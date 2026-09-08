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Match Club Bruges - Aston Villa en direct commenté
1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Aston Villa (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Aston Villa. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Aston Villa.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Club Bruges et Aston Villa ?
Aston Villa a remporté la rencontre sur le score de 2-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Aston Villa en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Club Bruges Aston Villa en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Aston Villa ?
Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Sommer, J. Seys, B. Mechele, Lee Han-Beom, K. Sabbe, H. Vanaken, F. Potts, Jan Virgili, H. Vetlesen, Carlos Forbs, N. Tresoldi.
Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Z. Suzuki, I. Maatsen, Pau Torres, V. Lindelöf, A. Wan-Bissaka, João Gomes, B. Kamara, G. Hemmings, E. Buendía, J. McGinn, N. Jackson.
- Qui arbitre le match Club Bruges Aston Villa ?
Sandro Schärer est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Club Bruges Aston Villa ?
Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.
- Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Aston Villa ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Aston Villa ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Aston Villa : J. McGinn 11', E. Buendía 22', N. Jackson 43'.
- Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : H. Vetlesen 19', N. Tresoldi 61' (sp.).