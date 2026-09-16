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Match Sturm Graz - Rennes en direct commenté
1re journée de UEFA Europa League - mercredi 16 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sturm Graz et Rennes (UEFA Europa League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Sturm Graz et Rennes. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sturm Graz et Rennes.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sturm Graz et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Sturm Graz Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sturm Graz et Rennes ?
Sturm Graz : le coach F. Ingolitsch a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Khudyakov, L. Balbo, P. Koller, A. Vallci, J. Quarshie, L. Weinhandl, V. Matoshi, J. Heil, G. Mamageishvili, J. Hödl, B. Beganović.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 5-2-2-1 : B. Samba, A. Nagida, A. Rouault, C. Cresswell, B. Reynolds, A. Thomasson, M. Camara, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, L. Blas, E. Lepaul.
- Qui arbitre le match Sturm Graz Rennes ?
Manfredas Lukjančukas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sturm Graz Rennes ?
Graz accueille le match au Stadion Graz-Liebenau.
- Quelle est la date et l'heure du match Sturm Graz Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.