud, G. Perrin.

Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : E. Martínez, L. Digne, Pau Torres, E. Konsa, L. Bogarde, M. Rogers, A. Onana, Douglas Luiz, J. Sancho, E. Buendía, O. Watkins.

Qui arbitre le match Lille Aston Villa ?

José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lille Aston Villa ?

Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.

Quelle est la date et l'heure du match Lille Aston Villa ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mars 2026, coup d'envoi 18:45.

Top commentaires

Bad Gone69 18:24 Allez petite victoire de lille avec but de giroud pour l'indice uefa😉 1 Répondre
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier