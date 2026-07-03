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Match Australie - Égypte en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - vendredi 3 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Australie et Égypte (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Australie et Égypte. Ce match aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Australie et Égypte.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Australie et Égypte en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 juillet 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Australie Égypte en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Australie et Égypte ?
Australie : le coach T. Popović a choisi une formation en 3-4-2-1 : P. Beach, L. Herrington, H. Souttar, A. Circati, A. Behich, J. Irvine, A. O'Neill, J. Bos, C. Metcalfe, C. Volpato, N. Irankunda.
Égypte : de son côté, l'équipe dirigée par Hossam Hassan évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Mostafa Shobeir, Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Marwan Attia, Hamdi Fathy, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush.
- Qui arbitre le match Australie Égypte ?
Gustavo Adrian Tejera Capo est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Australie Égypte ?
Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Australie Égypte ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juillet 2026, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué le but pour Égypte ?
Un seul but a été inscrit pour Égypte par Emam Ashour 13'.