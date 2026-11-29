Match Deportivo - Barcelone en direct commenté

14e journée de Liga - dimanche 29 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Deportivo et Barcelone (Liga, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Deportivo et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 29 novembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Deportivo et Barcelone.