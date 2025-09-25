Menu Rechercher
UEFA Europa League 2025/2026 1re journée
Lille
0 - 0
44'
Brann
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 12 Brann 1 13 Lille 1
Possession 56% Lille Brann
Grosses occasions créées 100% Brann 2 Lille 0
Compositions Lille 4-2-3-1 Brann 4-3-3
Qui va gagner ?
1 LOSC N NUL 2 BRA
326 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Brann Niklas Castro 1 #2 Logo Brann Emil Kornvig 1
Dribbles réussis
#1 Logo Brann Thore Pedersen 2
Fautes subies
#1 Logo Lille Tiago Santos 4 #2 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Hamza Igamane 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Chancel Mbemba 5/5 100% #2 Logo Brann Fredrik Pallesen Knudsen 5/5 100% #3 Logo Brann Vetle Winger Dragsnes 4/4 100%
Interceptions
#1 Logo Lille Calvin Verdonk 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brann Fredrik Pallesen Knudsen 3/3 100% #2 Logo Lille Chancel Mbemba 3/3 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Osame Sahraoui 0/7 0% #2 Logo Brann Niklas Castro 0/5 0% #3 Logo Brann Sævar Atli Magnússon 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Ngal'ayel Mukau 0/2 0% #2 Logo Lille Matias Fernandez-Pardo 0/2 0% #3 Logo Brann Sævar Atli Magnússon 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 33/35 94% #2 Logo Lille Chancel Mbemba 33/36 92%

Série en cours
D
V
V
V
N
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

André Gomes André Gomes Blessure au visage André Gomes André Gomes Blessure au dos Ousmane Touré Ousmane Touré Blessure au genou Alexsandro Ribeiro Alexsandro Ribeiro Blessure à la cuisse Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Romain Perraud Romain Perraud Blessure à la cheville Thomas Meunier Thomas Meunier Lésion du bassin Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers Benjamin André Benjamin André Blessure musculaire Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe Ugo Raghouber Ugo Raghouber Lésion du bassin

bernard 19:27 C'est même pire, Nice a quand même jouer la Roma pas un club Norvégien qui a 3 ticket restau en budget 😂 1 Répondre
1re journée de UEFA Europa League - jeudi 25 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lille et Brann (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Lille et Brann. Ce match aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 à 18:45.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lille et Brann.

Arbitres

Allard Lindhout arbitre principal
0
4
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Rogier Honig arbitre assistant
Johan Balder arbitre assistant
Jannick van der Laan quatrième arbitre
Tamás Bognár arbitre VAR
Lieu du match

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy Villeneuve d'Ascq
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 50083
  • Affluence moyenne : 34007
  • Affluence maximum : 49712
Date 25 septembre 2025 18:45
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+
Code LOSC-BRA
Zone Europe
Équipe à domicile LOSC Lille
Équipe à l'extérieur Brann
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
