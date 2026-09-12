Match Real Madrid - Vallecano en direct commenté

5e journée de Liga - samedi 12 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Vallecano (Liga, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Liga entre Real Madrid et Vallecano. Ce match aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Vallecano.