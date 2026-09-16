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0 - 0
43'
UEFA Europa League 2026/2027 1re journée
Sturm Graz
0 - 0
43'
Rennes
Diffusé sur CANAL+ SPORT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 11 Rennes 1 12 Sturm Graz 1
Possession 58% Rennes Sturm Graz
Tirs 1 0 5 1 2 7
Grosses occasions créées 50% Sturm Graz 1 Rennes 1
Compositions Sturm Graz 4-2-3-1 Rennes 4-1-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 STU N NUL 2 SRFC
244 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 1 #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 1 #3 Logo Sturm Graz Joshua Quarshie 1
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 6/6 100% #2 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 5/6 83% #3 Logo Sturm Graz Paul-Friedrich Koller 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Mahdi Camara 3 #2 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 2 #3 Logo Sturm Graz Luca Weinhandl 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 4/4 100% #2 Logo Sturm Graz Paul-Friedrich Koller 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sturm Graz Belmin Beganović 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/5 0% #3 Logo Sturm Graz Jacob Peter Hödl 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sturm Graz Belmin Beganović 0/3 0% #2 Logo Stade Rennais FC Ludovic Blas 0/2 0% #3 Logo Stade Rennais FC Adrien Thomasson 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Charlie Cresswell 32/35 91%
Corners et centres réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 3

Analyse avant-match

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Série en cours
V
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Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Valmir Matoshi Valmir Matoshi Blessure à l'épaule Emran Soglo Emran Soglo Coup
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure à la cheville Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Arnaud Nordin Arnaud Nordin Ischio-jambiers Arnaud Nordin Arnaud Nordin Blessure à la cheville Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

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Match Sturm Graz - Rennes en direct commenté

1re journée de UEFA Europa League - mercredi 16 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sturm Graz et Rennes (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Sturm Graz et Rennes. Ce match aura lieu le mercredi 16 septembre 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sturm Graz et Rennes.

On en parle

Arbitres

Manfredas Lukjančukas arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Mangirdas Mirauskas arbitre assistant
Aleksandras Stepanovas arbitre assistant
Vilius Paulauskas quatrième arbitre
Jeroen Manschot arbitre VAR
Clay Ruperti arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Graz-Liebenau Graz
Stadion Graz-Liebenau
  • Année de construction : 1997
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 17425
  • Affluence moyenne : 10209
  • Affluence maximum : 17425
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 16 septembre 2026 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ SPORT
Code STU-SRFC
Zone Europe
Équipe à domicile Sturm Graz
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sturm Graz et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 septembre 2026 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Sturm Graz Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sturm Graz et Rennes ?

Sturm Graz : le coach F. Ingolitsch a choisi une formation en 4-2-3-1 : D. Khudyakov, L. Balbo, P. Koller, A. Vallci, J. Quarshie, L. Weinhandl, V. Matoshi, J. Heil, G. Mamageishvili, J. Hödl, B. Beganović.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 5-2-2-1 : B. Samba, A. Nagida, A. Rouault, C. Cresswell, B. Reynolds, A. Thomasson, M. Camara, S. Szymański, Mousa Al-Tamari, L. Blas, E. Lepaul.

Qui arbitre le match Sturm Graz Rennes ?

Manfredas Lukjančukas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sturm Graz Rennes ?

Graz accueille le match au Stadion Graz-Liebenau.

Quelle est la date et l'heure du match Sturm Graz Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 septembre 2026, coup d'envoi 21:00.

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