Menu Rechercher
1 - 0
30'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Suisse
1 - 0
30'
Algérie
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
11'
1 - 0
B. Embolo (PD J. Manzambi)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 1.38 N 3.90 2 7.50 winamax bonus 100€
Possession 59% Algérie Suisse
Tirs 3 1 2 2 1 3
Grosses occasions créées 50% Algérie 1 Suisse 1
Compositions Suisse 4-2-3-1 Algérie 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
SUI
NUL
ALG
1 1.9 N 3.2 2 4.15
1041 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Algérie Rafik Belghali 1 #2 Flag Suisse Johan Manzambi 1
Tirs (%)
#1 Flag Algérie Houssem Aouar 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Suisse Johan Manzambi 2 #2 Flag Algérie Rayan Aït-Nouri 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Algérie Rayan Aït-Nouri 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Suisse Remo Freuler 2
Passes (%)
#1 Flag Algérie Ramy Bensebaïni 28/30 93%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
45% 35% 21%
Série en cours
V
V
N
N
V
N
V
D
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Isaac Schmidt Isaac Schmidt Blessure au mollet Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Nico Elvedi Nico Elvedi Blessure à la cheville Djibril Sow Djibril Sow Blessure au pied Silvan Widmer Silvan Widmer Blessure à la hanche Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers
Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni Blessure au genou Farès Chaïbi Farès Chaïbi Maladie Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

Match Suisse - Algérie en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - vendredi 3 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Suisse et Algérie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Suisse et Algérie. Ce match aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 05:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Suisse et Algérie.

On en parle

Arbitres

Yael Falcón Pérez arbitre principal
0
0.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Maximiliano Del Yesso arbitre assistant
Facundo Rodríguez arbitre assistant
Kevin Paolo Ortega Pimentel quatrième arbitre
Erick Yair Miranda Galindo arbitre VAR
Hernán Mastrángelo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

BC Place Vancouver Vancouver, British Columbia
BC Place Vancouver
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52497
  • Affluence moyenne : 27679
  • Affluence maximum : 54798
  • Affluence minimum : 2108
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 03 juillet 2026 05:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code SUI-ALG
Zone International
Équipe à domicile Suisse
Équipe à l'extérieur Algérie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Suisse et Algérie en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 juillet 2026 à 05:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Suisse Algérie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Suisse et Algérie ?

Suisse : le coach M. Yakın a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Kobel, R. Rodríguez, M. Akanji, N. Elvedi, D. Zakaria, R. Freuler, G. Xhaka, R. Vargas, J. Manzambi, D. Ndoye, B. Embolo.

Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Petković évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, N. Bentaleb, R. Zerrouki, F. Chaïbi, H. Aouar, R. Mahrez, I. Maza.

Qui arbitre le match Suisse Algérie ?

Yael Falcón Pérez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Suisse Algérie ?

Vancouver, British Columbia accueille le match au BC Place Vancouver.

Quelle est la date et l'heure du match Suisse Algérie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juillet 2026, coup d'envoi 05:00.

Qui a marqué le but pour Suisse ?

Un seul but a été inscrit pour Suisse par B. Embolo 11'.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier