Match Atlético - Arsenal en direct commenté

Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mercredi 29 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Atlético et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 29 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Arsenal.