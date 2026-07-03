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0 - 1
MT
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Australie
0 - 1
MT
Égypte
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
mi-temps
0 - 1
13'
0 - 1
(PD Karim Hafez) Emam Ashour
Voir le live commenté
Côtes en live 1 9.50 N 3.45 2 1.40 winamax bonus 100€
Possession 58% Égypte Australie
Tirs 5 4 2 1 1 3
Grosses occasions créées 100% Égypte 1 Australie 0
Compositions Australie 3-4-2-1 Égypte 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
AUS
NUL
EGY
1 3.5 N 2.9 2 2.35
547 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Égypte Karim Hafez 1
Tirs (%)
#1 Flag Égypte Emam Ashour Metwally Abdelghany 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Australie Jordan Bos 2 #2 Flag Australie Cristian Volpato 2
Tirs (%)
#1 Flag Australie Cristian Volpato 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Australie Jordan Bos 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Égypte Karim Hafez 4/5 80% #2 Flag Australie Cristian Volpato 6/12 50% #3 Flag Égypte Mostafa Ziko 4/10 40%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Égypte Ramy Rabia 2/2 100% #2 Flag Australie Alessandro Circati 2/2 100% #3 Flag Australie Harry Souttar 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Australie Connor Metcalfe 0/6 0% #2 Flag Australie Jordan Bos 0/5 0% #3 Flag Égypte Yasser Ibrahim 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Égypte Mostafa Ziko 0/4 0% #2 Flag Australie Connor Metcalfe 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Égypte Yasser Ibrahim 27/31 87% #2 Flag Égypte Ramy Rabia 33/38 87%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
27% 33% 40%
Série en cours
N
D
V
N
D
N
V
N
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Connor Metcalfe Connor Metcalfe Blessure au genou Jordan Bos Jordan Bos Ischio-jambiers
Mohamed Abdelmonem Mohamed Abdelmonem Blessure à la cheville

Top commentaires

Saammm 19:58 16eme de finale, d'une coupe du monde.. Australie - Egypte. ya que moi qui trouve ça bizarre ? ⚽👊 3 Répondre
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Match Australie - Égypte en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - vendredi 3 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Australie et Égypte (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Australie et Égypte. Ce match aura lieu le vendredi 3 juillet 2026 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Australie et Égypte.

On en parle

Arbitres

Gustavo Adrian Tejera Capo arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Carlos Barreiro Jara arbitre assistant
Nicolás Tarán arbitre assistant
Sandro Schärer quatrième arbitre
Antonio García arbitre VAR
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Dallas Stadium Arlington, Texas
Dallas Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70649
  • Affluence moyenne : 61031
  • Affluence maximum : 70137
  • Affluence minimum : 41229
  • % de remplissage : 84

Match en direct

Date 03 juillet 2026 20:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code AUS-EGY
Zone International
Équipe à domicile Australie
Équipe à l'extérieur Égypte
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Australie et Égypte en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 juillet 2026 à 20:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Australie Égypte en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Australie et Égypte ?

Australie : le coach T. Popović a choisi une formation en 3-4-2-1 : P. Beach, L. Herrington, H. Souttar, A. Circati, A. Behich, J. Irvine, A. O'Neill, J. Bos, C. Metcalfe, C. Volpato, N. Irankunda.

Égypte : de son côté, l'équipe dirigée par Hossam Hassan évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Mostafa Shobeir, Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Marwan Attia, Hamdi Fathy, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush.

Qui arbitre le match Australie Égypte ?

Gustavo Adrian Tejera Capo est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Australie Égypte ?

Arlington, Texas accueille le match au Dallas Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Australie Égypte ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juillet 2026, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué le but pour Égypte ?

Un seul but a été inscrit pour Égypte par Emam Ashour 13'.

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Saammm 19:58 16eme de finale, d'une coupe du monde.. Australie - Egypte. ya que moi qui trouve ça bizarre ? ⚽👊 3 Répondre
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