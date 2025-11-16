Menu Rechercher
1 - 0
8'
Eliminatoires CM - Afrique 2026 Canada/Mexico/USA 3ème tour
Nigeria
1 - 0
8'
Rép. Dém. Congo
Temps forts
3'
1 - 0
F. Onyeka
Compositions Nigeria 4-2-3-1 Rép. Dém. Congo 4-3-3
Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
N
V
V
V
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Samuel Chukwueze Samuel Chukwueze Ischio-jambiers

Match Nigeria - Rép. Dém. Congo en direct commenté

3ème tour de Eliminatoires CM - Afrique - dimanche 16 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Rép. Dém. Congo (Eliminatoires CM - Afrique, 3ème tour)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3ème tour de Eliminatoires CM - Afrique entre Nigeria et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le dimanche 16 novembre 2025 à 20:00.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Rép. Dém. Congo.

Arbitres

Jalal Jayed arbitre principal
Mostafa Akarkad arbitre assistant
Zakaria Brinsi arbitre assistant
Mehrez Malki quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Match en direct

Date 16 novembre 2025 20:00
Compétition Eliminatoires CM - Afrique
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 3ème tour
Diffusion L’Equipe Live Foot
Code NGA-COD
Zone Afrique
Équipe à domicile Nigeria
Équipe à l'extérieur République Démocrate du Congo
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Rép. Dém. Congo en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 novembre 2025 à 20:00 sur L’Equipe Live Foot.

Où voir le match Nigeria Rép. Dém. Congo en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Rép. Dém. Congo ?

Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Nwabali, Z. Sanusi, C. Bassey, B. Fredrick, S. Ajayi, W. Ndidi, F. Onyeka, A. Iwobi, A. Lookman, S. Chukwueze, V. Osimhen.

République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Mpasi, A. Masuaku, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, S. Moutoussamy, N. Sadiki, N. Mukau, N. Mbuku, C. Bakambu, M. Elia.

Qui arbitre le match Nigeria Rép. Dém. Congo ?

Jalal Jayed est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nigeria Rép. Dém. Congo ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Rép. Dém. Congo ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 novembre 2025, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Nigeria ?

Un seul but a été inscrit pour Nigeria par F. Onyeka 3'.

Comparer les stats du match
