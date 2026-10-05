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Match France - Belgique en direct commenté
4e journée de UEFA Nations League - lundi 5 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Belgique (UEFA Nations League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Nations League entre France et Belgique. Ce match aura lieu le lundi 5 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Belgique.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Belgique en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 octobre 2026 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Belgique ?
France : le coach Z. Zidane a choisi une formation en 4-3-3 : G. Restes, A. Diouf, M. Lacroix, L. Yoro, J. Koundé, E. Camavinga, M. Koné, M. Akliouche, B. Barcola, E. Lepaul, O. Dembélé.
Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par M. van Bommel évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Vandevoordt, J. Seys, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, H. Vanaken, R. Lavia, N. Raskin, D. Moreira, R. Lukaku, D. Lukébakio.
- Qui arbitre le match France Belgique ?
Nick Walsh est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Belgique ?
Saint-Denis accueille le match au Stade de France.
- Quelle est la date et l'heure du match France Belgique ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 octobre 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Belgique ?
Un seul but a été inscrit pour Belgique par D. Lukébakio 35'.