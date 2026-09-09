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Match Barcelone - Feyenoord en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Feyenoord (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Barcelone et Feyenoord. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Feyenoord.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Feyenoord en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Barcelone Feyenoord en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Feyenoord ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, A. Christensen, Pau Cubarsí, J. Koundé, Pedri, Rodri, Dani Olmo, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.
Feyenoord : de son côté, l'équipe dirigée par G. van Bronckhorst évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Ernst, Mika Mármol, J. St. Juste, T. Watanabe, G. Read, C. Vanhoutte, G. Zechiël, Javi López, L. Valente, Nacho Ferri, A. Hadj Moussa.
- Qui arbitre le match Barcelone Feyenoord ?
Sven Jablonski est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Feyenoord ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Feyenoord ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Raphinha 3'.