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0 - 0
26'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Demi-finales
Atlético
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Arsenal
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Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Possession 53% Atlético Arsenal
Tirs 2 1 2 1 0 2
Grosses occasions créées 100% Arsenal 1 Atlético 0
Compositions Atlético 4-4-2 Arsenal 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 ATM N NUL 2 ARS
1391 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 1
Tirs (%)
#1 Logo Atlético Madrid Julián Álvarez 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Noni Madueke 2
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Piero Hincapié 2
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 31/31 100%

Analyse avant-match

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Série en cours
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Rencontres précédentes
50% 2 Victoires 25% 1 Nul 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Ilias Kostis Ilias Kostis Lésion du ligament croisé antérieur du genou Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Jan Oblak Jan Oblak Inconnu José María Giménez José María Giménez Blessure à la cheville José María Giménez José María Giménez Blessure musculaire José María Giménez José María Giménez Blessure au mollet Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse
Kai Havertz Kai Havertz Blessure musculaire Mikel Merino Mikel Merino Blessure à la cheville Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

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Match Atlético - Arsenal en direct commenté

Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mercredi 29 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Atlético et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 29 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Arsenal.

On en parle

Arbitres

Danny Desmond Makkelie arbitre principal
0.1
2.1
Moyenne de cartons par match sur 9 matchs arbitrés
Jan de Vries arbitre assistant
Hessel Steegstra arbitre assistant
Serdar Gözübüyük quatrième arbitre
Pol van Boekel arbitre VAR
Dennis Johan Higler arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Riyadh Air Metropolitano Madrid
Riyadh Air Metropolitano
  • Année de construction : 1994
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70460
  • Affluence moyenne : 46308
  • Affluence maximum : 70112
  • % de remplissage : 70

Match en direct

Date 29 avril 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion CANAL+
Code ATM-ARS
Zone Europe
Équipe à domicile Atlético Madrid
Équipe à l'extérieur Arsenal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Atlético Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Arsenal ?

Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, A. Lookman, Koke, J. Cardoso, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, M. Ødegaard, N. Madueke, V. Gyökeres.

Qui arbitre le match Atlético Arsenal ?

Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Atlético Arsenal ?

Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.

Quelle est la date et l'heure du match Atlético Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

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