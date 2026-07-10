Match Espagne - Belgique en direct commenté

Quarts de finale de Coupe du Monde - vendredi 10 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Belgique (Coupe du Monde, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Espagne et Belgique. Ce match aura lieu le vendredi 10 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Belgique.