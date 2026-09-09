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2 - 1
84'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 1re journée
Liverpool
2 - 1
MT : 1-1
84'
Atlético
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
50'
2 - 1
A. Mac Allister
mi-temps
1 - 1
40'
1 - 1
D. Szoboszlai (PD A. Isak)
17'
0 - 1
(PD J. Alvarez) Marcos Llorente
Voir le live commenté
Classement live 9 Liverpool 3 28 Atlético 0
Possession 55% Atlético Liverpool
Tirs 13 9 4 4 4 8
Grosses occasions créées 80% Liverpool 4 Atlético 1
Compositions Liverpool 4-2-3-1 Atlético 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
1 LIV N NUL 2 ATM
454 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 1 #2 Logo Liverpool FC Miloš Kerkez 1 #3 Logo Liverpool FC Ronald Araújo 1
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 3/3 100% #2 Logo Liverpool FC Bradley Barcola 2/3 67% #3 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 4 #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 3 #3 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 2
Fautes subies
#1 Logo Liverpool FC Ryan Gravenberch 2 #2 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 2 #3 Logo Liverpool FC Alexis Mac Allister 2
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Ronald Araújo 0/3 0% #2 Logo Atlético Madrid Álex Baena 0/2 0% #3 Logo Liverpool FC Rio Ngumoha 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Atlético Madrid Kang-In Lee 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Cristian Romero 7/8 88% #2 Logo Atlético Madrid Marcos Llorente 5/7 71% #3 Logo Atlético Madrid Pablo Barrios 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 2 #2 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 2 #3 Logo Liverpool FC Miloš Kerkez 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Giuliano Simeone 2/2 100% #2 Logo Atlético Madrid Dávid Hancko 2/3 67% #3 Logo Atlético Madrid Cristian Romero 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Atlético Madrid Marc Pubill 0/6 0% #2 Logo Liverpool FC Alexander Isak 0/5 0% #3 Logo Atlético Madrid Kang-In Lee 0/5 0%
Passes (%)
#1 Logo Liverpool FC Jérémy Jacquet 44/45 98% #2 Logo Atlético Madrid Cristian Romero 29/31 94% #3 Logo Liverpool FC Virgil van Dijk 38/41 93%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
N
N
V
N
D
V
N
V
V
Rencontres précédentes
50% 3 Victoires 0% 0 Nul 50% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Conor Bradley Conor Bradley Blessure au genou Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet Blessure à l'épaule Cody Gakpo Cody Gakpo Ischio-jambiers Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Virgil van Dijk Virgil van Dijk Coup Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville Hugo Ekitike Hugo Ekitike Rupture du tendon d'Achille Vítězslav Jaroš Vítězslav Jaroš Lésion du ligament croisé antérieur du genou Joe Gomez Joe Gomez Blessure musculaire Federico Chiesa Federico Chiesa Blessure au dos
Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Jan Oblak Jan Oblak Inconnu Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse

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Abscott 21:44 Wsh c'est quoi cette passe de zinzin de araujo 1 Répondre
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Match Liverpool - Atlético en direct commenté

1re journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 9 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Liverpool et Atlético (Ligue des Champions UEFA, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Ligue des Champions UEFA entre Liverpool et Atlético. Ce match aura lieu le mercredi 9 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Liverpool et Atlético.

On en parle

Arbitres

Davide Massa arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Alessio Berti arbitre assistant
Filippo Meli arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Daniele Chiffi arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Anfield Liverpool
Anfield
  • Année de construction : 1884
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61276
  • Affluence moyenne : 44197
  • Affluence maximum : 60466
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 09 septembre 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ FOOT
Code LIV-ATM
Zone Europe
Équipe à domicile Liverpool
Équipe à l'extérieur Atlético Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Liverpool et Atlético en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Liverpool Atlético en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Liverpool et Atlético ?

Liverpool : le coach Andoni Iraola a choisi une formation en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, J. Jacquet, R. Araujo, A. Mac Allister, D. Szoboszlai, B. Barcola, F. Wirtz, R. Ngumoha, A. Isak.

Atlético Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par D. Simeone évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : J. Oblak, D. Hancko, Marc Pubill, C. Romero, Marcos Llorente, Álex Baena, Koke, Pablo Barrios, G. Simeone, J. Alvarez, Lee Kang-In.

Qui arbitre le match Liverpool Atlético ?

Davide Massa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Liverpool Atlético ?

Liverpool accueille le match au Anfield.

Quelle est la date et l'heure du match Liverpool Atlético ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Atlético ?

Un seul but a été inscrit pour Atlético par Marcos Llorente 17'.

Qui a marqué des buts pour Liverpool ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Liverpool : D. Szoboszlai 40', A. Mac Allister 50'.

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