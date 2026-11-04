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2 - 2
79'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 4e journée
AEK
2 - 2
MT : 1-1
79'
Real Madrid
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
78'
2 - 2
(PD D. Dumfries) K. Mbappé
75'
2 - 1
S. Pilios (PD A. Koïta)
mi-temps
1 - 1
32'
1 - 1
(PD Marc Cucurella) J. Bellingham
12'
1 - 0
A. Koïta (PD L. Jović)
Voir le live commenté
Côtes en live 1 9.50 N 1.84 2 1.92 winamax 1er pari remboursé
Classement live 3 Real Madrid 10 23 AEK 4
Possession 71% Real Madrid AEK
Tirs 8 3 12 5 5 17
Grosses occasions créées 60% AEK 3 Real Madrid 2
Compositions AEK 4-4-2 Real Madrid 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
AEK
NUL
RMA
1 11 N 7.5 2 1.14
554 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo AEK Athènes Lovro Majer 2 #2 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 1 #3 Logo Real Madrid CF Denzel Dumfries 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 1/2 50% #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Yan Diomandé 4 #2 Logo Real Madrid CF Kylian Mbappé 2 #3 Logo AEK Athènes Mijat Gaćinović 2
Fautes subies
#1 Logo AEK Athènes Mijat Gaćinović 6 #2 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 2 #3 Logo AEK Athènes Aboubakary Koita 2
Tirs (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo AEK Athènes Luka Jović 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 6/8 75% #2 Logo AEK Athènes Barnabás Varga 4/6 67% #3 Logo AEK Athènes Ambrósini António Cabaça Salvador 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo AEK Athènes Kervin Arriaga 3 #2 Logo AEK Athènes Mijat Gaćinović 2 #3 Logo AEK Athènes Harold Moukoudi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 3/3 100% #2 Logo AEK Athènes Barnabás Varga 3/4 75% #3 Logo AEK Athènes Kervin Arriaga 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 0/4 0% #2 Logo AEK Athènes Kaan Kairinen 0/4 0% #3 Logo AEK Athènes Aboubakary Koita 7/19 37%
Dribbles subis
#1 Logo AEK Athènes Mijat Gaćinović 3 #2 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Eduardo Camavinga 0/4 0% #2 Logo Real Madrid CF Éder Militão 0/2 0% #3 Logo AEK Athènes Aboubakary Koita 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 68/70 97% #2 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 54/56 96% #3 Logo Real Madrid CF Denzel Dumfries 40/42 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Jude Bellingham 24 #2 Logo Real Madrid CF Bernardo Silva 24 #3 Logo Real Madrid CF Marc Cucurella 21

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
6% 38% 56%
Série en cours
D
D
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Barnabás Varga Barnabás Varga Blessure à la tête
Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure à la jambe Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu

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Match AEK - Real Madrid en direct commenté

4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 4 novembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre AEK et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre AEK et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 4 novembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : AEK et Real Madrid.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0.3
3.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Daniele Bindoni arbitre assistant
Stefano Alassio arbitre assistant
Simone Sozza quatrième arbitre
Valerio Marini arbitre VAR
Aleandro Di Paolo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

ALLWYN Arena Athína (Athens)
ALLWYN Arena
  • Année de construction : 2022
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31100
  • Affluence moyenne : 25495
  • Affluence maximum : 31100
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 04 novembre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 4
Diffusion CANAL+ FOOT
Code AEK-RMA
Zone Europe
Équipe à domicile AEK Athènes
Équipe à l'extérieur Real Madrid
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre AEK et Real Madrid en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match AEK Real Madrid en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre AEK et Real Madrid ?

AEK Athènes : le coach M. Nikolić a choisi une formation en 4-4-2 : A. Brignoli, S. Pilios, Filipe Relvas, H. Moukoudi, L. Rota, L. Majer, K. Arriaga, K. Kairinen, A. Koïta, M. Gaćinović, L. Jović.

Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, A. Rüdiger, Éder Militão, D. Dumfries, E. Camavinga, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, J. Bellingham, Y. Diomandé, K. Mbappé.

Qui arbitre le match AEK Real Madrid ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match AEK Real Madrid ?

Athína (Athens) accueille le match au ALLWYN Arena.

Quelle est la date et l'heure du match AEK Real Madrid ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour AEK ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour AEK : A. Koïta 12', S. Pilios 75'.

Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : J. Bellingham 32', K. Mbappé 78'.

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