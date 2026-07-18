Match France - Angleterre en direct commenté

Match pour la 3ème place de Coupe du Monde - samedi 18 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Angleterre (Coupe du Monde, Match pour la 3ème place)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Match pour la 3ème place de Coupe du Monde entre France et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 18 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Angleterre.