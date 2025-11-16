Match Nigeria - Rép. Dém. Congo en direct commenté
3ème tour de Eliminatoires CM - Afrique - dimanche 16 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Rép. Dém. Congo (Eliminatoires CM - Afrique, 3ème tour)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3ème tour de Eliminatoires CM - Afrique entre Nigeria et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le dimanche 16 novembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nigeria et Rép. Dém. Congo.
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nigeria et Rép. Dém. Congo en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 novembre 2025 à 20:00 sur L’Equipe Live Foot.
Où voir le match Nigeria Rép. Dém. Congo en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de L'équipe.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Nigeria et Rép. Dém. Congo ?
Nigeria : le coach É. Chelle a choisi une formation en 4-2-3-1 : S. Nwabali, Z. Sanusi, C. Bassey, B. Fredrick, S. Ajayi, W. Ndidi, F. Onyeka, A. Iwobi, A. Lookman, S. Chukwueze, V. Osimhen.
République Démocrate du Congo : de son côté, l'équipe dirigée par S. Desabre évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Mpasi, A. Masuaku, A. Tuanzebe, C. Mbemba, A. Wan-Bissaka, S. Moutoussamy, N. Sadiki, N. Mukau, N. Mbuku, C. Bakambu, M. Elia.
Qui arbitre le match Nigeria Rép. Dém. Congo ?
Jalal Jayed est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Nigeria Rép. Dém. Congo ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
Quelle est la date et l'heure du match Nigeria Rép. Dém. Congo ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 novembre 2025, coup d'envoi 20:00.
Qui a marqué le but pour Nigeria ?
Un seul but a été inscrit pour Nigeria par F. Onyeka 3'.