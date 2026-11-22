Match Liverpool - Man United en direct commenté

11e journée de Premier League - dimanche 22 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Man United (Premier League, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Premier League entre Liverpool et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 22 novembre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Man United.