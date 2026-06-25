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2 - 1
terminé
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 3e journée
Équateur
2 - 1
MT : 1-1
terminé
Allemagne
Temps forts
77'
2 - 1
G. Plata (PD K. Rodríguez)
47'
(VAR - décision : Pas de pénalty) K. Havertz
mi-temps
1 - 1
9'
1 - 1
N. Angulo (PD P. Vite)
2'
0 - 1
(PD F. Wirtz) L. Sané

Notes des joueurs

#1 Flag Équateur N. Angulo 7.7 #2 Flag Équateur W. Pacho 7.7 #3 Flag Équateur G. Plata 7.3 Voir le classement complet
#1 Flag Équateur N. Angulo 7.5 #2 Flag Équateur P. Vite 7.2 #3 Flag Allemagne F. Wirtz 6.7 Voir le classement complet
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Statistiques

Résultat du pari 1 4.70 N 4.80 2 1.56 winamax bonus 100€
Classement 1 Allemagne 6 3 Équateur 4
Possession 61% Allemagne Équateur
Tirs 7 4 8 3 3 11
Grosses occasions créées 50% Équateur 2 Allemagne 2
Compositions Équateur 4-4-2 Allemagne 3-4-2-1

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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Flag Allemagne Florian Wirtz 1 #2 Flag Allemagne Deniz Undav 1 #3 Flag Équateur Moisés Caicedo 1
Tirs (%)
#1 Flag Allemagne Leroy Sané 2/2 100% #2 Flag Équateur Gonzalo Plata 1/2 50% #3 Flag Équateur Enner Valencia 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Équateur Nilson Angulo 4 #2 Flag Équateur John Yeboah 3 #3 Flag Allemagne Jamal Musiala 3
Fautes subies
#1 Flag Allemagne Jamal Musiala 5 #2 Flag Allemagne Joshua Kimmich 3 #3 Flag Équateur Nilson Angulo 2
Ballons touchés
#1 Flag Allemagne Jonathan Tah 111
Tirs (%)
#1 Flag Allemagne Florian Wirtz 0/3 0% #2 Flag Allemagne Felix Nmecha 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Allemagne Jamal Musiala 6 #2 Flag Équateur Gonzalo Plata 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Allemagne Kai Havertz 6/7 86% #2 Flag Équateur John Yeboah 5/7 71% #3 Flag Équateur Joel Ordóñez 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Équateur Willian Pacho 4 #2 Flag Équateur Pedro Vite 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Allemagne Kai Havertz 3/3 100% #2 Flag Équateur Enner Valencia 2/2 100% #3 Flag Allemagne Antonio Rüdiger 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Allemagne David Raum 0/7 0% #2 Flag Allemagne Aleksandar Pavlović 0/7 0% #3 Flag Équateur Piero Hincapié 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Équateur Pedro Vite 5
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Équateur Willian Pacho 0/3 0% #2 Flag Allemagne Jonathan Tah 0/2 0% #3 Flag Allemagne Joshua Kimmich 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Allemagne Jonathan Tah 94/99 95% #2 Flag Allemagne Antonio Rüdiger 70/76 92% #3 Flag Allemagne Joshua Kimmich 54/60 90%
Corners et centres réussis
#1 Flag Allemagne David Raum 3

Classement buteurs

#6 Flag Allemagne Deniz Undav 3 #14 Flag Allemagne Kai Havertz 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
14% 43% 42%
Série en cours
N
D
V
V
N
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Pedro Vite Pedro Vite Blessure au pouce/au poignet Moisés Caicedo Moisés Caicedo Inconnu Anthony Valencia Anthony Valencia Inconnu Gonzalo Plata Gonzalo Plata Fatigue Félix Torres Félix Torres Blessure à la cuisse Kevin Rodríguez Kevin Rodríguez Blessure musculaire
Jamal Musiala Jamal Musiala Inconnu Serge Gnabry Serge Gnabry Blessure à l'aine Nathaniel Brown Nathaniel Brown Blessure à l'aine Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck Blessure à la cheville

Match Équateur - Allemagne en direct commenté

3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Équateur et Allemagne (Coupe du Monde, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Équateur et Allemagne. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Équateur et Allemagne.

On en parle

Arbitres

Mary Victoria Penso arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Kathryn Nesbitt arbitre assistant
Brooke Ashley Mayo arbitre assistant
Campbell-Kirk Kawana-Waugh quatrième arbitre
Ming Fu arbitre VAR
Joseph Dickerson arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

New York New Jersey Stadium East Rutherford, New Jersey
New York New Jersey Stadium
  • Année de construction : 2010
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 80663
  • Affluence moyenne : 52240
  • Affluence maximum : 68324
  • Affluence minimum : 29321
  • % de remplissage : 72

Match en direct

Date 25 juin 2026 22:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Phase de poules - Groupe E - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 2, M6
Affluence 80663
Code ECU-ALL
Zone International
Équipe à domicile Équateur
Équipe à l'extérieur Allemagne
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Équateur et Allemagne ?

Équateur a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Équateur et Allemagne en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 2 ou M6.

Où voir le match Équateur Allemagne en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions probables du match entre Équateur et Allemagne ?

Équateur : le coach S. Beccacece a choisi une formation en 4-4-2 : H. Galíndez, P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordoñez, A. Franco, N. Angulo, P. Vite, M. Caicedo, J. Yeboah, E. Valencia, G. Plata.

Allemagne : de son côté, l'équipe dirigée par J. Nagelsmann évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Neuer, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich, D. Raum, A. Pavlović, F. Nmecha, L. Sané, F. Wirtz, J. Musiala, K. Havertz.

Qui arbitre le match Équateur Allemagne ?

Mary Victoria Penso est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Équateur Allemagne ?

East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Équateur Allemagne ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 22:00.

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