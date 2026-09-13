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0 - 1
terminé
Premier League 2026/2027 4e journée
Man United
0 - 1
MT : 0-0
terminé
Man City
Temps forts
63'
0 - 1
(PD J. Gvardiol) E. Haaland
mi-temps
0 - 0
23'
P. Foden

Notes des joueurs

#1 Logo Manchester United FC K. Mainoo 7.3 #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 7.0 #3 Logo Manchester City FC E. Haaland 6.8 Voir le classement complet
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Statistiques

Classement live 2 Man City 12 13 Man United 4
Possession 55% Man United Man City
Tirs 16 13 4 3 2 6
Grosses occasions créées 50% Man City 1 Man United 1
Compositions Man United 4-2-3-1 Man City 4-2-3-1

Prono

Qui va gagner ?
1 MUN N NUL 2 MCI
452 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 1 #2 Logo Manchester City FC Iliman Ndiaye 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 1/2 50% #2 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 3 #2 Logo Manchester City FC Iliman Ndiaye 3 #3 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2
Fautes subies
#1 Logo Manchester City FC Iliman Ndiaye 5 #2 Logo Manchester City FC Elliot Anderson 3 #3 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 3
Tirs (%)
#1 Logo Manchester United FC Marcus Rashford 0/3 0% #2 Logo Manchester United FC Matheus Cunha 0/3 0% #3 Logo Manchester United FC Harry Maguire 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Manchester City FC Iliman Ndiaye 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 5/5 100% #2 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 8/10 80% #3 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 3 #2 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 2 #3 Logo Manchester City FC Rúben Dias 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Harry Maguire 3/4 75% #2 Logo Manchester United FC Youri Tielemans 3/4 75% #3 Logo Manchester City FC Erling Haaland 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Antoine Semenyo 0/8 0% #2 Logo Manchester United FC Marcus Rashford 0/6 0% #3 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 4/16 25%
Dribbles subis
#1 Logo Manchester City FC Enzo Fernández 3 #2 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 0/4 0% #2 Logo Manchester United FC Lisandro Martínez 0/2 0% #3 Logo Manchester United FC Marcus Rashford 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 65/67 97% #2 Logo Manchester City FC Matheus Nunes 34/37 92% #3 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 30/33 91%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 25 #2 Logo Manchester United FC Kobbie Mainoo 24

Classement buteurs

#1 Logo Manchester United FC Bruno Fernandes 3 #1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 3 #9 Logo Manchester City FC Rayan Cherki 2 #9 Logo Manchester United FC Bryan Mbeumo 2 #24 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 1 #24 Logo Manchester United FC Benjamin Šeško 1 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Série en cours
V
N
V
D
D
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
43% 23 Victoires 13% 7 Nuls 44% 24 Victoires

Blessures & suspensions

Tom Heaton Tom Heaton Ischio-jambiers Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Amad Diallo Amad Diallo Blessure à la cheville Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Ayden Heaven Ayden Heaven Coup Mason Mount Mason Mount Coup Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu Manuel Ugarte Manuel Ugarte Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Jérémy Doku Jérémy Doku Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie

Top commentaires

Auto Ach 17:56 Ce carton rouge c'est du n'importe quoi ! Vraiment les arbitres prennent beaucoup de place au football et sont de plus en plus mauvais 10 Répondre
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Match Man United - Man City en direct commenté

4e journée de Premier League - dimanche 13 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Man United et Man City (Premier League, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Premier League entre Man United et Man City. Ce match aura lieu le dimanche 13 septembre 2026 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Man United et Man City.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0.3
2
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Stuart Burt arbitre assistant
Tim Wood arbitre assistant
Paul Tierney quatrième arbitre
Black Antrobus arbitre VAR
Matt Donohue arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Old Trafford Manchester
Old Trafford
  • Année de construction : 1910
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 74244
  • Affluence moyenne : 64733
  • Affluence maximum : 76004
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 13 septembre 2026 17:30
Compétition Premier League
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 4
Diffusion CANAL+
Affluence 74161
Code MUN-MCI
Zone Angleterre
Équipe à domicile Manchester United
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Man United et Man City ?

Man City a remporté la rencontre sur le score de 0-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Man United et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 septembre 2026 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Man United Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Man United et Man City ?

Manchester United : le coach M. Carrick a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Lammens, P. Dorgu, Lisandro Martínez, H. Maguire, Diogo Dalot, Y. Tielemans, K. Mainoo, M. Rashford, Bruno Fernandes, B. Mbeumo, Matheus Cunha.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par E. Maresca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, J. Gvardiol, M. Guéhi, Rúben Dias, Matheus Nunes, E. Anderson, E. Fernández, A. Semenyo, Cherki, P. Foden, E. Haaland.

Qui arbitre le match Man United Man City ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Man United Man City ?

Manchester accueille le match au Old Trafford.

Quelle est la date et l'heure du match Man United Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 septembre 2026, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Man City ?

Un seul but a été inscrit pour Man City par E. Haaland 63'.

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