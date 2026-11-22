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Match Liverpool - Man United en direct commenté
11e journée de Premier League - dimanche 22 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Man United (Premier League, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Premier League entre Liverpool et Man United. Ce match aura lieu le dimanche 22 novembre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Man United.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Man United en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 novembre 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Liverpool Man United en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Man United ?
Liverpool : le coach Andoni Iraola a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, J. Jacquet, R. Araujo, A. Mac Allister, D. Szoboszlai, B. Barcola, F. Wirtz, R. Ngumoha, A. Isak.
Manchester United : de son côté, l'équipe dirigée par M. Pochettino évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : S. Lammens, Diogo Dalot, Lisandro Martínez, M. de Ligt, L. Yoro, K. Mainoo, Y. Tielemans, P. Dorgu, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, Matheus Cunha.
- Qui arbitre le match Liverpool Man United ?
Samuel Barrott est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Liverpool Man United ?
Liverpool accueille le match au Anfield.
- Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Man United ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 novembre 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué des buts pour Liverpool ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : D. Szoboszlai 10', F. Wirtz 13'.