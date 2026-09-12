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Match Real Madrid - Vallecano en direct commenté
5e journée de Liga - samedi 12 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Vallecano (Liga, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Real Madrid et Vallecano. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Vallecano.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Vallecano en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 septembre 2026 à 21:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Real Madrid Vallecano en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Vallecano ?
Real Madrid : le coach José Mourinho a choisi une formation en 4-2-3-1 : T. Courtois, Álvaro Carreras, I. Konaté, A. Rüdiger, D. Dumfries, Bernardo Silva, F. Valverde, Vinícius Júnior, J. Bellingham, Y. Diomandé, K. Mbappé.
Rayo Vallecano : de son côté, l'équipe dirigée par Beñat San José évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : E. Audero, Adrià Pedrosa, P. Ciss, F. Lejeune, A. Rațiu, Gnangoro, Unai López, Álvaro García, Pedro Díaz, G. Tsitaishvili, Sergio Camello.
- Qui arbitre le match Real Madrid Vallecano ?
Víctor García Verdura est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Vallecano ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Vallecano ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.