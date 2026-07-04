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Match Paraguay - France en direct commenté
8èmes de finale de Coupe du Monde - samedi 4 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Paraguay et France (Coupe du Monde, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe du Monde entre Paraguay et France. Ce match aura lieu le samedi 4 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Paraguay et France.
On en parle
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Paraguay et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 juillet 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Paraguay France en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Paraguay et France ?
Paraguay : le coach G. Alfaro a choisi une formation en 5-4-1 : O. Gill, J. Alonso, O. Alderete, G. Velázquez, G. Gómez, J. Cáceres, M. Galarza Fonda, A. Cubas, D. Gómez, M. Almirón, J. Enciso.
France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé, A. Rabiot, M. Koné, B. Barcola, M. Olise, O. Dembélé, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Paraguay France ?
Ilgiz Tantashev est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Paraguay France ?
Philadelphia, Pennsylvania accueille le match au Philadelphia Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Paraguay France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 juillet 2026, coup d'envoi 23:00.