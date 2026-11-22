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Match Barcelone - Villarreal en direct commenté
13e journée de Liga - dimanche 22 novembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Villarreal (Liga, 13e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 13e journée de Liga entre Barcelone et Villarreal. Ce match aura lieu le dimanche 22 novembre 2026 à 14:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Villarreal.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Villarreal en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 novembre 2026 à 14:00 sur DAZN ou Disney+.
- Où voir le match Barcelone Villarreal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZNou Disney+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Villarreal ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : Joan García, João Cancelo, F. de Jong, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Marc Bernal, Fermín López, K. Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal.
Villarreal : de son côté, l'équipe dirigée par Iñigo Pérez évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : P. Gulácsi, Carlos Romero, Renato Veiga, Pau Navarro, A. Freeman, Alberto Moleiro, P. Gueye, Santi Comesaña, T. Buchanan, G. Mikautadze, T. Oluwaseyi.
- Qui arbitre le match Barcelone Villarreal ?
Alejandro José Hernández Hernández est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Villarreal ?
Barcelona accueille le match au Spotify Camp Nou.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Villarreal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 novembre 2026, coup d'envoi 14:00.
- Qui a marqué des buts pour Villarreal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Villarreal : T. Buchanan 5', T. Oluwaseyi 7'.