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3 - 4
66'
Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Match pour la 3ème place
France
3 - 4
MT : 0-4
66'
Angleterre
Diffusé sur beIN SPORTS 1, M6
Temps forts
66'
3 - 4
K. Mbappé
54'
2 - 4
B. Barcola (PD K. Mbappé)
48'
1 - 4
K. Mbappé (PD M. Olise)
mi-temps
0 - 4
45+1'
0 - 4
(PD E. Eze) B. Saka
37'
0 - 3
(PD M. Rashford) B. Saka
19'
0 - 2
(PD D. Rice) E. Konsa
3'
0 - 1
D. Rice
Voir le live commenté
Côtes en live 1 3.65 N 2.95 2 1.98 winamax bonus 100€
Possession 56% Angleterre France
Tirs 11 5 7 6 8 15
Grosses occasions créées 63% Angleterre 5 France 3
Compositions France 4-2-3-1 Angleterre 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
FRA
NUL
ANG
1 1.74 N 4.15 2 4
1323 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag Angleterre Marcus Rashford 3 #2 Flag France Michael Olise 1 #3 Flag Angleterre Eberechi Eze 1
Tirs (%)
#1 Flag Angleterre Bukayo Saka 3/4 75% #2 Flag Angleterre Marcus Rashford 2/3 67% #3 Flag France Kylian Mbappé 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Flag Angleterre Eberechi Eze 3 #2 Flag Angleterre Djed Spence 2 #3 Flag Angleterre Ollie Watkins 2
Fautes subies
#1 Flag Angleterre Ivan Toney 2 #2 Flag France Désiré Doué 2
Tirs (%)
#1 Flag Angleterre Eberechi Eze 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag France Kylian Mbappé 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Ezri Konsa 5/6 83% #2 Flag Angleterre Eberechi Eze 4/5 80% #3 Flag Angleterre Declan Rice 5/7 71%
Interceptions
#1 Flag Angleterre Declan Rice 3 #2 Flag Angleterre Ezri Konsa 3 #3 Flag France Adrien Rabiot 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Lucas Digne 2/2 100% #2 Flag Angleterre Ezri Konsa 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 0/11 0% #2 Flag France Adrien Rabiot 0/4 0% #3 Flag France Malo Gusto 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Angleterre Bukayo Saka 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Angleterre Eberechi Eze 53/53 100% #2 Flag Angleterre Declan Rice 74/76 97% #3 Flag France Warren Zaïre-Emery 39/41 95%
Corners et centres réussis
#1 Flag Angleterre Declan Rice 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
40% 42% 18%
Série en cours
D
V
V
V
V
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
60% 3 Victoires 20% 1 Nul 20% 1 Victoire

Blessures & suspensions

N'Golo Kanté N'Golo Kanté Blessure au genou William Saliba William Saliba Blessure au dos Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni Coup Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Brice Samba Brice Samba Blessure au mollet
Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Tino Livramento Tino Livramento Blessure au mollet Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo Blessure au mollet Marcus Rashford Marcus Rashford Ischio-jambiers Jordan Henderson Jordan Henderson Bras cassé Adam Wharton Adam Wharton Blessure à l'aine Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Declan Rice Declan Rice Blessure au mollet Bukayo Saka Bukayo Saka Entorse du tendon d'Achille

Top commentaires

Shoom 18/07 Message modo donc je republie Dembélé qui demande a l'équipe de défendre et tout les ra..ont ouvert leurs bouches qu'il n'avait pas le droit de parler.. 16 Répondre
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Match France - Angleterre en direct commenté

Match pour la 3ème place de Coupe du Monde - samedi 18 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Angleterre (Coupe du Monde, Match pour la 3ème place)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Match pour la 3ème place de Coupe du Monde entre France et Angleterre. Ce match aura lieu le samedi 18 juillet 2026 à 23:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Angleterre.

On en parle

Arbitres

Jesús Noel Valenzuela Sáez arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Jorge Urrego Martínez arbitre assistant
Tulio Moreno arbitre assistant
Jalal Jayed quatrième arbitre
Armando Villarreal arbitre VAR
Leodán Franklin González Cabrera arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Miami Stadium Miami Gardens, Florida
Miami Stadium
  • Année de construction : 1987
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 64478
  • Affluence moyenne : 57349
  • Affluence maximum : 62764
  • Affluence minimum : 45065
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 18 juillet 2026 23:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Match pour la 3ème place
Diffusion beIN SPORTS 1, M6
Code FRA-ANG
Zone International
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Angleterre
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Angleterre en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 juillet 2026 à 23:00 sur beIN SPORTS 1 ou M6.

Où voir le match France Angleterre en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Angleterre ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, M. Lacroix, I. Konaté, M. Gusto, A. Rabiot, W. Zaïre-Emery, D. Doué, Cherki, M. Olise, K. Mbappé.

Angleterre : de son côté, l'équipe dirigée par T. Tuchel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : D. Henderson, D. Spence, M. Guéhi, E. Konsa, J. Quansah, E. Eze, D. Rice, M. Rashford, M. Rogers, B. Saka, I. Toney.

Qui arbitre le match France Angleterre ?

Jesús Noel Valenzuela Sáez est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Angleterre ?

Miami Gardens, Florida accueille le match au Miami Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match France Angleterre ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 juillet 2026, coup d'envoi 23:00.

Qui a marqué des buts pour Angleterre ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Angleterre : D. Rice 3', E. Konsa 19', B. Saka 37' 45+1'.

Qui a marqué des buts pour France ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France : K. Mbappé 48' 66', B. Barcola 54'.

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Shoom 18/07 Message modo donc je republie Dembélé qui demande a l'équipe de défendre et tout les ra..ont ouvert leurs bouches qu'il n'avait pas le droit de parler.. 16 Répondre
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