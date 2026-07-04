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0 - 0
66'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 8èmes de finale
Paraguay
0 - 0
MT : 0-0
66'
France
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
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mi-temps
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Côtes en live 1 14.0 N 2.30 2 1.68 winamax bonus 100€
Possession 78% France Paraguay
Tirs 3 3 9 0 1 10
Compositions Paraguay 5-4-1 France 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
PRY
NUL
FRA
1 12 N 6.75 2 1.22
1637 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Flag France Bradley Barcola 5 #2 Flag France Michael Olise 2 #3 Flag France Kylian Mbappé 2
Fautes subies
#1 Flag Paraguay Miguel Almirón 2 #2 Flag Paraguay Matías Galarza 2
Tirs (%)
#1 Flag France Adrien Rabiot 0/3 0% #2 Flag France Ousmane Dembélé 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Paraguay Juan José Cáceres 5/6 83% #2 Flag France Jules Koundé 4/5 80% #3 Flag Paraguay Andrés Cubas 6/9 67%
Interceptions
#1 Flag Paraguay Matías Galarza 3 #2 Flag France Dayot Upamecano 3 #3 Flag Paraguay Júnior Alonso 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Jules Koundé 2/2 100% #2 Flag France William Saliba 2/2 100% #3 Flag Paraguay Diego Gómez 2/5 40%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Paraguay Julio Enciso 0/6 0% #2 Flag Paraguay Matías Galarza 0/4 0% #3 Flag Paraguay Miguel Almirón 5/16 31%
Dribbles subis
#1 Flag Paraguay Miguel Almirón 6 #2 Flag Paraguay Matías Galarza 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Paraguay Julio Enciso 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 48/49 98% #2 Flag France William Saliba 46/47 98% #3 Flag France Manu Koné 52/54 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Manu Koné 29 #2 Flag France Jules Koundé 23 #3 Flag France Michael Olise 22

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
6% 34% 60%
Série en cours
V
N
V
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Gustavo Gómez Gustavo Gómez Blessure à l'oeil Gustavo Gómez Gustavo Gómez Blessure musculaire Julio Enciso Julio Enciso Blessure à l'aine Fabián Balbuena Fabián Balbuena Blessure à la cheville Antonio Sanabria Antonio Sanabria Blessure musculaire Diego Gómez Diego Gómez Blessure au genou Omar Alderete Omar Alderete Blessure au genou Omar Alderete Omar Alderete Inconnu
N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou Marcus Thuram Marcus Thuram Blessure au mollet Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

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Kamel Ben 04/07 ALLEZ LES BLEUS 🇲🇦🇫🇷🇲🇦🇫🇷🫡 10 Répondre
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Match Paraguay - France en direct commenté

8èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paraguay et France (Coupe du Monde, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Paraguay et France. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paraguay et France.

On en parle

Arbitres

Ilgiz Tantashev arbitre principal
Timur Gaynullin arbitre assistant
Andrey Tsapenko arbitre assistant
Abdulrahman Ibrahim Al Jassim quatrième arbitre
Marco Di Bello arbitre VAR
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Philadelphia Stadium Philadelphia, Pennsylvania
Philadelphia Stadium
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68324
  • Affluence moyenne : 49645
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 25797
  • % de remplissage : 72

Match en direct

Date 04 juillet 2026 23:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code PRY-FRA
Zone International
Équipe à domicile Paraguay
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paraguay et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Paraguay France en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Paraguay et France ?

Paraguay : le coach G. Alfaro a choisi une formation en 5-4-1 : O. Gill, J. Alonso, O. Alderete, G. Velázquez, G. Gómez, J. Cáceres, M. Galarza Fonda, A. Cubas, D. Gómez, M. Almirón, J. Enciso.

France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, M. Koné, B. Barcola, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Paraguay France ?

Ilgiz Tantashev est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Paraguay France ?

Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Paraguay France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 23:00.

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Kamel Ben 04/07 ALLEZ LES BLEUS 🇲🇦🇫🇷🇲🇦🇫🇷🫡 10 Répondre
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