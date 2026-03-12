Prono
Match Lille - Aston Villa en direct commenté
8èmes de finale de UEFA Europa League - jeudi 12 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Aston Villa (UEFA Europa League, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de UEFA Europa League entre Lille et Aston Villa. Ce match aura lieu le jeudi 12 mars 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Aston Villa.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Aston Villa en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 mars 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lille Aston Villa en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Aston Villa ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-3-3 : B. Özer, R. Perraud, A. Mandi, C. Mbemba, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, N. Mukau, H. Haraldsson, O. Giroud, G. Perrin.
Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : E. Martínez, L. Digne, Pau Torres, E. Konsa, L. Bogarde, M. Rogers, A. Onana, Douglas Luiz, J. Sancho, E. Buendía, O. Watkins.
- Qui arbitre le match Lille Aston Villa ?
José María Sánchez Martínez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Aston Villa ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Aston Villa ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 mars 2026, coup d'envoi 18:45.