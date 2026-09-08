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2 - 3
terminé
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Club Bruges
2 - 3
MT : 1-3
terminé
Aston Villa
Temps forts
61'
2 - 3
N. Tresoldi (SP)
mi-temps
1 - 3
43'
1 - 3
(PD Pau Torres) N. Jackson
22'
1 - 2
(PD João Gomes) E. Buendía
19'
1 - 1
H. Vetlesen (PD Jan Virgili)
11'
0 - 1
(PD Pau Torres) J. McGinn

Notes des joueurs

#1 Logo Club Bruges Y. Sommer 10.0 #2 Logo Aston Villa J. McGinn 8.5 #3 Logo Aston Villa A. Wan-Bissaka 8.0 Voir le classement complet
#1 Logo Aston Villa Pau Torres 8.0 #2 Logo Aston Villa João Gomes 7.8 #3 Logo Aston Villa E. Buendía 7.4 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement live 1 Aston Villa 3 35 Club Bruges 0
Possession 64% Club Bruges Aston Villa
Tirs 14 7 12 7 9 21
Grosses occasions créées 80% Aston Villa 4 Club Bruges 1
Compositions Club Bruges 4-2-3-1 Aston Villa 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
1 CLU N NUL 2 AVL
292 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Aston Villa João Gomes 2 #2 Logo Aston Villa Pau Torres 1 #3 Logo Club Bruges Jan Virgili 1
Tirs (%)
#1 Logo Club Bruges Hugo Vetlesen 2/3 67% #2 Logo Aston Villa John McGinn 2/3 67% #3 Logo Aston Villa Nicolas Jackson 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Aston Villa João Gomes 2 #2 Logo Aston Villa Nicolas Jackson 2 #3 Logo Club Bruges Hans Vanaken 2
Fautes subies
#1 Logo Aston Villa George Lawrence Hemmings 4 #2 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 4 #3 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 3
Ballons touchés
#1 Logo Club Bruges Han-Beom Lee 114 #2 Logo Club Bruges Brandon Mechele 111
Tirs (%)
#1 Logo Aston Villa Alysson Edward 0/2 0% #2 Logo Aston Villa George Lawrence Hemmings 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Club Bruges Hugo Vetlesen 5 #2 Logo Aston Villa John McGinn 3 #3 Logo Aston Villa Nicolas Jackson 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Brandon Mechele 6/7 86% #2 Logo Aston Villa Aaron Wan-Bissaka 4/5 80% #3 Logo Club Bruges Han-Beom Lee 7/9 78%
Interceptions
#1 Logo Aston Villa Ian Maatsen 3 #2 Logo Club Bruges Han-Beom Lee 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Club Bruges Han-Beom Lee 4/4 100% #2 Logo Club Bruges Hugo Vetlesen 2/2 100% #3 Logo Club Bruges Brandon Mechele 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Nicolas Jackson 0/8 0% #2 Logo Aston Villa Tammy Abraham 0/6 0% #3 Logo Club Bruges Freddie Potts 0/6 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Aston Villa Pau Torres 0/2 0% #2 Logo Aston Villa Nicolas Jackson 0/2 0% #3 Logo Aston Villa João Gomes 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Club Bruges Joaquin Seys 35/37 95% #2 Logo Aston Villa Boubacar Kamara 34/36 94% #3 Logo Club Bruges Han-Beom Lee 94/100 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Club Bruges Hugo Siquet 4
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Club Bruges Carlos Forbs 20

Classement buteurs

#3 Logo Aston Villa John McGinn 1 #3 Logo Club Bruges Nicolò Tresoldi 1 #3 Logo Aston Villa Nicolas Jackson 1 #3 Logo Club Bruges Hugo Vetlesen 1 #3 Logo Aston Villa Emiliano Buendía 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
V
D
N
D
D
D
D
Rencontres précédentes
33% 1 Victoire 0% 0 Nul 67% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Kyriani Sabbe Kyriani Sabbe Coup Carlos Forbs Carlos Forbs Maladie
Brian Madjo Brian Madjo Blessure à la cheville Tyrone Mings Tyrone Mings Maladie Leon Bailey Leon Bailey Ischio-jambiers Alysson Edward Alysson Edward Virus Amadou Onana Amadou Onana Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Match Club Bruges - Aston Villa en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 8 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Club Bruges et Aston Villa (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Club Bruges et Aston Villa. Ce match aura lieu le mardi 8 septembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Club Bruges et Aston Villa.

Arbitres

Sandro Schärer arbitre principal
0
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Stéphane De Almeida arbitre assistant
Jonas Erni arbitre assistant
Anojen Kanagasingam quatrième arbitre
Bastian Dankert arbitre VAR
Fedayi San arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Jan Breydelstadion Brugge
Jan Breydelstadion
  • Année de construction : 1975
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 29062
  • Affluence moyenne : 15327
  • Affluence maximum : 28593
  • % de remplissage : 52

Match en direct

Date 08 septembre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code CLU-AVL
Zone Europe
Équipe à domicile Club Bruges
Équipe à l'extérieur Aston Villa
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Club Bruges et Aston Villa ?

Aston Villa a remporté la rencontre sur le score de 2-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Club Bruges et Aston Villa en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 septembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Club Bruges Aston Villa en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Club Bruges et Aston Villa ?

Club Bruges : le coach I. Leko a choisi une formation en 4-2-3-1 : Y. Sommer, J. Seys, B. Mechele, Lee Han-Beom, K. Sabbe, H. Vanaken, F. Potts, Jan Virgili, H. Vetlesen, Carlos Forbs, N. Tresoldi.

Aston Villa : de son côté, l'équipe dirigée par Unai Emery évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Z. Suzuki, I. Maatsen, Pau Torres, V. Lindelöf, A. Wan-Bissaka, João Gomes, B. Kamara, G. Hemmings, E. Buendía, J. McGinn, N. Jackson.

Qui arbitre le match Club Bruges Aston Villa ?

Sandro Schärer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Club Bruges Aston Villa ?

Brugge accueille le match au Jan Breydelstadion.

Quelle est la date et l'heure du match Club Bruges Aston Villa ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 septembre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Aston Villa ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Aston Villa : J. McGinn 11', E. Buendía 22', N. Jackson 43'.

Qui a marqué des buts pour Club Bruges ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Club Bruges : H. Vetlesen 19', N. Tresoldi 61' (sp.).

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