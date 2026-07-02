Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Match Suisse - Algérie en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - vendredi 3 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Suisse et Algérie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Suisse et Algérie. Ce match aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 05:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Suisse et Algérie.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Suisse et Algérie en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 juillet 2026 à 05:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Suisse Algérie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Suisse et Algérie ?
Suisse : le coach M. Yakın a choisi une formation en 4-2-3-1 : G. Kobel, R. Rodríguez, M. Akanji, N. Elvedi, D. Zakaria, R. Freuler, G. Xhaka, R. Vargas, J. Manzambi, D. Ndoye, B. Embolo.
Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Petković évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, R. Bensebaini, A. Mandi, R. Belghali, N. Bentaleb, R. Zerrouki, F. Chaïbi, H. Aouar, R. Mahrez, I. Maza.
- Qui arbitre le match Suisse Algérie ?
Yael Falcón Pérez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Suisse Algérie ?
Vancouver, British Columbia accueille le match au BC Place Vancouver.
- Quelle est la date et l'heure du match Suisse Algérie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juillet 2026, coup d'envoi 05:00.
- Qui a marqué le but pour Suisse ?
Un seul but a été inscrit pour Suisse par B. Embolo 11'.