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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Côte d'Ivoire
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Norvège
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Côtes en live 1 3.40 N 2.85 2 2.10 winamax bonus 100€
Possession 63% Norvège Côte d'Ivoire
Compositions Côte d'Ivoire 4-1-4-1 Norvège 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
CIV
NUL
NOR
1 3.55 N 3.4 2 2.05
797 participants Terminé
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Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
23% 38% 39%
Série en cours
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Clément Akpa Clément Akpa Blessure à l'aine Wilfried Singo Wilfried Singo Ischio-jambiers
Julian Ryerson Julian Ryerson Blessure à la cuisse Kristoffer Ajer Kristoffer Ajer Blessure à la cheville

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Match Côte d'Ivoire - Norvège en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - mardi 30 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Côte d'Ivoire et Norvège (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Côte d'Ivoire et Norvège. Ce match aura lieu le mardi 30 juin 2026 à 19:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Côte d'Ivoire et Norvège.

On en parle

Arbitres

Jesús Noel Valenzuela Sáez arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Jorge Urrego Martínez arbitre assistant
Tulio Moreno arbitre assistant
Juan Gabriel Benítez Mareco quatrième arbitre
Juan Soto Arévalo arbitre VAR
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Dallas Stadium Arlington, Texas
Dallas Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70649
  • Affluence moyenne : 61031
  • Affluence maximum : 70137
  • Affluence minimum : 41229
  • % de remplissage : 84

Match en direct

Date 30 juin 2026 19:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion Prime Video, M6
Code CIV-NOR
Zone International
Équipe à domicile Côte d'Ivoire
Équipe à l'extérieur Norvège
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Côte d'Ivoire et Norvège en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 juin 2026 à 19:00 sur Prime Video ou M6.

Où voir le match Côte d'Ivoire Norvège en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Prime Video.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Côte d'Ivoire et Norvège ?

Côte d'Ivoire : le coach E. Faé a choisi une formation en 4-1-4-1 : Y. Fofana, G. Konan, E. Agbadou, O. Kossounou, G. Doué, I. Sangaré, Y. Diomandé, C. Inao Oulaï, F. Kessié, N. Pépé, A. Bonny.

Norvège : de son côté, l'équipe dirigée par S. Solbakken évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Ø. Nyland, D. Møller Wolfe, T. Heggem, K. Ajer, M. Pedersen, P. Berg, S. Berge, M. Ødegaard, A. Nusa, E. Haaland, A. Sørloth.

Qui arbitre le match Côte d'Ivoire Norvège ?

Jesús Noel Valenzuela Sáez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Côte d'Ivoire Norvège ?

Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Côte d'Ivoire Norvège ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 juin 2026, coup d'envoi 19:00.

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