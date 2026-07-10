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Match Espagne - Belgique en direct commenté
Quarts de finale de Coupe du Monde - vendredi 10 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espagne et Belgique (Coupe du Monde, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Espagne et Belgique. Ce match aura lieu le vendredi 10 juillet 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espagne et Belgique.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espagne et Belgique en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 juillet 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Espagne Belgique en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Espagne et Belgique ?
Espagne : le coach Luis de la Fuente a choisi une formation en 4-2-3-1 : Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Fabián Ruiz, Rodri, Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
Belgique : de son côté, l'équipe dirigée par R. Garcia évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : T. Courtois, M. De Cuyper, B. Mechele, N. Ngoy, T. Castagne, H. Vanaken, K. De Bruyne, N. Raskin, L. Trossard, C. De Ketelaere, J. Doku.
- Qui arbitre le match Espagne Belgique ?
Michael Oliver est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Espagne Belgique ?
Inglewood, California accueille le match au Los Angeles Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Espagne Belgique ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 juillet 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Espagne ?
Un seul but a été inscrit pour Espagne par Fabián Ruiz 30'.
- Qui a marqué le but pour Belgique ?
Un seul but a été inscrit pour Belgique par C. De Ketelaere 42'.