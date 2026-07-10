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1 - 1
42'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Quarts de finale
Espagne
1 - 1
42'
Belgique
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
42'
1 - 1
C. De Ketelaere
30'
1 - 0
Fabián Ruiz
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Côtes en live 1 1.60 N 2.95 2 6.75 winamax bonus 100€
Possession 65% Espagne Belgique
Tirs 7 4 1 3 1 2
Grosses occasions créées 100% Belgique 1 Espagne 0
Compositions Espagne 4-2-3-1 Belgique 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
ESP
NUL
BEL
1 1.6 N 4 2 5.5
1003 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Belgique Timothy Castagne 1
Tirs (%)
#1 Flag Belgique Charles De Ketelaere 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 3 #2 Flag Belgique Jérémy Doku 2
Fautes subies
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Espagne Lamine Yamal 7/8 88% #2 Flag Belgique Charles De Ketelaere 4/5 80%
Interceptions
#1 Flag Belgique Nicolas Raskin 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Belgique Charles De Ketelaere 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Belgique Jérémy Doku 0/8 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Espagne Aymeric Laporte 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Espagne Rodri 42/43 98% #2 Flag Espagne Pau Cubarsí 42/44 95% #3 Flag Espagne Aymeric Laporte 29/31 94%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
50% 36% 14%
Série en cours
V
V
V
V
N
V
V
V
N
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Pablo Fornals Pablo Fornals Inconnu Fermín López Fermín López Fracture du pied Álvaro Morata Álvaro Morata Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Yeremi Pino Yeremi Pino Blessure à l'épaule Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Samuel Omorodion Samuel Omorodion Lésion du ligament croisé antérieur du genou Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure musculaire Pablo Barrios Pablo Barrios Blessure à la cuisse Carlos Soler Carlos Soler Blessure au genou
Leandro Trossard Leandro Trossard Blessure au mollet Jérémy Doku Jérémy Doku Maladie Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Amadou Onana Amadou Onana Lésion du ligament croisé antérieur du genou Thomas Meunier Thomas Meunier Ischio-jambiers

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Match Espagne - Belgique en direct commenté

Quarts de finale de Coupe du Monde - vendredi 10 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Belgique (Coupe du Monde, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Espagne et Belgique. Ce match aura lieu le vendredi 10 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Belgique.

On en parle

Arbitres

Michael Oliver arbitre principal
0
3.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
James Mainwaring arbitre assistant
Stuart Burt arbitre assistant
Ramon Abatti quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Los Angeles Stadium Inglewood, California
Los Angeles Stadium
  • Année de construction : 2020
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70492
  • Affluence moyenne : 63176
  • Affluence maximum : 70108
  • Affluence minimum : 52497
  • % de remplissage : 99

Match en direct

Date 10 juillet 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code ESP-BEL
Zone International
Équipe à domicile Espagne
Équipe à l'extérieur Belgique
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Belgique en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Espagne Belgique en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Belgique ?

Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Garcia évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, M. De Cuyper, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, H. Vanaken, K. De Bruyne, N. Raskin, L. Trossard, C. De Ketelaere, J. Doku.

Qui arbitre le match Espagne Belgique ?

Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Espagne Belgique ?

Inglewood, California accueille le match au Los Angeles Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Espagne Belgique ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Espagne ?

Un seul but a été inscrit pour Espagne par Fabián Ruiz 30'.

Qui a marqué le but pour Belgique ?

Un seul but a été inscrit pour Belgique par C. De Ketelaere 42'.

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