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1 - 0
58'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA 16èmes de finale
États-Unis
1 - 0
MT : 1-0
58'
Bosnie
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 0
45'
1 - 0
F. Balogun
Voir le live commenté
Possession 61% États-Unis Bosnie
Tirs 5 4 1 1 1 2
Compositions États-Unis 3-5-2 Bosnie 4-4-2
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Prono

Qui va gagner ?
USA
NUL
B&H
1 1.35 N 5.3 2 8
327 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Flag États-Unis Christian Pulišić 3
Tirs (%)
#1 Flag États-Unis Folarin Balogun 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Flag États-Unis Chris Richards 5/7 71% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Amar Dedić 5/8 63% #3 Flag États-Unis Malik Tillman 6/12 50%
Interceptions
#1 Flag États-Unis Alex Freeman 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemović 2/2 100% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Armin Gigović 2/2 100% #3 Flag États-Unis Chris Richards 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Ermedin Demirović 0/5 0% #2 Flag Bosnie-Herzégovine Kerim Alajbegović 0/5 0% #3 Flag Bosnie-Herzégovine Ivan Šunjić 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Bosnie-Herzégovine Ermedin Demirović 0/4 0% #2 Flag États-Unis Malik Tillman 0/2 0% #3 Flag États-Unis Folarin Balogun 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag États-Unis Alex Freeman 49/51 96% #2 Flag États-Unis Tyler Adams 35/37 95% #3 Flag États-Unis Chris Richards 38/41 93%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
55% 36% 9%
Série en cours
D
V
V
D
V
V
D
N
N
N
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 50% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Sergiño Dest Sergiño Dest Blessure à l'aine Mark McKenzie Mark McKenzie Inconnu Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Tanner Tessmann Tanner Tessmann Blessure musculaire
Amar Dedić Amar Dedić Blessure à la cuisse

Top commentaires

Nico 01:52 Ca va être une boucherie je pense ! La voie est toute tracée pour les USA, Bosnie en 16 ème puis les faibles belges en 1/8. Ils vont certainement se retrouver en 1/4 de leur mondial ! Se serait une enorme réussite pour eux ! 4 Répondre
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Match États-Unis - Bosnie en direct commenté

16èmes de finale de Coupe du Monde - jeudi 2 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre États-Unis et Bosnie (Coupe du Monde, 16èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 16èmes de finale de Coupe du Monde entre États-Unis et Bosnie. Ce match aura lieu le jeudi 2 juillet 2026 à 02:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : États-Unis et Bosnie.

Arbitres

Raphael Claus arbitre principal
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa arbitre assistant
Danilo Ricardo Simon Manis arbitre assistant
Darío Herrera quatrième arbitre
Nicolás Gallo Barragán arbitre VAR
Juan Soto Arévalo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara, California
San Francisco Bay Area Stadium
  • Année de construction : 2014
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68827
  • Affluence moyenne : 57403
  • Affluence maximum : 68827
  • Affluence minimum : 10104
  • % de remplissage : 91

Match en direct

Date 02 juillet 2026 02:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase 16èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code USA-B&H
Zone International
Équipe à domicile États-Unis
Équipe à l'extérieur Bosnie-Herzégovine
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre États-Unis et Bosnie en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 juillet 2026 à 02:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match États-Unis Bosnie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre États-Unis et Bosnie ?

États-Unis : le coach M. Pochettino a choisi une formation en 3-5-2 : M. Freese, T. Ream, C. Richards, A. Freeman, A. Robinson, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, S. Dest, C. Pulišić, F. Balogun.

Bosnie-Herzégovine : de son côté, l'équipe dirigée par S. Barbarez évolue dans un système de jeu en 5-2-3 : N. Vasilj, T. Muharemović, S. Radeljić, N. Katić, S. Kolašinac, A. Dedić, I. Šunjić, A. Gigović, K. Alajbegović, E. Džeko, E. Demirović.

Qui arbitre le match États-Unis Bosnie ?

Raphael Claus est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match États-Unis Bosnie ?

Santa Clara, California accueille le match au San Francisco Bay Area Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match États-Unis Bosnie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 juillet 2026, coup d'envoi 02:00.

Qui a marqué le but pour États-Unis ?

Un seul but a été inscrit pour États-Unis par F. Balogun 45'.

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Nico 01:52 Ca va être une boucherie je pense ! La voie est toute tracée pour les USA, Bosnie en 16 ème puis les faibles belges en 1/8. Ils vont certainement se retrouver en 1/4 de leur mondial ! Se serait une enorme réussite pour eux ! 4 Répondre
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