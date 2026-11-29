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Match Deportivo - Barcelone en direct commenté
14e journée de Liga - dimanche 29 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Deportivo et Barcelone (Liga, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Liga entre Deportivo et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 29 novembre 2026 à 16:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Deportivo et Barcelone.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Deportivo et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 novembre 2026 à 16:15 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Deportivo Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Deportivo et Barcelone ?
Deportivo La Corogne : le coach Antonio Hidalgo a choisi une formation en 3-5-2 : Leo Román, J. Giménez, Miguel Loureiro, Adrià Alti, G. Quagliata, Yeremay Hernández, Marc Casadó, L. Amatucci, David Mella, P. Aubameyang, Bil Nsongo.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, F. de Jong, Pedri, A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Deportivo Barcelone ?
Isidro Díaz de Mera Escuderos est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Deportivo Barcelone ?
A Coruña (La Coruña) accueille le match au Estadio Abanca-Riazor.
- Quelle est la date et l'heure du match Deportivo Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 novembre 2026, coup d'envoi 16:15.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 2', Dani Olmo 20', Raphinha 50' 83'.
- Qui a marqué le but pour Deportivo ?
Un seul but a été inscrit pour Deportivo par P. Aubameyang 9'.