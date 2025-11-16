Match Nigeria - Rép. Dém. Congo en direct commenté

3ème tour de Eliminatoires CM - Afrique - dimanche 16 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nigeria et Rép. Dém. Congo (Eliminatoires CM - Afrique, 3ème tour)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3ème tour de Eliminatoires CM - Afrique entre Nigeria et Rép. Dém. Congo. Ce match aura lieu le dimanche 16 novembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

