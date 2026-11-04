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Match AEK - Real Madrid en direct commenté
4e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 4 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre AEK et Real Madrid (Ligue des Champions UEFA, 4e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 4e journée de Ligue des Champions UEFA entre AEK et Real Madrid. Ce match aura lieu le mercredi 4 novembre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : AEK et Real Madrid.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre AEK et Real Madrid en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 novembre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match AEK Real Madrid en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre AEK et Real Madrid ?
AEK Athènes : le coach M. Nikolić a choisi une formation en 4-4-2 : A. Brignoli, S. Pilios, Filipe Relvas, H. Moukoudi, L. Rota, L. Majer, K. Arriaga, K. Kairinen, A. Koïta, M. Gaćinović, L. Jović.
Real Madrid : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : T. Courtois, Marc Cucurella, A. Rüdiger, Éder Militão, D. Dumfries, E. Camavinga, Bernardo Silva, Vinícius Júnior, J. Bellingham, Y. Diomandé, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match AEK Real Madrid ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match AEK Real Madrid ?
Athína (Athens) accueille le match au ALLWYN Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match AEK Real Madrid ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 novembre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour AEK ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour AEK : A. Koïta 12', S. Pilios 75'.
- Qui a marqué des buts pour Real Madrid ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Real Madrid : J. Bellingham 32', K. Mbappé 78'.