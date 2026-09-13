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Match Man United - Man City en direct commenté
4e journée de Premier League - dimanche 13 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Man City (Premier League, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Premier League entre Man United et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Man City.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Man United et Man City ?
Man City a remporté la rencontre sur le score de 0-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2026 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Man United Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Man City ?
Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, P. Dorgu, Lisandro Martínez, H. Maguire, Diogo Dalot, Y. Tielemans, K. Mainoo, M. Rashford, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, Matheus Cunha.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, J. Gvardiol, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, E. Anderson, E. Fernández, A. Semenyo, Cherki, P. Foden, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Man United Man City ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Man United Man City ?
Manchester accueille le match au Old Trafford.
- Quelle est la date et l'heure du match Man United Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2026, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Man City ?
Un seul but a été inscrit pour Man City par E. Haaland 63'.