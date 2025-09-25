Menu Rechercher
0 - 0
18'
UEFA Europa League 2025/2026 1re journée
Utrecht
0 - 0
18'
Lyon
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 18 Lyon 1 25 Utrecht 1
Possession 57% Utrecht Lyon
Tirs 4 3 1 1 0 1
Grosses occasions créées 100% Utrecht 1 Lyon 0
Compositions Utrecht 4-3-3 Lyon 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Utrecht Mike van der Hoorn 1
Fautes subies
#1 Logo Utrecht Miguel Rodríguez 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Malick Fofana 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Utrecht Sébastien Haller 2/3 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Martín Satriano 0/2 0%

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
V
N
V
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Dave van den Berg Dave van den Berg Blessure au genou Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez Blessure à la cheville Dani de Wit Dani de Wit Blessure au pied Victor Jensen Victor Jensen Ischio-jambiers Gjivai Zechiël Gjivai Zechiël Blessure au genou Gjivai Zechiël Gjivai Zechiël Inconnu Yoann Cathline Yoann Cathline Blessure à la jambe Miliano Jonathans Miliano Jonathans Lésion du ligament croisé antérieur du genou Noah Ohio Noah Ohio Inconnu Siebe Horemans Siebe Horemans Blessure au bras Niklas Vesterlund Niklas Vesterlund Inconnu
Rémy Descamps Rémy Descamps Blessure à la main Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Lésion du ligament collatéral tibial du genou Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Abner Abner Blessure à l'aine

Match Utrecht - Lyon en direct commenté

1re journée de UEFA Europa League - jeudi 25 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Utrecht et Lyon (UEFA Europa League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa League entre Utrecht et Lyon. Ce match aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Utrecht et Lyon.

On en parle

Arbitres

Horațiu Mircea Feșnic arbitre principal
0.5
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Valentin Gabriel Avram arbitre assistant
Alexandru Cerei arbitre assistant
Rareș George Vidican quatrième arbitre
Momčilo Marković arbitre VAR
Benjamin Brand arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Galgenwaard Utrecht
Stadion Galgenwaard
  • Année de construction : 1982
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 24426
  • Affluence moyenne : 12035
  • Affluence maximum : 23750
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 25 septembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+
Code UTR-OL
Zone Europe
Équipe à domicile Utrecht
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Utrecht et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Utrecht Lyon en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Utrecht et Lyon ?

Utrecht : le coach R. Jans a choisi une formation en 4-3-3 : V. Barkas, S. El Karouani, N. Viergever, M. van der Hoorn, S. Horemans, A. Engwanda, G. Zechiël, N. Vesterlund, D. Murkin, S. Haller, Miguel Rodríguez.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, R. Kluivert, T. Morton, M. de Carvalho, M. Fofana, P. Šulc, A. Karabec, M. Satriano.

Qui arbitre le match Utrecht Lyon ?

Horațiu Mircea Feșnic est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Utrecht Lyon ?

Utrecht accueille le match au Stadion Galgenwaard.

Quelle est la date et l'heure du match Utrecht Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

