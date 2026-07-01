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Match États-Unis - Bosnie en direct commenté
16èmes de finale de Coupe du Monde - jeudi 2 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre États-Unis et Bosnie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre États-Unis et Bosnie. Ce match aura lieu le jeudi 2 juillet 2026 à 02:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : États-Unis et Bosnie.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre États-Unis et Bosnie en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 juillet 2026 à 02:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match États-Unis Bosnie en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre États-Unis et Bosnie ?
États-Unis : le coach M. Pochettino a choisi une formation en 3-5-2 : M. Freese, T. Ream, C. Richards, A. Freeman, A. Robinson, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, S. Dest, C. Pulišić, F. Balogun.
Bosnie-Herzégovine : de son côté, l'équipe dirigée par S. Barbarez évolue dans un système de jeu en 5-2-3 : N. Vasilj, T. Muharemović, S. Radeljić, N. Katić, S. Kolašinac, A. Dedić, I. Šunjić, A. Gigović, K. Alajbegović, E. Džeko, E. Demirović.
- Qui arbitre le match États-Unis Bosnie ?
Raphael Claus est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match États-Unis Bosnie ?
Santa Clara, California accueille le match au San Francisco Bay Area Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match États-Unis Bosnie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 juillet 2026, coup d'envoi 02:00.
- Qui a marqué le but pour États-Unis ?
Un seul but a été inscrit pour États-Unis par F. Balogun 45'.