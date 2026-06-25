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Match Équateur - Allemagne en direct commenté
3e journée de Coupe du Monde - jeudi 25 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Équateur et Allemagne (Coupe du Monde, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe du Monde entre Équateur et Allemagne. Ce match aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 22:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Équateur et Allemagne.
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Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Équateur et Allemagne ?
Équateur a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Équateur et Allemagne en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 juin 2026 à 22:00 sur beIN SPORTS 2 ou M6.
- Où voir le match Équateur Allemagne en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions probables du match entre Équateur et Allemagne ?
Équateur : le coach S. Beccacece a choisi une formation en 4-4-2 : H. Galíndez, P. Hincapié, W. Pacho, J. Ordoñez, A. Franco, N. Angulo, P. Vite, M. Caicedo, J. Yeboah, E. Valencia, G. Plata.
Allemagne : de son côté, l'équipe dirigée par J. Nagelsmann évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : M. Neuer, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich, D. Raum, A. Pavlović, F. Nmecha, L. Sané, F. Wirtz, J. Musiala, K. Havertz.
- Qui arbitre le match Équateur Allemagne ?
Mary Victoria Penso est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Équateur Allemagne ?
East Rutherford, New Jersey accueille le match au New York New Jersey Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Équateur Allemagne ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 juin 2026, coup d'envoi 22:00.