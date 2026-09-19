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1 - 0
MT
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 5e journée
Paris FC
1 - 0
MT
Strasbourg
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
1 - 0
18'
1 - 0
I. Kebbal (PD L. Sinayoko)
Voir le live commenté
Classement live 2 Paris FC 11 6 Strasbourg 7
Possession 60% Paris FC Strasbourg
Tirs 11 7 0 4 0 0
Grosses occasions créées 100% Paris FC 1 Strasbourg 0
Compositions Paris FC 4-2-3-1 Strasbourg 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 PFC N NUL 2 RCSA
180 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Ilan Kebbal 1/2 50% #2 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 2
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Gessime Yassine 3 #2 Logo Strasbourg Oso 3
Tirs (%)
#1 Logo Paris FC Maxime Lopez 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Strasbourg Giovanni Reyna 3 #2 Logo Strasbourg Gessime Yassine 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Oso 5/8 63% #2 Logo Paris FC Hamari Traoré 5/8 63% #3 Logo Strasbourg Gessime Yassine 7/12 58%
Interceptions
#1 Logo Paris FC Diego Coppola 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Jeyland Mitchell 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Adama Camara 0/5 0% #2 Logo Paris FC Luca Koleosho 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris FC Lassine Sinayoko 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris FC Moustapha Mbow 49/49 100% #2 Logo Paris FC Hamari Traoré 32/33 97% #3 Logo Paris FC Maxime Lopez 47/49 96%

Analyse avant-match

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Série en cours
N
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Thibault De Smet Thibault De Smet Inconnu Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Jean-Philippe Krasso Jean-Philippe Krasso Inconnu Pablo Pagis Pablo Pagis Blessure musculaire Otávio Otávio Blessure à la cuisse
Dário Essugo Dário Essugo Blessure musculaire Miloš Luković Miloš Luković Inconnu Martial Godo Martial Godo Blessure musculaire Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville

Match Paris FC - Strasbourg en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 19 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Strasbourg. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Strasbourg.

On en parle

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Christophe Mouysset arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Pierre Retail quatrième arbitre
Aurélien Petit arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Jean Bouin Paris
Stade Jean Bouin
  • Année de construction : 1925
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 20000
  • Affluence moyenne : 4775
  • Affluence maximum : 19237
  • Affluence minimum : 199
  • % de remplissage : 24

Match en direct

Date 19 septembre 2026 17:15
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code PFC-RCSA
Zone France
Équipe à domicile Paris FC
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Paris FC Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Strasbourg ?

Paris FC : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Trapp, A. Camara, M. Mbow, D. Coppola, H. Traoré, M. Lopez, P. Lees-Melou, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par Hugo Oliveira évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, Oso, I. Doukouré, J. Mitchell, G. Antwi, Diogo Sousa, S. El Mourabet, G. Reyna, S. Nanasi, G. Yassine, Jacobo Ortega.

Qui arbitre le match Paris FC Strasbourg ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paris FC Strasbourg ?

Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.

Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué le but pour Paris FC ?

Un seul but a été inscrit pour Paris FC par I. Kebbal 18'.

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