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Match Afrique du Sud - Canada en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Afrique du Sud et Canada (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Afrique du Sud et Canada. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Afrique du Sud et Canada.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Afrique du Sud et Canada en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match Afrique du Sud Canada en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Afrique du Sud et Canada ?
Afrique du Sud : le coach H. Broos a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Williams, A. Modiba, M. Mbokazi, I. Okon, K. Mudau, Y. Sithole, T. Mokoena, O. Appollis, R. Mofokeng, T. Maseko, E. Makgopa.
Canada : de son côté, l'équipe dirigée par J. Marsch évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Crépeau, R. Laryea, D. Cornelius, M. Bombito, A. Johnston, L. Millar, S. Eustaquio, N. Saliba, T. Buchanan, T. Oluwaseyi, J. David.
- Qui arbitre le match Afrique du Sud Canada ?
João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Afrique du Sud Canada ?
Inglewood, California accueille le match au Los Angeles Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Afrique du Sud Canada ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 juin 2026, coup d'envoi 21:00.