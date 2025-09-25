Prono
Match Lille - Brann en direct commenté
1re journée de UEFA Europa League - jeudi 25 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Brann (UEFA Europa League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Lille et Brann. Ce match aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Brann.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lille et Brann en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2025 à 18:45 sur CANAL+.
- Où voir le match Lille Brann en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lille et Brann ?
LOSC Lille : le coach B. Génésio a choisi une formation en 4-2-3-1 : B. Özer, C. Verdonk, M. Goffi, C. Mbemba, Tiago Santos, N. Bentaleb, N. Mukau, O. Sahraoui, H. Haraldsson, M. Fernandez-Pardo, H. Igamane.
Brann : de son côté, l'équipe dirigée par F. Alexandersson évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Dyngeland, V. Dragsnes, E. Helland, F. Knudsen, T. Pedersen, F. Myhre, J. Sørensen, E. Kornvig, N. Castro, N. Holm, S. Magnússon.
- Qui arbitre le match Lille Brann ?
Allard Lindhout est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lille Brann ?
Villeneuve d'Ascq accueille le match au Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy.
- Quelle est la date et l'heure du match Lille Brann ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2025, coup d'envoi 18:45.