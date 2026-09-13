Match Man United - Man City en direct commenté

4e journée de Premier League - dimanche 13 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Man City (Premier League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Premier League entre Man United et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Man City.