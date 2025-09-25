Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Utrecht - Lyon en direct commenté
1re journée de UEFA Europa League - jeudi 25 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Utrecht et Lyon (UEFA Europa League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Utrecht et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Utrecht et Lyon.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Utrecht et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Utrecht Lyon en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Utrecht et Lyon ?
Utrecht : le coach R. Jans a choisi une formation en 4-3-3 : V. Barkas, S. El Karouani, N. Viergever, M. van der Hoorn, S. Horemans, A. Engwanda, G. Zechiël, N. Vesterlund, D. Murkin, S. Haller, Miguel Rodríguez.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, T. Morton, M. de Carvalho, M. Fofana, P. Šulc, A. Karabec, M. Satriano.
- Qui arbitre le match Utrecht Lyon ?
Horațiu Mircea Feșnic est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Utrecht Lyon ?
Utrecht accueille le match au Stadion Galgenwaard.
- Quelle est la date et l'heure du match Utrecht Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.