Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match France - Angleterre en direct commenté
Match pour la 3ème place de Coupe du Monde - samedi 18 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Angleterre (Coupe du Monde, Match pour la 3ème place)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Match pour la 3ème place de Coupe du Monde entre France et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 18 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Angleterre.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Angleterre en France ?
Le match est à suivre en direct le 18 juillet 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.
- Où voir le match France Angleterre en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Angleterre ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, M. Lacroix, I. Konaté, M. Gusto, A. Rabiot, W. Zaïre-Emery, D. Doué, Cherki, M. Olise, K. Mbappé.
Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Henderson, D. Spence, M. Guéhi, E. Konsa, J. Quansah, E. Eze, D. Rice, M. Rashford, M. Rogers, B. Saka, I. Toney.
- Qui arbitre le match France Angleterre ?
Jesús Noel Valenzuela Sáez est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Angleterre ?
Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match France Angleterre ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 juillet 2026, coup d'envoi 23:00.
- Qui a marqué des buts pour Angleterre ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Angleterre : D. Rice 3', E. Konsa 19', B. Saka 37' 45+1'.
- Qui a marqué des buts pour France ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France : K. Mbappé 48' 66', B. Barcola 54'.