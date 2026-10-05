Match France - Belgique en direct commenté

4e journée de UEFA Nations League - lundi 5 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Belgique (UEFA Nations League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de UEFA Nations League entre France et Belgique. Ce match aura lieu le lundi 5 octobre 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Belgique.