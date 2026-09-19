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Match Paris FC - Strasbourg en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 19 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paris FC et Strasbourg (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Paris FC et Strasbourg. Ce match aura lieu le samedi 19 septembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paris FC et Strasbourg.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paris FC et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 19 septembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Paris FC Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paris FC et Strasbourg ?
Paris FC : le coach L. Rosenior a choisi une formation en 4-2-3-1 : K. Trapp, A. Camara, M. Mbow, D. Coppola, H. Traoré, M. Lopez, P. Lees-Melou, L. Koleosho, P. Pagis, I. Kebbal, L. Sinayoko.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par Hugo Oliveira évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, Oso, I. Doukouré, J. Mitchell, G. Antwi, Diogo Sousa, S. El Mourabet, G. Reyna, S. Nanasi, G. Yassine, Jacobo Ortega.
- Qui arbitre le match Paris FC Strasbourg ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paris FC Strasbourg ?
Paris accueille le match au Stade Jean Bouin.
- Quelle est la date et l'heure du match Paris FC Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 19 septembre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué le but pour Paris FC ?
Un seul but a été inscrit pour Paris FC par I. Kebbal 18'.