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1 - 0
16'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Barcelone
1 - 0
16'
Feyenoord
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
3'
1 - 0
Raphinha (PD Lamine Yamal)
Voir le live commenté
Classement live 7 Barcelone 3 34 Feyenoord 0
Possession 71% Barcelone Feyenoord
Tirs 6 4 0 2 0 0
Grosses occasions créées 100% Barcelone 1 Feyenoord 0
Compositions Barcelone 4-3-3 Feyenoord 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 FEY
823 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 1/2 50% #2 Logo Barcelone Raphinha 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Raphinha 3 #2 Logo Feyenoord Gjivai Zechiël 2 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 2
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4/5 80%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Feyenoord Ignacio Ferri Julià 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 0/2 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
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N
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N
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Rodri Rodri Blessure au genou Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers
Gjivai Zechiël Gjivai Zechiël Blessure au genou Gjivai Zechiël Gjivai Zechiël Inconnu Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

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Match Barcelone - Feyenoord en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Feyenoord (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Barcelone et Feyenoord. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Feyenoord.

On en parle

Arbitres

Sven Jablonski arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Eduard Beitinger arbitre assistant
Eric Müller arbitre assistant
Tobias Reichel quatrième arbitre
Andrew Dallas arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Spotify Camp Nou Barcelona
Spotify Camp Nou
  • Année de construction : 1957
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 99787
  • Affluence moyenne : 65870
  • Affluence maximum : 99252
  • % de remplissage : 66

Match en direct

Date 09 septembre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code BAR-FEY
Zone Europe
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Feyenoord
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Feyenoord en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Barcelone Feyenoord en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Feyenoord ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, A. Christensen, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Rodri, Dani Olmo, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.

Feyenoord : de son côté, l'équipe dirigée par G. van Bronckhorst évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Ernst, Mika Mármol, J. St. Juste, T. Watanabe, G. Read, C. Vanhoutte, G. Zechiël, Javi López, L. Valente, Nacho Ferri, A. Hadj Moussa.

Qui arbitre le match Barcelone Feyenoord ?

Sven Jablonski est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Feyenoord ?

Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Feyenoord ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Raphinha 3'.

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