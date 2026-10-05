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0 - 1
54'
UEFA Nations League 2026/2027 4e journée
France
0 - 1
MT : 0-1
54'
Belgique
Diffusé sur TF1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
35'
0 - 1
(PD R. Lavia) D. Lukébakio
Voir le live commenté
Classement live 1 Belgique 9 3 France 7
Possession 65% France Belgique
Tirs 13 11 2 2 2 4
Grosses occasions créées 100% Belgique 1 France 0
Compositions France 4-3-3 Belgique 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 FRA N NUL 2 BEL
1139 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Belgique Roméo Lavia 1
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Dodi Lukébakio 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Belgique Dodi Lukébakio 3
Fautes subies
#1 Flag France Manu Koné 2 #2 Flag Belgique Nicolas Raskin 2
Tirs (%)
#1 Flag France Ousmane Dembélé 0/5 0% #2 Flag France Maghnes Akliouche 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Leny Yoro 6/7 86% #2 Flag Belgique Hans Vanaken 4/7 57%
Interceptions
#1 Flag France Jules Koundé 2 #2 Flag France Eduardo Camavinga 2 #3 Flag France Maxence Lacroix 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Leny Yoro 3/3 100% #2 Flag Belgique Romelu Lukaku 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Ousmane Dembélé 0/6 0% #2 Flag France Maxence Lacroix 0/4 0% #3 Flag Belgique Romelu Lukaku 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Maxence Lacroix 0/3 0% #2 Flag Belgique Brandon Mechele 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Manu Koné 43/44 98% #2 Flag France Maxence Lacroix 54/56 96% #3 Flag France Maghnes Akliouche 39/41 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Ousmane Dembélé 28 #2 Flag France Maghnes Akliouche 24

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
V
D
D
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
86% 6 Victoires 0% 0 Nul 14% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou William Saliba William Saliba Blessure au dos Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Jean-Philippe Mateta Jean-Philippe Mateta Ischio-jambiers Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure à la cuisse Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté Blessure au genou
Roméo Lavia Roméo Lavia Blessure musculaire Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure musculaire Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Alexis Saelemaekers Alexis Saelemaekers Blessure à la cheville Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Amadou Onana Amadou Onana Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers

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JPL🔴🔵 21:34 C'est de plus en plus difficile de défendre Dembele 7 Répondre
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Match France - Belgique en direct commenté

4e journée de UEFA Nations League - lundi 5 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Belgique (UEFA Nations League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Nations League entre France et Belgique. Ce match aura lieu le lundi 5 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Belgique.

On en parle

Arbitres

Nick Walsh arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Francis Connor arbitre assistant
Daniel McFarlane arbitre assistant
Don Robertson quatrième arbitre
Steven McLean arbitre VAR
Andrew Dallas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de France Saint-Denis
Stade de France
  • Année de construction : 1998
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 81338
  • Affluence moyenne : 59420
  • Affluence maximum : 80000
  • % de remplissage : 76

Match en direct

Date 05 octobre 2026 20:45
Compétition UEFA Nations League
Saison 2026/2027
Phase Ligue A - Groupe 1 - journée 4
Diffusion TF1
Code FRA-BEL
Zone Europe
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Belgique
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Belgique en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2026 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Belgique ?

France : le coach Z. Zidane a choisi une formation en 4-3-3 : G. Restes, A. Diouf, M. Lacroix, L. Yoro, J. Koundé, E. Camavinga, M. Koné, M. Akliouche, B. Barcola, E. Lepaul, O. Dembélé.

Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par M. van Bommel évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Vandevoordt, J. Seys, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, H. Vanaken, R. Lavia, N. Raskin, D. Moreira, R. Lukaku, D. Lukébakio.

Qui arbitre le match France Belgique ?

Nick Walsh est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Belgique ?

Saint-Denis accueille le match au Stade de France.

Quelle est la date et l'heure du match France Belgique ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Belgique ?

Un seul but a été inscrit pour Belgique par D. Lukébakio 35'.

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