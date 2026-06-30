Prono
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Côte d'Ivoire - Norvège en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 30 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Norvège (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Côte d'Ivoire et Norvège. Ce match aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Norvège.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Norvège en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 juin 2026 à 19:00 sur Prime Video ou M6.
- Où voir le match Côte d'Ivoire Norvège en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Norvège ?
Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-1-4-1 : Y. Fofana, G. Konan, E. Agbadou, O. Kossounou, G. Doué, I. Sangaré, Y. Diomandé, C. Inao Oulaï, F. Kessié, N. Pépé, A. Bonny.
Norvège : de son côté, l'équipe dirigée par S. Solbakken évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, M. Pedersen, P. Berg, S. Berge, M. Ødegaard, A. Nusa, E. Haaland, A. Sørloth.
- Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Norvège ?
Jesús Noel Valenzuela Sáez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Côte d'Ivoire Norvège ?
Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Norvège ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 juin 2026, coup d'envoi 19:00.