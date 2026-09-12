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Liga 2026/2027 5e journée
Real Madrid
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Vallecano
Diffusé sur DAZN, Disney+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Classement live 2 Real Madrid 10 14 Vallecano 5
Possession 67% Real Madrid Vallecano
Compositions Real Madrid 4-2-3-1 Vallecano 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 RAY
420 participants Terminé
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Blessures & suspensions

Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Ferland Mendy Ferland Mendy Blessure à la cuisse
Luiz Felipe Luiz Felipe Ischio-jambiers Jozhua Tomayo Vertrouwd Jozhua Tomayo Vertrouwd Ischio-jambiers Jorge de Frutos Jorge de Frutos Blessure à la cheville Isi Palazón Isi Palazón Blessure à la cuisse Alemão Alemão Inconnu Augusto Batalla Augusto Batalla Fracture de la jambe Giorgi Tsitaishvili Giorgi Tsitaishvili Blessure à l'oeil Jorge de Frutos Jorge de Frutos Carton rouge Fran Pérez Fran Pérez Carton rouge

Match Real Madrid - Vallecano en direct commenté

5e journée de Liga - samedi 12 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Vallecano (Liga, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Real Madrid et Vallecano. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Vallecano.

On en parle

Arbitres

Víctor García Verdura arbitre principal
0
2.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
Julián Villaseñor Julián arbitre assistant
Javier Figueiredo Comesaña quatrième arbitre
Luis Mario Milla Alvéndiz arbitre VAR
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61807
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 12 septembre 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Disney+
Code RMA-RAY
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Rayo Vallecano
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Vallecano en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.

Où voir le match Real Madrid Vallecano en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Vallecano ?

Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, I. Konaté, A. Rüdiger, D. Dumfries, Bernardo Silva, F. Valverde, Vinícius Júnior, J. Bellingham, Y. Diomandé, K. Mbappé.

Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Beñat San José évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : E. Audero, Adrià Pedrosa, P. Ciss, F. Lejeune, A. Rațiu, Gnangoro, Unai López, Álvaro García, Pedro Díaz, G. Tsitaishvili, Sergio Camello.

Qui arbitre le match Real Madrid Vallecano ?

Víctor García Verdura est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Vallecano ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Vallecano ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

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