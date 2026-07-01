Match États-Unis - Bosnie en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - jeudi 2 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre États-Unis et Bosnie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre États-Unis et Bosnie. Ce match aura lieu le jeudi 2 juillet 2026 à 02:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : États-Unis et Bosnie.