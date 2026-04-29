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Match Atlético - Arsenal en direct commenté
Demi-finales de Ligue des Champions UEFA - mercredi 29 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Atlético et Arsenal (Ligue des Champions UEFA, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de Ligue des Champions UEFA entre Atlético et Arsenal. Ce match aura lieu le mercredi 29 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Atlético et Arsenal.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Atlético et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Atlético Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Atlético et Arsenal ?
Atlético Madrid : le coach D. Simeone a choisi une formation en 4-4-2 : J. Oblak, M. Ruggeri, D. Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, A. Lookman, Koke, J. Cardoso, G. Simeone, J. Alvarez, A. Griezmann.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli, M. Ødegaard, N. Madueke, V. Gyökeres.
- Qui arbitre le match Atlético Arsenal ?
Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Atlético Arsenal ?
Madrid accueille le match au Riyadh Air Metropolitano.
- Quelle est la date et l'heure du match Atlético Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 avril 2026, coup d'envoi 21:00.