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0 - 0
72'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
Afrique du Sud
0 - 0
MT : 0-0
72'
Canada
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
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Côtes en live 1 6.75 N 1.58 2 3.00 winamax bonus 100€
Possession 60% Afrique du Sud Canada
Tirs 4 3 4 1 5 9
Grosses occasions créées 100% Canada 4 Afrique du Sud 0
Compositions Afrique du Sud 4-2-3-1 Canada 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
RSA
NUL
CAN
1 5.25 N 3.45 2 1.78
727 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Canada Stephen Eustáquio 2 #2 Flag Canada Niko Sigur 1 #3 Flag Canada Derek Cornelius 1
Tirs (%)
#1 Flag Canada Tani Oluwaseyi 2/3 67% #2 Flag Afrique du Sud Teboho Mokoena 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Afrique du Sud Ime Okon 2 #2 Flag Afrique du Sud Thapelo Maseko 2 #3 Flag Afrique du Sud Khuliso Mudau 2
Fautes subies
#1 Flag Afrique du Sud Thapelo Maseko 3 #2 Flag Afrique du Sud Khuliso Mudau 3 #3 Flag Afrique du Sud Mbekezeli Mbokazi 2
Dépossédé du ballon
#1 Flag Canada Jonathan David 3 #2 Flag Afrique du Sud Oswin Appollis 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag Afrique du Sud Khuliso Mudau 7/9 78% #2 Flag Canada Nathan-Dylan Saliba 8/12 67% #3 Flag Afrique du Sud Yaya Sithole 6/9 67%
Interceptions
#1 Flag Afrique du Sud Aubrey Modiba 3 #2 Flag Canada Nathan-Dylan Saliba 3 #3 Flag Afrique du Sud Khuliso Mudau 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Canada Nathan-Dylan Saliba 2/2 100% #2 Flag Canada Alistair Johnston 2/2 100% #3 Flag Canada Tani Oluwaseyi 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Canada Jonathan David 0/8 0% #2 Flag Afrique du Sud Oswin Appollis 0/6 0% #3 Flag Canada Tajon Buchanan 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Canada Liam Millar 3 #2 Flag Canada Tani Oluwaseyi 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Canada Derek Cornelius 0/3 0% #2 Flag Afrique du Sud Yaya Sithole 0/2 0% #3 Flag Afrique du Sud Oswin Appollis 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Afrique du Sud Khuliso Mudau 28/30 93% #2 Flag Afrique du Sud Mbekezeli Mbokazi 61/67 91% #3 Flag Canada Derek Cornelius 28/31 90%
Corners et centres réussis
#1 Flag Canada Stephen Eustáquio 5

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
17% 33% 50%
Série en cours
V
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D
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Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Stephen Eustáquio Stephen Eustáquio Blessure musculaire Ismaël Koné Ismaël Koné Fracture de la jambe

Top commentaires

Ludovic OL 20:46 Bah ne regarde pas? 6 Répondre
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Match Afrique du Sud - Canada en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - dimanche 28 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Afrique du Sud et Canada (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre Afrique du Sud et Canada. Ce match aura lieu le dimanche 28 juin 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Afrique du Sud et Canada.

On en parle

Arbitres

João Pedro Silva Pinheiro arbitre principal
0.5
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Luciano António Gomes Maia arbitre assistant
Bruno Miguel Alves Jesus arbitre assistant
Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali quatrième arbitre
Rodolpho Toski Marques arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Los Angeles Stadium Inglewood, California
Los Angeles Stadium
  • Année de construction : 2020
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 70492
  • Affluence moyenne : 63176
  • Affluence maximum : 70108
  • Affluence minimum : 52497
  • % de remplissage : 99

Match en direct

Date 28 juin 2026 21:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code RSA-CAN
Zone International
Équipe à domicile Afrique du Sud
Équipe à l'extérieur Canada
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Afrique du Sud et Canada en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 juin 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match Afrique du Sud Canada en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Afrique du Sud et Canada ?

Afrique du Sud : le coach H. Broos a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Williams, A. Modiba, M. Mbokazi, I. Okon, K. Mudau, Y. Sithole, T. Mokoena, O. Appollis, R. Mofokeng, T. Maseko, E. Makgopa.

Canada : de son côté, l'équipe dirigée par J. Marsch évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : M. Crépeau, R. Laryea, D. Cornelius, M. Bombito, A. Johnston, L. Millar, S. Eustaquio, N. Saliba, T. Buchanan, T. Oluwaseyi, J. David.

Qui arbitre le match Afrique du Sud Canada ?

João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Afrique du Sud Canada ?

Inglewood, California accueille le match au Los Angeles Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Afrique du Sud Canada ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 juin 2026, coup d'envoi 21:00.

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